唯美好拍！台北中山區超夯建築美照「富富話合」+熱門打卡茶飲店「Oth taipei」

2019-05-31 09:34 聯合新聞網 文／遊妤思



台北中山區出現了一棟超美建築物，這是日本建築師平田晃久-自然派建築師所設計的前衛建物「富富話合」，一樓內藏了一間唯美茶飲店「Oth taipei」整體外觀極具設計感，瞬間成為近期網美們的熱門朝聖打卡地點！

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Oth taipei 融合了台灣好茶和充滿巧思的香甜甜點，店內茶香四溢，每道點心都很有特色，來這兒喝茶是在視覺、嗅覺、味覺上都是很棒的享受，認真來看與其說是茶飲，感覺比較像是一道道用喝的甜點。而且店家還有和花藝店合作，不時會開設花藝課程，連吧台上的花也是由花藝公司設計的，非常有美感。

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Oth Taipei 主要提供的飲料是水果茶和含酒精的茶，以各種口味的台灣茶作為基底，像是紅茶、烏龍茶等等，搭配上不同的水果調配成口味不同的水果茶，還可以跟服務人員說偏好的口味，茶飲大約在150 元左右，簡約風格的室內裝潢，再加上有不錯的待客服務，是一間來這裡喝飲料會心情變好的店。介紹幾款內店特色茶飲：

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「chante tea」

這名字聽起來很浪漫，基底茶是水仙烏龍，加上甜味鮮奶油、水果薄片、水果冰沙，聞起來有滿滿的水果香，喝起來則是帶著淡淡水果酸味的順口茶飲。

chante tea。圖／巷子裡的生活授權提供 分享 facebook

「violet sensation」

紅潤香醇，以帶有蜜香與果香風味為人熟知的東方美人茶，是伺茶師與甜點師的茶甜點創作靈感之一

violet sensation。圖／取自Oth taipei粉絲團 分享 facebook

「cocoa espresso」

伯爵紅茶，搭配巧克力起司慕斯、100%巧克力粉，重可可冰熔岩奢華美味！

cocoa espresso。圖／取自Oth taipei粉絲團 分享 facebook

「cream latte」

舉杯時檸檬與楓糖氣息充盈，入口即能品嚐醇厚起司慕斯，伯爵紅茶後勁飽滿，毫不亞於乳酪的存在感。

cream latte。圖／取自Oth taipei粉絲團 分享 facebook

「toffee macchiato」

焦糖脆片灑於雲朵奶泡，品飲後與香草冰淇淋共伴香醇不膩的太妃糖感，搭配奶糖香瑪黑茶款，洋溢英倫甜蜜氣息。

toffee macchiato。圖／取自Oth taipei粉絲團 分享 facebook

富富話合這棟建築呈現出銀、灰色調，與附近街景巧妙的融合，但還是會讓路過的人們忍不住多看幾眼和駐足停留拍攝美照。而Oth taipei 店內極具風格的設計，讓法式甜點和台灣茶產生一場美麗邂逅，這裡閒靜的氣氛也成為中山區散步歇腳絕佳好去處。

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Oth Taipei

營業時間：週一~週日 11:30-21:00

電話：02-2571-2000

地址：台北市中山區中山北路二段27巷5-1號