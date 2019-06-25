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25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

原木造屋、充滿風格感！ 桃園平鎮「晴耕雨讀小書院」

2019-06-25 08:02行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

辭去工作的洪毓穗，返回夫家桃園平鎮開間書店。
辭去工作的洪毓穗，返回夫家桃園平鎮開間書店。
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從小喜歡閱讀的她，洪毓穗心中有個夢想「開一家書店」，為了實踐理想的生活型態、思考生命其它可能性，幾年前辭去工作，返回夫家桃園平鎮尋覓清新美地，一點一滴朝夢想邁進，書店的小日子充滿挑戰，但每天都很愉快、滿足、踏實。

書店裡銷售各種新書或二手書。
書店裡銷售各種新書或二手書。
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晴天耕作，雨天閱讀，是洪毓穗和另一半曾建富嚮往的生活境界，曾在台中從事企劃工作10年的洪毓穗，有一天開車經過高架橋看到建案招牌「晴耕雨讀」，從此把這四字留在心裡，期盼有朝一日也能實踐諸葛亮的隱居生活，當心願落實後，洪毓穗說：「連睡覺時都覺得很感恩」。

在充滿生活感的風格書店閱讀、休憩、聊天，感覺身心都被療癒了。
在充滿生活感的風格書店閱讀、休憩、聊天，感覺身心都被療癒了。
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洪毓穗深信讀書是靜心的過程，而閱讀是需要氛圍的，「在安靜的空間，內心會慢慢清空，進而想要拿起書本閱讀。」為了營造讀書的氛圍，曾建富開始翻書學習木作，親手打造書櫃、桌椅，以原木打造的家具與窗戶，引進溫柔的自然光，釋放溫暖氣氛，負責書店營運、選書的洪毓穗，也因這樣的空間可以愉快工作。

洪毓穗每年推出一本自製的紀念書刊，分享自己閱讀的快樂、經營書店的心情。
洪毓穗每年推出一本自製的紀念書刊，分享自己閱讀的快樂、經營書店的心情。
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2014年開店至今，書店除了銷售新書、二手書、獨立刊物、CD卡帶以及台灣設計師的文創商品，洪毓穗也自製文具和書袋，每年推出書店紀念專刊，紀錄自己成長、省思與快樂的心情，透過分享，期盼客人也能感同深受，拾回閱讀的樂趣。

面對網路時代的崛起，獨立書店經營更加不易，洪毓穗並未因此退縮，反而成立「友善書業供給合作社」，邀請台灣獨立書店一起加入，共同出資，由曾建富設計專屬訂購系統，串連群體的力量降低成本，持續引進優質好書。當了書店老闆，洪毓穗可以自由運用時間，與家人關係也更緊密，不在書店就在陶藝教室專心習藝，探索各領域的美好事物。

夫妻倆返鄉圓夢的基地除了以廢棄木材自製書櫃桌椅，還在庭院栽種花草。
夫妻倆返鄉圓夢的基地除了以廢棄木材自製書櫃桌椅，還在庭院栽種花草。
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回首書店人的歷程，她有感而發：「若是還留在都市，書店就是遙不可及的夢想，勇敢邁出、不斷學習，生活也更展開！」收入雖不穩定，但生活帶來的踏實感，足以彌補物質需求。看似任性辭掉工作，其實，洪毓穗在開店前已積極籌畫，她建議返鄉創業青年，除了評估自己的能力，資金準備也要充分，唯有如此，機運來時才能好好把握。

　

景點介紹

晴耕雨讀小書院

地址｜桃園市平鎮區福龍路一段560巷12號

電話｜03 450 6377

臉書｜晴耕雨讀小書院

營業｜10:00～19:000(週二、三休)

備註｜書院將遷至龍潭的農舍，以全新風貌迎客，可以透過臉書關注動態

　

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