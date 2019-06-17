大溪80年日式木造宿舍 轉型成「木藝生態博物館」

【圖．文｜行遍天下】

建於1937年的四連棟日式木造房舍，是「大溪人說大溪事」展示空間。 分享 facebook

「大溪木藝生態博物館」的創建，集合許多木藝、設計、建築、文創團隊的心血和居民的努力，不僅保存、記錄大溪木藝產業，也展示了大溪常民的生活態度，成功推廣當代木藝生活美學。博物館面積遼闊，除了將活化後的大溪國小及警察宿舍群做為營運中心。

大溪木藝生態博物館的「四連棟」及「藝師館」，是由23戶大溪警察宿舍群其中7戶修復而成。 分享 facebook

2014年開始修繕其他館舍，陸續開放壹號館、武德殿，木藝常設展館、藝師特展館、四連棟、戶外廣場等空間，串連大溪各個街角館，讓大溪成為一座沒有圍牆的木藝生態博物館，向旅人傳遞珍貴的文化資產與傳統工藝精神。

大溪木藝良品融合榫卯、鑲嵌、雕飾、墨繪等傳統技法。 分享 facebook

藝師館建於1941年，原為警察宿舍，現正展示和平老街木職人特展。 分享 facebook

內部展示了許多傳統工藝的細節，值得慢慢賞玩。 分享 facebook





景點介紹

大溪木藝生態博物館

地址｜桃園市大溪區普濟路52號(藝師館)、四連棟位在藝師館對面

電話｜03-388-8600

網址｜wem.tycg.gov.tw

營業｜9:30∼17:00(週一休)





更多好吃好玩： 《行遍天下》影音

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」