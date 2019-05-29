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新竹峨嵋散步路線「免費商店」用不同角度體驗生活

2019-05-29 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

峨眉鄉以湖光山色著稱，來此可漫步環湖步道，搭乘電動綠能遊艇，悠遊享受湖上風光，到免費商店體驗以物易物，以流動資源幫助他人，前往十二寮休閒農園品嚐無毒蔬果製作的健康料理，品味慢活自在的鄉野樂趣。

免費商店充分發揮了連結社區人們感情的作用。
免費商店充分發揮了連結社區人們感情的作用。
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二手物資循環利用 創造共享價值─免費商店

「在沙漠裡。一支iphone與一杯水，哪一個較有價值？」為翻轉大眾對價值與價格的迷思，徐健智兄妹創立免費商店，引導社區與遊客重溫古早時代互助精神。店內放滿各地捐贈而來，整理得井然有序的二手物資，書籍、玩具、生活用品、3C共上百種產品，每天可任意拿走兩樣物件，用不到的物品則可提供到店裡，透過惜物的概念活化社區；每週四還開設共食廚房，用當地農友種植有機無毒蔬果做料理，使商店成為當地連繫感情的場所。

黃明璋講解利用自然界生物平衡力量防治病蟲害的方式。
黃明璋講解利用自然界生物平衡力量防治病蟲害的方式。
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享受農村生活 做擂茶體驗客家文化─十二寮休閒農園

返鄉青年黃明璋，將家中經營3代的生產農園轉型為觀光休閒，並結合在地產業，設計出多元化體驗活動。農園以溫網室自然農法與高架栽種蔬果，有少見的北瓜、無花果、芋香冬瓜等，他以深入淺出方式導覽解說，增進遊客對農家生活認識，並隨季節開放休閒採果。園中生產各式蔬果，由黃媽媽烹調成新鮮健康的料理品嚐大自然的甜美；並供應南瓜菜包、擂茶、客家米食「粢粑」DIY課程，透過手作感受當地的客家文化。

在這可以品嚐到自產無毒蔬果製作的健康料理
在這可以品嚐到自產無毒蔬果製作的健康料理
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散步或坐船 全方位賞湖上風光

坐船賞覽湖光山色是峨眉最新玩法。
坐船賞覽湖光山色是峨眉最新玩法。
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峨眉湖為大埔水庫的上游，去年啟動的「峨眉一號」，是欣賞峨眉湖的最新觀光方式，這艘綠能環保遊艇，採純電力與太陽能雙動力，沒有燃油味，雙體船的構造設計，行駛時船身保持平穩，免受暈船之苦。

船上有解說人員沿途導覽，整趟遊程約30分鐘，途經魚卵島、鯉魚島，沿路可欣賞到白鷺鷥、小鷿鷈，紅嘴黑鵯等湖裡水鳥，抬頭可觀看全世界最高的彌勒佛，以及五指山、獅頭山、鵝公髻山的山巒變化。

步道沿途有三D彩繪，布袋蓮與碧綠湖水相映成趣。
步道沿途有三D彩繪，布袋蓮與碧綠湖水相映成趣。
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另一種欣賞峨眉湖的方式，是步行湖岸周邊建造的觀景步道，入口處下方3D彩繪地景，佈滿峨眉在地盛產的桐花、桶柑、東方美人茶等農產品，以及青蛙、蓮花、荷葉等動植物，模樣栩栩如生，成為拍照打卡熱點；步道長約1公里，坡度平緩，沿途景色優美，自然生態豐富，放眼望去，壯麗山景與彌勒佛相望，靈氣逼人，沿途設有涼亭及觀景平台，累了可以休憩，是全家人一起散步的好地方。

　

景點介紹

免費商店

地址｜新竹縣峨眉鄉十二寮12鄰6-5號

電話｜0921-743-789

營業｜9:30∼17:00(週二、三休)

價位｜每人每日可免費挑選兩樣物件

　

十二寮休閒農園

地址｜新竹縣峨眉鄉湖光村13鄰21號

電話｜0928-103-027

網址｜十二寮休閒農園

營業｜採預約制

價位｜風味餐2,000元起、各式DIY 80元起、導覽費每人30元

　

峨眉一號

地址｜新竹縣峨眉湖細茅埔吊橋(雪之湖咖啡旁)

電話｜0905-259-176

營業｜9:00∼17:00

價位｜優惠期每人250元、團體20人以上每人200元

　

峨眉湖步道

地址｜新竹縣峨眉鄉湖光村和富興村交接處

　

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