親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

美中科技冷戰全面升高 華為命運的倒數計時

林蔚山掏空大同判8年定讞 啟動防逃機制

新竹也有忘憂森林！ 「馬武督探索森林」雲霧繚繞超唯美 夏日避暑勝地好選擇

2019-05-29 16:45聯合新聞網 文／遊妤思

photo credit:IG@sallylin0102、IG@jingyuy
photo credit:IG@sallylin0102、IG@jingyuy
分享

新竹也有夢幻忘憂森林！位於新竹關西的馬武督探索森林，擁有原始森林樣貌，在起霧後更顯得朦朧唯美，在參天大樹群中拍照，顯得相當有張力，這裡成了許多新人選擇拍攝婚紗的景點，而且芬多精滿滿，在這邊大口呼吸超舒服！想要遠離喧囂，就來一趟森林旅行吧。

圖／IG：ru.photo_life授權，非經同意請勿轉載。
圖／IG：ru.photo_life授權，非經同意請勿轉載。
分享

圖／IG：lilychenonly授權，非經同意請勿轉載。
圖／IG：lilychenonly授權，非經同意請勿轉載。
分享

圖／IG：gossip_men_king授權，非經同意請勿轉載。
圖／IG：gossip_men_king授權，非經同意請勿轉載。
分享

馬武督探索森林久遠以前稱作「錦仙森林遊樂區」，在日據時期改為「馬武督」，而「武督」在泰雅族語的含意係指人員物資匯集處，這裡入園門票每人$120元，也有戶外停車場，收取汽車$50元、機車$20元的保養清潔費用。因為森林山區佔地相當寬廣，繞完一大圈約莫要2至3小時，儘管園區裡面有福利社可以買東西，建議自備糧食與水，提醒大家最好還是要準備一點糧食會比較方便哦！

圖／IG：sallylin0102授權，非經同意請勿轉載。
圖／IG：sallylin0102授權，非經同意請勿轉載。
分享

圖／IG：jingyuy授權，非經同意請勿轉載。
圖／IG：jingyuy授權，非經同意請勿轉載。
分享

馬武督森林擁有豐富的自然生態，不少民眾在這片參天茂盛的森林裡拍攝出來的密林照，像極了南投忘憂森林的美感。而來到這裡一定要去找找擁有林務局認證的兩個楊梅樹，分別是列管22編號的「楊梅阿公」已將近300歲，與列管編號23號的「楊梅阿嬤」更是將近500歲了呢！園區貼心設置了觀景平台，除了可以欣賞兩棵百年老樹風光，還可以眺望桃園市的風景！

圖／IG：carlositive授權，非經同意請勿轉載。
圖／IG：carlositive授權，非經同意請勿轉載。
分享

夏日來馬武督森林步道輕鬆走，美麗又筆直的柳杉林元氣步道和瀑布群，果然是避暑勝地好選擇，也成為新竹一日遊推薦景點！這邊還是偶像劇-綠光森林拍攝地點，「綠光小學」藏身在其中，參訪過的民眾都為在這裡念書的孩子們大呼幸福！

圖／IG：ru.photo_life授權，非經同意請勿轉載。
圖／IG：ru.photo_life授權，非經同意請勿轉載。
分享

新竹｜馬武督探索森林

地址：新竹縣關西鎮12鄰138-3號

營業時間：09:00-17:00(一至五)，08:30-17:30(六日)

忘憂森林森林遊樂區
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

新竹峨嵋散步路線「免費商店」用不同角度體驗生活

2019-05-29 09:00

遠眺山海美景 「台版長城」鼻頭角稜谷步道必遊

2019-05-27 08:00

2019新竹必去景點：新竹司馬庫斯＆鎮西堡這樣玩！

2019-05-24 08:58

搭火車探訪新北寧靜山城，愜意漫步綠意小鎮

2019-05-19 10:00

夏日時尚野餐季！ 「台北野餐地點」大集合

2019-05-15 09:42

坪林茶鄉慢慢遊！百年茶坊巡禮、時令料理嘗鮮、手工茶皂體驗

2019-05-14 14:36

一杯飲料+按摩200元有找 台北也有高CP值「睡眠咖啡館」 平價體驗貴婦級按摩椅

2019-05-14 13:21

【小鎮漫遊】新竹北埔－巷弄間尋找古情古味

2019-05-10 15:48

2019 新北賞螢火蟲秘境不藏私+超厲害美照教學分享全攻略

2019-05-10 11:02

台北老屋「香港風味」巷口裡的電影畫面

2019-05-09 13:35

超夢幻！ 全台唯一「1泊5食」管家式豪華露營 新竹飛鳥恰恰頂級貼心體驗

2019-05-07 17:21

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

小朋友也可搭RailBike！ 人氣「深澳鐵道自行車」開放3歲以上、滿90公分上車

2019-05-02 12:12

基隆港口奇景！「郵輪開上馬路、等紅燈」網友：比懸日景更有趣

2019-04-28 15:20

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 12:00

2019「新竹一日遊景點」森林系、文青路線通通有！

2019-04-27 10:00

每個角落都很美！淡水絕美藝術咖啡廳&攝影秘密基地 森之玻璃屋 ◊ Binma Area 134

2019-04-25 13:28

不只有桐花！桃園北區水資源局「潔白流蘇花」綻放中

2019-04-23 22:00

浪漫登場！板橋「蝴蝶公園」白天賞特色花海、夜晚看浪漫光雕

2019-04-21 16:30

網美必拍！新北三峽大板根「彩虹吊橋」有仙氣

2019-04-19 15:33

【2019桐花】桃園賞桐懶人包 桃園桐花景點(即時花況)

2019-04-19 09:00

【陽明山海芋季】竹子湖海芋季　一日農夫體驗

2019-04-19 08:00

【2019桐花季】新北、基隆賞桐懶人包 新北5大桐花景點

2019-04-18 21:00

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 17:07

美炸了！ 台電15公尺高「魚木」金黃炸裂 公館巷弄成秘境打卡熱點

2019-04-18 10:55

台灣最東貓鄉！貢寮「馬崗漁村」貓咪與人比例1：2

2019-04-14 16:30

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00

北投輕旅行！不只能暖暖泡湯，還能吃得心滿意足的玩一天

2019-04-06 10:00

2019桃園彩色海芋季隆重登場！

2019-04-04 07:54

2019台北陽明山海芋季開跑！超美海芋園推薦

2019-03-28 08:03

台灣綠意奇蹟！披著綠藻的「老梅石槽」唯美的沿岸風景

2019-03-23 10:00

2019最美賞花期來囉！淡水天元宮「吉野櫻」賞花半日遊攻略

2019-03-21 12:14

6萬株彩色海芋繽紛登場！2019「桃園彩色海芋季」 4月4日花漾開展

2019-03-21 07:50

10人超大房、九宮格餐盤！ 桃園超「潮」網美汽車旅館 一人500元可入住

2019-03-20 23:20

雲海翻騰超美！櫻花季倒數「新竹深山仙境」粉綠相間的夢幻時節

2019-03-17 15:00

春季限定！綠油油「老梅石槽」特殊的海岸侵蝕美景

2019-03-16 21:00

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

水舞秀驚艷碧潭！ 2019新店碧潭水舞秀 四大特色登場

2019-03-15 09:02

進入仙界的通道！石碇3大必訪景 鑿山壁而建的傳統建築

2019-03-13 22:04
看更多

熱門文章

搭機、搭車旅客提早出門 萬安演習下午1點半北部實施

2019-05-27 08:08

8縣市大雨特報！ 注意雷擊、強陣風、溪水暴漲

2019-05-24 15:59

台灣唯一開車「到不了」的車站 秘境景點快筆記！

2019-05-25 10:30

可愛蘑菇屋＆樹屋！ 苗栗夢幻莊園「蘇維拉」 讓人一眼就愛上

2019-05-23 11:03

到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 11:43

台中「藍色公路」在波浪山路上賞城市美景！

2019-05-19 15:00

萬安演習昨起分區實施 南部地區是今天！

2019-05-28 10:40

1200盞璀璨燈籠海！鹿港小鎮越夜越美　端午節從早玩到晚

2019-05-26 19:00

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

2019-05-28 11:20

繽紛魯冰花海正美！台中「福壽山農場」夏日露營這樣玩

2019-05-26 13:12

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

遠眺山海美景 「台版長城」鼻頭角稜谷步道必遊

2019-05-27 08:00

衝一波繡球花 南庄轉個彎遇見美麗浪漫

2019-05-26 12:30

礁溪第一家自助式Check-in飯店 「品文旅」試營運 每人1500有找！

2019-05-22 16:23

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 18:30

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-29 08:00

測到心跳了 大屯火山和龜山島都是活火山

2019-05-29 12:46

影／慘！台中機場快線跑8個月 每班次平均1.96人

2019-05-22 14:58

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-23 10:38

2019新竹必去景點：新竹司馬庫斯＆鎮西堡這樣玩！

2019-05-24 08:58

屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？

2019-05-22 12:27

無印極簡風！台南「日式民宿」早餐就能吃到牛肉湯、虱目魚粥！

2019-05-17 16:44

無敵海景、擺盪天際..全台８處「特色鞦韆」網美系景點 宜蘭、花蓮打卡最熱門！

2019-05-28 18:00

夏天消暑踏青正夯！７條夏日健行入門路線推薦

2019-05-17 10:01

房間內賞極光！台中超浮誇旅館大玩35種情境主題 連海洋世界、魔法學園也搬進房！

2019-05-22 14:40

來自太平洋的呼喚！走一趟南台灣最美公路

2019-05-21 12:30

蘇花改明年初通車 花蓮公車轉運站趕不及設立

2019-05-22 08:30

高雄景點／百年鳳凰木「紅花綻遺址」孤寂美感超好拍

2019-05-24 18:10

太強了！桃園東和鋼鐵空橋入選世界最棒5座橋

2019-05-22 17:55

烏來內洞國家森林遊樂區壯麗美景 限額40位免費入園

2019-05-27 12:08

搭火車探訪新北寧靜山城，愜意漫步綠意小鎮

2019-05-19 10:00

萬安42號27日登場 違反管制罰3萬到15萬元

2019-05-24 12:20

亞洲首間立體書書店落腳台北 一人書店崛起共享藏書

2019-05-27 22:00

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-29 09:30

呼叫維尼粉！台南超萌「小熊維尼彩繪村」 可愛版升級讓人拍不停！

2019-05-20 17:44

苗栗五彩繽紛繡球花 感受浪漫花海

2019-05-22 08:18

27家遊覽車連續4年丙等 立委要求交部命其停止停業

2019-05-28 12:10

在5月是異例 鄭明典：北極上空氣壓偏高 影響有這些

2019-05-24 10:40

人潮滿出來！ SOU‧SOU海外首展「誠品R79」登場 秒殺人氣款點名

2019-05-22 20:20

今年宜蘭童玩節可玩到晚上9點 預售票便宜50元

2019-05-09 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top