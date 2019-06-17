大溪80年日式木造宿舍 轉型成「木藝生態博物館」
【圖．文｜行遍天下】
「大溪木藝生態博物館」的創建，集合許多木藝、設計、建築、文創團隊的心血和居民的努力，不僅保存、記錄大溪木藝產業，也展示了大溪常民的生活態度，成功推廣當代木藝生活美學。博物館面積遼闊，除了將活化後的大溪國小及警察宿舍群做為營運中心。
2014年開始修繕其他館舍，陸續開放壹號館、武德殿，木藝常設展館、藝師特展館、四連棟、戶外廣場等空間，串連大溪各個街角館，讓大溪成為一座沒有圍牆的木藝生態博物館，向旅人傳遞珍貴的文化資產與傳統工藝精神。
景點介紹
大溪木藝生態博物館
地址｜桃園市大溪區普濟路52號(藝師館)、四連棟位在藝師館對面
電話｜03-388-8600
網址｜wem.tycg.gov.tw
營業｜9:30∼17:00(週一休)
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