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2019東北角小鎮漫遊！朝聖浪漫海濱鞦韆、走訪老街3D復古彩繪

2019-06-13 21:00

文、圖／周惠儀

海天一色的美景、翠綠綿延的青山、形狀各異的奇岩，鹹鹹的海風輕拂臉龐，空氣中瀰漫著放鬆氣息，讓人的腳步不自覺放慢，只想好好沉浸在東北角的悠閒氛圍中。造訪東北角的這日，揮別連日陰雨天，幸運地看到太陽公公露臉，熱情迎接我們的到來。不同於都會區的繁忙步調，「緩慢」是這裡的日常，靜下心來，感受自然的浩瀚、藝術的本質、老街的新意、美食的滋味。

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海陸玩味通通有！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今年配合小鎮漫遊年，特別推出「2019東北角小鎮漫遊」特色遊程，共有14條漫遊路線，帶大家玩翻黃金沙灘「福隆」、開蘭第一城「頭城」和最新沙丘地景「壯圍」等3個小鎮。以深度旅遊的方式，發掘東北角的自然人文之美，馬上來瞧瞧有哪些推薦景點和美食吧！

馬上出發「2019東北角小鎮漫遊」→http://t.cn/AiKKVArr

# 壯圍沙丘旅遊服務園區

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占地廣闊的壯圍沙丘旅遊服務園區，由名建築師黃聲遠操刀設計，融合宜蘭特色地景環境，保留壯圍沿岸連綿的沙丘景觀、獨特的動植物生態和樸實單純的生活風貌，與大自然巧妙融為一體。走進館內，欣賞由蔡明亮導演所策畫的《行者》展覽，透過一部部「緩慢行走」的藝術影片，讓大家在黑暗的空間中，感受「慢」與「靜」的放鬆氛圍。回歸童年的初心，拋開雜念、靜下心來，找到生命中最純粹的感動。

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圖／龜山朝日海岸鞦韆
圖／龜山朝日海岸鞦韆
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觀賞完室內的展覽之後，還可以走出戶外，體驗騎乘單車遊賞壯圍之美。我們一行人迎著風、騎著單車，從園區啟程出發，沿著宜蘭濱海自行車道騎乘，途經超人氣IG打卡景點「龜山朝日海岸鞦韆」（11月～3月不開放）、可欣賞稀有種鳥類的「蘭陽溪口生態保護區」、適合遮陰避暑的「東港榕樹公園」、以漂流木藝術聞名的「廍後社區」。將壯圍的自然風光、豐富生態、特色村落等盡收眼底，這也是每年「騎遇東北角」活動的經典騎乘路線喔。

圖／東港榕樹公園。攝影／藍子
圖／東港榕樹公園。攝影／藍子
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圖／廍後社區。
圖／廍後社區。
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地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路2段196巷18號

電話：（03）938-2420

# 吉祥客棧

圖／西魯肉海鮮羹。
圖／西魯肉海鮮羹。
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提起宜蘭壯圍在地人的推薦美食，吉祥客棧絕對是口袋名單。餐廳沒有華麗的裝潢，卻多了份人情味，放眼望去盡是翠綠田野，一邊用餐、一邊賞景，愜意又自在。曾榮獲宜蘭百大名店的美譽，吉祥客棧不僅使用鮮美的當季食材，份量更是俗又大碗，CP值非常高。餐廳提供超大份量的合菜，會隨時令改變菜色，其中像是西魯肉海鮮羹、鹽焗野生草蝦、避風塘黃金蟹等，都是超人氣的特色菜餚，讓人吃得好滿足。

圖／鹽焗野生草蝦。
圖／鹽焗野生草蝦。
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圖／避風塘黃金蟹。
圖／避風塘黃金蟹。
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地址：宜蘭縣壯圍鄉古結路35號

電話：（03）938-3387

# 頭城老街

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清朝時期，頭城是蘭陽平原上最繁華的小鎮，更有「開蘭第一城」的封號。因烏石漁港而興盛起來的頭城老街，就是頭城鎮最古老的街道，全長僅700多公尺，也是如今的和平街一帶。不同於台灣其他的熱鬧老街，頭城老街僅保存許多歷史悠久的古蹟，如林本源故居、盧纘祥故宅、李榮春文學館等，洋溢濃厚文化魅力，也顯得格外低調靜謐。

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除了古蹟巡禮之外，頭城鎮公所近年來也結合地方傳統文化，特別為老街打造出全新的5大IG打卡點，如頭圍文學巷、老街陶板畫、3D藝術牆面、詩牆拓碑亭與懷舊小街角。其中以懷舊小街角最受歡迎，設計有昔日兒童玩耍與老人下棋的裝置藝術，搭配上繽紛的復古街景3D彩繪牆面，無論是化身為載美女的機車騎士，還是假裝大口吃冰的逗趣模樣，都讓大家玩得不亦樂乎，手機相機拍不停呢！

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地址：宜蘭縣頭城鎮和平街一帶

# 外澳濱海遊憩區

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外澳可說是衝浪客的天堂，獨擁得天獨厚的溼地沙灘，更是欣賞龜山島日出的絕佳位置，附近設立了許多特色民宿，山頂上還有飛行傘基地。一旁貌似大型飛行船的亮黃色建築，目前由九號咖啡外澳館進駐，不僅外型吸睛搶眼，店內還可以遠眺龜山島美景，以及欣賞外澳海岸風光。九號咖啡外澳館也提供豐富的美味餐點，如午晚餐、下午茶、披薩、輕食、飲品等，種類多元豐富。推薦大家一定要嘗嘗鴨賞鬆餅，富有嚼勁的鴨賞，搭配軟Q的鬆餅，迸出鹹甜的絕妙好滋味，令人難以忘懷。

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地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號

電話：（03）978-9799

# 藏酒酒莊

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繞過蜿蜒曲折的山路，宛如山林中祕境的藏酒酒莊，終於出現在大家眼前。作為宜蘭縣首家民間自營的綠建築酒莊，得天獨厚的甘甜自然湧泉水，釀製成各式水果酒、蒸餾酒，其中以金棗酒、葡萄酒系列最受歡迎，現場還可以直接試飲，就像是場小型品酒會。

圖／傘現迷蹤。藏酒酒莊提供
圖／傘現迷蹤。藏酒酒莊提供
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圖／迷框綠境。藏酒酒莊提供
圖／迷框綠境。藏酒酒莊提供
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在景觀區內，精心打造出多處裝置藝術，如精靈迷藏、傘現迷蹤、迷框綠境等；在夜晚點亮燈光之後，更增添浪漫氣息，也成為熱門的IG打卡點。另可預約報名酒漬私釀工作坊，親手體驗紅酒番茄DIY，還可以將成品包裝得美美的帶回家，當作伴手禮分送給親友喔。

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地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號

電話：（03）977-8555

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

老街外澳IG

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