貢寮山海小旅行！遊賞水梯田風光、體驗草仔粿DIY、朝聖福隆沙雕季

文、圖／周惠儀

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位於台灣最東北角的貢寮，坐擁美麗的山海風光，洋溢純樸的農村風情，在地海鮮美食更是不容錯過。除了大家熟知的「貢寮國際海洋音樂祭」、「福隆國際沙雕藝術季」等盛大活動之外，貢寮的山也蘊含了豐富資源，近年積極推動水梯田復耕計畫，採用與自然共生的農事工法，保護大自然的生態環境。

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悠遊貢寮山海農家趣！新北市政府觀光旅遊局特別規劃「貢享幸福－貢寮小旅行」，結合山海線的景點和體驗，包括騎單車、划獨木舟、走讀漁村、品味老街、玩浮潛、走訪農村、品嘗海鮮餐等，帶大家深入體驗貢寮在地之美。凡參加「水梯田農家趣+農家風味餐+貢寮老街探訪」行程，即贈限量的「印花樂－貢享幸福兔耳袋」特色伴手禮（花色隨機），可愛又實用喔。馬上跟著小編，出發貢寮山海小旅行一日遊吧！

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# 阿先小農田

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循著蜿蜒曲折的山路，一棟古樸民宅映入眼簾，農場的主人阿先，熱情出來迎接我們。阿先的家族長年居住於此，家傳古厝已有200年的悠久歷史，起初他為了照顧年邁的父母而返鄉，承襲父親所拓墾的山地，以不施用農藥、化學肥料、除草劑的有機耕作方式，成功復育水梯田生態園。於2015年取得「食蟹」綠色保育標章，農田隨處可見食蟹獴、台灣藍鵲、大冠鷲等珍貴動物，讓人大開眼界。

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來到阿先小農田，除了水梯田的精彩導覽之外，還可以體驗插秧、採菜、各式DIY活動，以及品嘗在地農家菜。我們這次體驗了草仔粿和藍染DIY，過程相當有趣。貢寮在地的草仔粿，要先手工揉製純米麵糰，再和入鼠麴草醬，並搭配以綠豆和薑爆炒的鹹香內餡，最後以葉片包覆，放進蒸籠裡加熱，Q彈有嚼勁的草仔粿就完成囉！而藍染則是以大自然的染料大菁來上色，在布料上揮灑出獨一無二的圖案，還可以當作伴手禮帶回家，留下美好的旅行回憶。

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Info

地址：新北市貢寮區龍崗里嵩陽街16之1號

電話：（02）2494-1758、0919-531-030

粉絲專頁：阿先小農田

備註：欲前往參觀體驗，請事先電話預約。

# 福隆國際沙雕藝術季

圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 提供 分享 facebook

圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 提供 分享 facebook

貢寮的美麗海景同樣吸睛，東北角鹽寮至福隆一帶，擁有綿延3公里長的黃金沙灘，砂質屬石英沙，質地柔軟白細，和水之後可塑性佳、易膠著，因此被世界沙雕協會鑑定為台灣最適合製作沙雕的場所，也是台灣大型戶外沙雕季的創始地點。造訪的這天，剛剛下完大雨，氣溫相當舒適涼爽，跟著專業導覽老師的腳步，欣賞巧奪天工的沙雕作品。

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導覽老師提到，今年的「福隆國際沙雕藝術季」結合觀光局「小鎮漫遊年｣與「亞特蘭提斯｣海洋議題，以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，規劃有「與神同行」、「穿越古今」、「海洋之美」3大展區。每一個沙雕作品都十分精緻，輪廓造型都相當立體，看起來格外栩栩如生。其中更有以海洋廢材與沙雕結合的創作，透過藝術的呈現，來喚醒遊客對海洋生態保護的重視。另外，也貼心舖設無障礙木棧道，推動友善的旅遊環境服務，讓每位遊客同樣感受福隆沙雕、品味沙雕師們的創作。

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Info

2019福隆國際沙雕藝術季

時間：4月19日（五）～8月25日（日）

地點：福隆海水浴場

官網：2019福隆國際沙雕藝術季

漫遊台北看這裡→https://goo.gl/KJCc6M

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