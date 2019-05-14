一杯飲料+按摩200元有找 台北也有高CP值「睡眠咖啡館」 平價體驗貴婦級按摩椅

2019-05-14 13:21 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團、小憩睡眠咖啡館粉絲團(組圖) 分享 facebook

上班長時間久坐加盯著電腦，有時會累到不小心打瞌睡。現在有間咖啡店不僅可喝咖啡，還提供高級按摩服務，是快速放鬆療癒身心靈的好所在，位於北市松江南京捷運站步行5分鐘即可小憩一下的「小憩睡眠咖啡館」，店內講求快速和效率的15分鐘方案只要199元，就能讓人不用飛東京也能享受貴婦級的按摩服務哦！

每間按摩房都著重隱私感。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團 分享 facebook

藝人何妤玟和老闆娘是高中同學，特地前去體驗。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團 分享 facebook

近來「睡眠咖啡館」在日本、韓國、歐洲等大都市都開始流行，一處放鬆的場所可提供上班族和職業婦女按摩、喝咖啡等休息。而台灣的「小憩睡眠咖啡館」也在4月中進駐台北市松江南京商圈，店內提供8張高CP值頂級按摩椅，成了專門為忙碌現代人所提供安靜空間。除了附設高級按摩椅幫助消除疲勞，還提供一處美食餐點享用區，讓到訪的顧客還可以點咖啡提神、點鬆餅美食等慰勞心靈。

光線充足寧靜的美食餐點享用區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團 分享 facebook

按摩後來一杯咖啡和美食好享受。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團 分享 facebook

小憩目前提供「快速抒壓、身心舒暢、深層休息」3種方案，按摩時間長短各為15分鐘、30分鐘和60分鐘，價格為199元、299元和399元，方案皆包括頂級按摩椅享用和飲料一杯，飲料可選擇咖啡或茶，亦可加價升級店內他款飲料。30分鐘以上的兩方案還有提供按摩熱敷眼罩，透過全身的按摩，從眼部到肩頸、腰背臀、腿部、腳底都能在短短的時間內獲得紓壓，得到按摩與放鬆。

小憩按摩服務方案表。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團 分享 facebook

店內空間分為按摩休息區和咖啡餐點區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團 分享 facebook

小憩睡眠咖啡館

地址：台北市中山區長春路182-2號二樓

電話：02-25153220

營業：週一至週六 11:30-20:30