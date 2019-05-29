新竹也有忘憂森林！ 「馬武督探索森林」雲霧繚繞超唯美 夏日避暑勝地好選擇

2019-05-29 16:45 聯合新聞網 文／遊妤思



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新竹也有夢幻忘憂森林！位於新竹關西的馬武督探索森林，擁有原始森林樣貌，在起霧後更顯得朦朧唯美，在參天大樹群中拍照，顯得相當有張力，這裡成了許多新人選擇拍攝婚紗的景點，而且芬多精滿滿，在這邊大口呼吸超舒服！想要遠離喧囂，就來一趟森林旅行吧。

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馬武督探索森林久遠以前稱作「錦仙森林遊樂區」，在日據時期改為「馬武督」，而「武督」在泰雅族語的含意係指人員物資匯集處，這裡入園門票每人$120元，也有戶外停車場，收取汽車$50元、機車$20元的保養清潔費用。因為森林山區佔地相當寬廣，繞完一大圈約莫要2至3小時，儘管園區裡面有福利社可以買東西，建議自備糧食與水，提醒大家最好還是要準備一點糧食會比較方便哦！

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馬武督森林擁有豐富的自然生態，不少民眾在這片參天茂盛的森林裡拍攝出來的密林照，像極了南投忘憂森林的美感。而來到這裡一定要去找找擁有林務局認證的兩個楊梅樹，分別是列管22編號的「楊梅阿公」已將近300歲，與列管編號23號的「楊梅阿嬤」更是將近500歲了呢！園區貼心設置了觀景平台，除了可以欣賞兩棵百年老樹風光，還可以眺望桃園市的風景！

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夏日來馬武督森林步道輕鬆走，美麗又筆直的柳杉林元氣步道和瀑布群，果然是避暑勝地好選擇，也成為新竹一日遊推薦景點！這邊還是偶像劇-綠光森林拍攝地點，「綠光小學」藏身在其中，參訪過的民眾都為在這裡念書的孩子們大呼幸福！

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新竹｜馬武督探索森林

地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號

營業時間：09:00-17:00(一至五)，08:30-17:30(六日)