小小兵熱氣球！限時9天「石門熱氣球嘉年華」還有4項免費周邊體驗

2019-06-02 12:32 聯合新聞網 文／遊妤思



一年一度的石門熱氣球嘉年華，從6月15日至23日，連續九天的升空體驗，大家不用跑到花蓮台東，就能感受搭乘熱氣球的無比震撼！今年推出多種特殊造型熱氣球，像是有小小兵、章魚的造型都令人十分期待。這次還搭配著4項免費報名的周邊活動，以及夜間光雕噴火秀、趣味闖關、音樂會等等活動，要讓您看得目不轉睛、賣萌一夏！

圖／擷取至「2019桃園石門水庫熱氣球嘉年華」 分享 facebook

2019桃園石門熱氣球嘉年華，地點位在石門水庫旁的「南苑生態公園」，每日分成上、下午場，每場次開放100位名額，有興趣的民眾記得於6/10、6/17兩日網路報名（點此）。每人每次新台幣500元，桃園市民或憑桃園市民卡享市民價八折優惠，費用於報到搭乘時依序繳費即可。

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除了體驗熱氣球升空的美景外，這次公佈了四項可以免費體驗的熱氣球周邊活動，包含：熱氣球Walk in、熱氣球教育營、收熱氣球體驗、以及熱氣球博物館，讓民眾走進充氣膨脹的熱氣球內，瞭解熱氣球原理，還能團結齊力壓扁熱氣球，非嘗適合親子同樂。

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需要特別注意的是，主辦單位為了安全起見，會依照天後狀況決定是否執行「熱氣球升空體驗」，民眾可於出發前電話詢問，以免空歡喜一場。想體驗熱氣球不用跑去東台灣，來到桃園也能享受震撼視野，週末假日時不妨帶著小朋友來到「石門熱氣球嘉年華」，把桃園從早玩到晚，讓親子旅遊悠閒一夏。

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2019石門熱氣球嘉年華

活動地點：桃園石門水庫「南苑生態公園」

活動期間：2019年6/15至6/23

熱氣球升空體驗：6/15至6/23。開放預約日期：6/10、6/17

夜間光雕噴火秀：6/15、6/16、6/22、6/23（週末假日）

趣味闖關：6/15至6/23

起藝音樂會：6/15、6/16、6/22、6/23（週末假日）

熱氣球周邊體驗 （免費報名）

熱氣球Walk in：6/16~6/21、6/23

熱氣球教育營：6/15、6/22

熱氣球收球體驗：每日早上升空體驗結束後

熱氣球博物館：6/15~6/23

熱氣球詢問電話

查詢電話：0988-169193

服務時間：04：30 - 20：00

6/15、6/16、6/22、6/23，17:30可憑當日台灣好行石門水庫線一日券，搭乘桃園客運大溪開往桃園或中壢之車班。

（（詳情可至官方網站）