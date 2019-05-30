薰衣草森林新竹尖石店推出「白日夢冒險王」 森林攀樹、探險、賞花海！

薰衣草森林尖石店新推出“秘密花園”，結合檔期活動“白日夢冒險王”，讓大家來森林裡當個快樂的野孩子

位於新竹尖石鄉的薰衣草森林，是兩個女生的紫色夢想，2004年兩個女生撒下夢想的種籽，遼闊的視野景觀、深谷溪豁的壯麗景色與浪漫的紫色花田，成為油羅溪谷上最夢幻的一景。

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溪谷上的秘密花園

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2019年3月薰衣草森林尖石店即將推出另一個夢幻秘境 -“秘密花園”。沿著山谷小徑，穿過翠綠竹林，循著花香踏入山谷裡的另一片秘境，映入眼簾的紫色花海，如夢如幻，溫柔的剛剛好，輕聲許下心願，讓願望隨著鐘聲傳送到山川林間，所有的夢想都將成真。

溪谷上的秘密花園

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自然提供了無數的冒險機會，你是否曾經想像過，攀上大樹，在層疊的樹海之間，迎著風，與整座森林一起搖曳，是怎麼樣的感覺？4/1～8/31「白日夢冒險王」活動期間，策劃了一系列森事體驗微旅行，讓旅人在自然裡探索、學習如何與自然共處，根據不同的主題體驗邀請了自然生態、傳統工藝、在地飲食等多元領域設計創作者，透過體驗深化與大自然之間的聯繫，讓大小朋友運用各種感官去感受森林，向森林學習，來一場森林大冒險。

4月份 在自然裡生活

4/6 (六) 野孩子攀樹趣 – 攀樹趣Climbing Tree

4/7 (日) 清明時分，動手做好梅 – 阿金姐工作坊

4/13(六) 月桃編織，部落工藝 – 月桃戲

4/20(六) 野味竹筒飯＆野宴

4/4(四) 4/14(日) 森林香草課 ｜ 森事體驗

不可錯過的童心景點

記得曾經做過的白日夢嗎？小時候的你想像的未來是怎樣的呢？是不是抬起頭望向天空，整個人就可以就飛到另一個世界呢？白日夢冒險王以孩子的視角，策劃構想對於夢想的想像，透過天馬行空的奇思異想，在夢與夢想之間編織出繽紛燦爛的白日夢奇想。

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胡思亂想的造夢者 ｜泡個澡，打個盹，跳進腦袋裡的小宇宙。 分享 facebook

造夢夥伴 ｜大樹精靈守護著夢境，而每個到訪的造夢者，在夢境裡都有個一個專屬的造夢夥伴，陪你一起做夢，一起不想長大。 分享 facebook

園區營業時間

週一至週五 10：30 – 18：30

週六至週日 10：00 – 18：30

入園費用：每人150元，可折抵當日園區消費100元。

(65歲以上長輩和8歲以下小朋友免費入園)

2018年起園區入園券由紙本改為森林紀念幣形式，購票入園即贈森林幣乙枚。入園當日可抵園區消費100元，如未使用亦可收藏紀念。

新社店

台中市新社區中和里中興街20號｜04-25931066

尖石店

新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號1樓｜03-5842013

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