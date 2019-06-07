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台灣茶鄉小鎮！走訪茶文化「新北坪林」台北人的避暑行程

2019-06-07 16:30Taipei Walker

北宜公路沿線的坪林，在雪隧開通之前，曾湧入許多旅遊人潮，近年透過在地轉型與新生力加入，將質樸茶香融入在各處，適合深入探訪靜謐且綠意蓊鬱的山林，感受一段避暑旅程吧！

圖片提供／WalkerLand窩客島
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★白青長茶作坊

一對熱愛衝浪的7年級生兄弟，回到故鄉坪林，接下製茶世家第五代的使命，與父親一起管理茶園，將百年傳承製茶技術，以雙手技藝與照護，打造出有著花香味般水潤甘醇的一壺好茶。以父親之名「白青長」為品牌名，象徵「白」家五代製茶精神、摘種「青」心烏龍茶樹，揉做歷代傳承「長」條鎖狀文山包種茶，讓愛茶之人感受1杯安心中帶有人情味的好茶。

圖片提供／新北市政府觀光旅遊局
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圖片提供／WalkerLand窩客島
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圖片提供／WalkerLand窩客島
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【店家資訊】

地址：新北市坪林區坪雙路二段18號

電話：（02）2665-7279

營業時間：10：00～17：00；08：00～18：00


★北勢溪自行車道

曾被票選為台灣北部最美且最短、依山傍水的北勢溪自行車道，騎程不到5分鐘，眼前即現寬廣的茶園景色，由於全長僅2.3公里，即便以步行方式，也能輕鬆飽覽溪流風光，沿途更設有導覽解說牌，清楚介紹此地常見鳥類與其他生態。而此地獨有的「茶田自行車高架橋」，以及珍藏多年的山川美景，無論是健行或是騎單車，都是療癒身心的體驗。

圖片提供／WalkerLand窩客島
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【景點資訊】

地址：新北市坪林區坪雙公路


★坪林親水公園

位於坪林公車站橋下的坪林親水公園，因地勢平坦加上可遮蔭蔽雨的橋面，成為旅人最愛烤肉、野餐的地點。搭配北勢溪碧綠漣漪的湖面，水中魚群閃亮游來游去清晰可見，可見封溪護育之成效，湖面上也有立槳與水上活動，打造多元親水休憩點。當秀麗的坪林橋，融入周邊如詩如畫的北勢溪畔，完美的視覺畫面瞬間滋潤每位旅人的心靈。

圖片提供／WalkerLand窩客島
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【景點資訊】

地址：新北市坪林區（坪林旅遊服務中心斜對面）


★坪感覺

原在山區將地方整合、旅遊、美食透過平台串聯的在地體驗工作室「金瓜三號」，在2019年4月有了新生命，即是位處坪林中心點的「坪感覺」。因緣際會下尋獲屋齡150年、經倒塌後再重整的老屋中，並看見坪林值得挖掘的發展空間，以小農展示空間、料理、展覽深入在地價值，從自身能量出發，期待讓更多旅人來到坪林，遇見不一樣的在地旅程。

茶香滷五花280元／套餐／紅茶滷肉搭配以茶烹煮的米飯為主體，一旁佐以在地阿嬤的泡...
茶香滷五花280元／套餐／紅茶滷肉搭配以茶烹煮的米飯為主體，一旁佐以在地阿嬤的泡菜、鳳梨香蕉豆腐乳等醃製品，依季節替換不同食材呈現。 圖片提供／坪感覺
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圖片提供／坪感覺
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圖片提供／坪感覺
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【店家資訊】

地址：新北市坪林區坪林街12號

電話：（02）2665-7210

營業時間：11：00～17：00；11：00～19：00


★水柳角68

作為翡翠水庫的集水區和水源保護地，坪林在好山好水孕育下，能產出品質絕佳的包種茶，也熟成出茶樹、茶葉、茶油、茶籽等周邊素材。而原是坪林當地傳統雜貨店的「水柳角68」，便落實環保，傳承老祖母的秘方，以在地包種茶、茶籽、茶油製成獨一無二的再生利用手工茶皂，並推出製皂體驗DIY 活動，打造屬於坪林本地的美善與優雅。

圖片提供／WalkerLand窩客島
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圖片提供／WalkerLand窩客島
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圖片提供／WalkerLand窩客島
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【店家資訊】

地址：新北市坪林區水柳腳68號

電話：（02）2665-8278

營業時間：09：00～20：00


★坪林老街

不同於其他趨近夜市化的老街，走在人潮不算擁擠的坪林老街上，街上多是充滿人情味的小店，像是使用坪林在地包種茶、散發濃厚茶香的茶葉蛋；以茶油提煉打造的茶油麵線與茶油拌飯；還有老街中段的良心饅頭，阿婆直接在店內手工親自製作不加水只加豆漿、坪林茶葉，完全不添加防腐劑的饅頭，家家價格平民，而純正的古樸氣息，是令人嚮往的理由。

圖片提供／WalkerLand窩客島
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【景點資訊】

地址：新北市坪林區坪林街


★坪林茶葉博物館

在坪林茶葉博物館中，主要分為展示內容有關茶事、茶史、茶藝的綜合展示館，以及定期舉辦與茶有關的各類藝術作品的活動展示館。不同於嚴謹的博物館氛圍，坪林茶葉博物館以輕鬆活潑的氣息，讓旅人走訪期間，即能感受到茶葉其實就是生活的一部分。像是其中的茶藝教室、文化商店，便是透過互動，讓旅人實際探索茶香世界。

圖片提供／WalkerLand窩客島
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【景點資訊】

地址：台新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號

電話：（02）2665-6035

營業時間：09：00～17：00；六日09：00～17：30


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館老街公園

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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