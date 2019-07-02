2019「新北市河海音樂季」首航出發！

2019-07-02 00:00 聯合線上 文／新北市政府觀光旅遊局



貢寮國際海洋音樂祭＋淡水漁人舞台 強強聯手high翻新北

新北市今年首度聯手「海洋音樂祭」與「漁人舞台原創音樂」，打造全新「2019新北市河海音樂季」，從7月27日開始，由淡水原創音樂基地「淡水漁人舞台」開跑，一路熱力開唱到8月30日至9月1日推出的「貢寮國際海洋音樂祭」，國內兩大指標性原創音樂盛會結合，強力搖滾整個夏天，歡迎樂迷，隨著晚風夕陽，沙灘海浪，搖擺一整夏。

參與團數創紀錄，金曲歌手樂團現場演唱，首度結合國際沙雕節，視聽雙震撼

「2019新北市河海音樂季」，【河】指的是2016年開始打造的原創音樂基地「淡水漁人舞台-原創音樂」活動，【海】則是每年獨立樂團盛事「貢寮國際海洋音樂祭」，融合兩大音樂朝聖活動，提供讓更多優秀音樂人站上舞台的機會，讓更多人認識台灣的獨立原創音樂!今年參與的樂團，不但打破歷年記錄，達到148 團，演出的團體和歌手，包括了大家熟悉的金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等，同時，在海洋音樂祭現場的貢寮海灘，今年也第一次結合了貢寮國際沙雕藝術節，同步展出各國沙雕好手的精采作品，不但是聽覺上的充分震撼，也有視覺上美的感受。

淡水漁人舞台 7/27-8/25每周六日 知名樂團接力開唱

今年「新北市河海音樂季」將帶領樂迷，體驗全新的音樂冒險之旅，從「淡水漁人舞台」啟航，7/27(六)、7/28(日)及8/3(六)更移師至淡水漁人舞台舉辦海洋音樂祭初賽;而從8/4(日)開始各方搖滾好手將齊聚一堂，包含顯然樂隊、隨性、無妄合作社、傷心欲絕、槍擊潑辣、茄子蛋、甜約翰、厭世少年、小男孩樂團、Boxing樂團等，從7/27至8/25的每週六日 (共計5週)，總計78組樂團將集結在鰆魚鐵旗下開唱，在絕美夕陽照映下，讓樂迷們一邊享用啤酒、輕食等美食，一邊欣賞落日餘暉與美好原創音樂，一同隨著音樂搖擺。

2018貢寮國際海洋音樂祭沙灘廣場。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供 分享 facebook

貢寮國際海洋音樂祭8/30-9/1華麗登場 海洋音樂祭初賽7/27為活動拉開序幕

值得一提的是，在今年上百團報名的音樂新秀當中，音樂創作曲風更橫跨不同多元風格，海祭評審團將選出三十強，於7/27(六)、7/28(日)、8/3(六)三天在淡水漁人舞台進行海洋音樂祭初賽，為新北市河海音樂季活動拉開序幕。這三天初賽共計將有30組樂團新秀登場大展身手，最後將選出十強，到8/30(五)、8/31(六)、9/1(日)三天壓軸登場的貢寮國際海洋音樂祭現場進行決賽，奪下獨立音樂創作者夢想的海洋旗，樂迷們千萬不要錯過，趕快前往漁人舞台觀賞感受來自全台各地優秀樂團的原創音樂饗宴。

【活動資訊】■ 淡水漁人舞台-夏日原創音樂：海洋音樂祭初賽◆ 活動日期：108年7月27日(六)、7月28日(日)、8月3日(六) ◆ 活動時間：15:00-21:30◆ 活動地點：淡水漁人舞台 (淡水漁人碼頭觀海廣場)

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■ 淡水漁人舞台-夏日原創音樂◆ 活動日期：108年8月4日(日)、8月10日(六)、8月11日(日)、8月17日(六)、8月18日(日)、8月24日(六)、8月25日(日)◆ 活動時間：17:00-21:00◆ 活動地點：淡水漁人舞台(淡水漁人碼頭觀海廣場)

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■ 貢寮國際海洋音樂祭◆ 活動時間：108年8月30日(五)、8月31日(六)、9月1日(日) ◆ 活動地點：貢寮區福隆海水浴場 (貢寮區福隆街41號)

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