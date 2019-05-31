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漫遊淡水 特搜７處「淡水老街」必吃必買小吃美食&景點

2019-05-31 10:09ReadyGo出發前

新北淡水｜漫步，發現不一樣淡水山城，2019淡水必吃10大美食@JAMIE慢森活

「有緣　無緣　大家來作伙，燒酒喝一杯　乎乾啦　乎乾啦」一首流浪到淡水，就跟捷運上看著陽光灑在河面流浪的心一般，或許有人對這首曾紅遍大街小巷歌曲感到陌生，卻有機會可以透過台北縣政府在淡水漁人碼頭，打造的石碑依稀傳唱著，為新歷史走在相同的情境裡。

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現在淡水舊稱滬尾位於淡水河河口右岸，從前淡水河口一帶的海岸是東南亞海路的中途站，開始經常有船隻停泊與在地人從事貿易，天津條約簽訂後淡水儼然成為全台灣最大貿易港，好一段黃金歲月直到河道日漸淤淺榮景退去，歷史在心中呈現的樣貌當捷運響起關門警示聲才回過神來，已成眼前這熱鬧經常被旅遊的好所在。

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與旅人錯身，頂著大豔陽想體驗未完成的淡水輕軌，從開始營運至今間隔了好一段時間，避開人潮也剛好是平日，在紅樹林站看不見滿滿人群，剛好不壅擠的輕軌順著指標很快就可以抵達，刷悠遊卡進站，如果需要在售票機購買票證10國語言也供各國選用；便利多元，還有幾米裝置藝術是淡水輕軌另一大亮點，用小孩子純真玩耍的樣貌，在候車月台等待每位旅人流露最自然笑容，開啟愉快的旅程。

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不同於捷運出站方式需在車門等待燈亮後按鈕離開，淡水輕軌目前共有11個停靠站點，又分平面與高架站，如果想到天元宮賞櫻那就在淡金新北站下車，轉搭866、875、876、877、893公車開始順遊淡水，你會發現淡水值得花更多時間好好細細品味，天元宮、淡水老街、重建街戀愛巷等等，現在就用著緩慢腳步一同進入淡水人文與歷史交織的美貌吧！

淡水天元宮

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四月天，早應該是櫻花接近尾聲的時候，我們在4月8日這天一整片櫻花卻還盛開著，以台灣原生種山櫻花接上日本吉野櫻，呈現兩種不同櫻花色調，粉紅也嫩白交錯在天元宮園區內，不同的角度看去還可以發現櫻花更加柔美的姿態，成為大台北地區其一欣賞自然景觀最佳去處。

地址：新北市淡水區水源里北新路三段36號

電話：02 2621 2759

淡水老街

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從淡水捷運站離開後，走在站前廣場總是習慣沿淡水河岸邊，金色水岸步道慢慢看淡水倒映城市的美，聽街道旁商家熱情且有力的吆喝聲，就像可以感受到在地的濃情，旅人們的活力，然後把這邊最道地的美食，阿給、酸梅湯、魚丸湯、炒米粉各種古早味，花幾個銅板一一品嚐，用滿足的神情推薦給來這觀光的外國人，就這樣一同走入淡水老街吃遍10大經典美食。

營業時間：一～五 11:00-20:00 ／ 六日 10:00-21:00

地址：新北市淡水區中正路

阿媽的酸梅湯

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在淡水河岸邊，阿媽的酸梅湯開店至今資歷並不老，卻秉持古早淳樸的精神，為來這遊玩的旅人提供懷舊的好滋味，梅子加上洛神花、菊花等中藥熬煮成這杯甘甜解膩的酸梅湯，在這悶熱的天氣正好來上一杯，絕對是無比涼快、清爽止渴，是來到淡水必嚐小吃之一。

營業時間：一～日 10:00-22:00

地址：新北市淡水區中正路135-1號

阿香蝦捲

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淡水中正路上，位在內側的傳統老街，一間銅板小吃，用25元親民價格包起在地滿滿人情，酥脆外皮跟沾著醬汁的內餡，很容易一口接一口成為解饞的小零嘴，連外來遊客吃過都會深深愛上的好滋味。

營業時間：一～日 10:30-19:00

地址：新北市淡水區中正路230號

阿婆鐵蛋

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越滷越香，滷出陳年老滋味，其實鐵蛋是由滷蛋衍生而來的蛋類小吃，迷人巧克力色澤，Q彈又有結實的嚼勁，在口中常發出濃郁的香氣那般滋味嚐過就難以忘懷，來到淡水必定買上幾包，重溫那股香濃甘醇，是淡水不容錯過的特色名產。

營業時間：一～日 09:00-22:00

地址：新北市淡水區中正路135-1號

電話：02 2625 1625

淡水紅樓咖啡館

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在淡水遠遠地從金色水岸步道，而者內側傳統老街就可以看見，外觀有著洋式紅磚建築的「淡水紅樓」，雖然不是政府核定的古蹟，卻見證淡水一路繁榮興衰，與我們相遙望；邁上石階淡水紅樓三面磚拱迴廊設計就越加清晰，在這網羅了淡水迷人樣貌，更可以從紅樓咖啡廳眺望淡水街景、淡水港，在夜晚看亮起的燈光照在夜空港灣，遼闊的視野給一天旅程劃下滿足更珍貴的記憶點。

營業時間：一～五 12:00-21:00 ／ 六日 11:00-21:00

地址：新北市淡水區三民街2巷6號3樓

電話：02 2625 0888

老店淡水魚丸

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四十五年老店淡水魚丸，店裡可以看到許多淡水知名特產，來到這的旅人時常是點一碗魚丸湯配上手工肉包，銅板價就足以飽餐一頓，他們魚丸香Q鮮美肉汁看得見，肉包彈嫩透過手上觸感直到口中都讓人印象深刻，如果想一再品嚐也可以購買冷凍魚丸、餛飩或包子饅頭，支持黑貓宅配到府，也就不用大包小包囉！

營業時間：一～日 08:30-20:00

地址：新北市淡水區中正路135之2號

電話：02 2622 5862

正宗阿給老店

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如果說淡水還有什麼是獨具代表性的美食，那淡水阿給推薦一定要來嚐嚐，挖空的油豆腐放進粉絲和絞肉，最後蓋上魚漿成了這道道地小吃，雖然阿給原名是由日文發音所轉化而來，卻沒日本料理的影子，是淡水不容錯過的特色小吃之一。

營業時間：一～日 08:00-22:30

地址：新北市淡水區中正路11巷4號

電話：02 2623 3398

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淡水老街隨處的熱鬧，是河岸邊停靠往返八里左岸跟淡水老街的船隻，旅人手上拿著剛買來的小吃慢慢散步吹風的模樣，店家熱情招呼的身影，還有充滿戀愛氣息的重建街戀愛巷，這裡過去因為作家王昶雄戀上林玉珠，而倆人在戀愛時時常經過重建街14號旁的小巷，故名為戀愛巷。

重建街戀愛巷

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彎進鄰近淡水福佑宮的中正路12巷，或另一側巷子這是可以通往重建街的路線，當然要重三民街再接重建街也是可以，前後巷弄風景各有它獨特的美，細緻充滿藝術色彩的巨幅塗鴉，是男孩手拿蒲公英探索大地所產生親密的互動，在這面牆身後有「淡水九崁28」呼應藝術文創與古物的咖啡藝文空間。

延伸對重建街的探索看老宅與淡水九崁28提供的別樣空間，這裡可以翻閱書籍，適合放空，成為一個沈澱的角落，自然有緩報腳步帶你細細品味。提醒二樓咖啡廳空間不提供參觀，外食也是禁止進入的！

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石階或柏油路，淡水3D意象彩繪階梯其實淡水有多種面貌，熱鬧也保有小鎮一貫寧靜風格，手拿淡水傳統小吃，靠著金色水岸碼頭看船隻往返，遙望淡水河與八里左岸在天晴時小鎮輪廓，將心中好奇的腳步延伸到淡水榕樹道，有機會就在滬尾漁港停下來，讓陽光照的溫暖放鬆在旅人面對遼闊美景留下的剪影，一幕幕是淡水的魅力，也等大家一同來探尋感受更多藝文氣息。

感謝JAMIE慢森活同意轉載

延伸閱讀>>【 新北懶人包 】淡海輕軌「免費試乘」！不能錯過的重要路線資訊、周邊景點攻略

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淡水小吃老街

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