親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

整理包／川普2則推文掀金融巨浪 7天來連鎖風暴一次看

台灣客沖繩自駕撞傷男童 達人：沒保險恐賠慘+被判刑

一杯飲料+按摩200元有找 台北也有高CP值「睡眠咖啡館」 平價體驗貴婦級按摩椅

2019-05-14 13:21聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團、小憩睡眠咖啡館粉絲團(組圖)
圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團、小憩睡眠咖啡館粉絲團(組圖)
分享

上班長時間久坐加盯著電腦，有時會累到不小心打瞌睡。現在有間咖啡店不僅可喝咖啡，還提供高級按摩服務，是快速放鬆療癒身心靈的好所在，位於北市松江南京捷運站步行5分鐘即可小憩一下的「小憩睡眠咖啡館」，店內講求快速和效率的15分鐘方案只要199元，就能讓人不用飛東京也能享受貴婦級的按摩服務哦！

每間按摩房都著重隱私感。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團
每間按摩房都著重隱私感。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團
分享

藝人何妤玟和老闆娘是高中同學，特地前去體驗。圖／取自何妤玟 Winnie Ho ...
藝人何妤玟和老闆娘是高中同學，特地前去體驗。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團
分享

近來「睡眠咖啡館」在日本、韓國、歐洲等大都市都開始流行，一處放鬆的場所可提供上班族和職業婦女按摩、喝咖啡等休息。而台灣的「小憩睡眠咖啡館」也在4月中進駐台北市松江南京商圈，店內提供8張高CP值頂級按摩椅，成了專門為忙碌現代人所提供安靜空間。除了附設高級按摩椅幫助消除疲勞，還提供一處美食餐點享用區，讓到訪的顧客還可以點咖啡提神、點鬆餅美食等慰勞心靈。

光線充足寧靜的美食餐點享用區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
光線充足寧靜的美食餐點享用區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
分享

按摩後來一杯咖啡和美食好享受。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團
按摩後來一杯咖啡和美食好享受。圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團
分享

小憩目前提供「快速抒壓、身心舒暢、深層休息」3種方案，按摩時間長短各為15分鐘、30分鐘和60分鐘，價格為199元、299元和399元，方案皆包括頂級按摩椅享用和飲料一杯，飲料可選擇咖啡或茶，亦可加價升級店內他款飲料。30分鐘以上的兩方案還有提供按摩熱敷眼罩，透過全身的按摩，從眼部到肩頸、腰背臀、腿部、腳底都能在短短的時間內獲得紓壓，得到按摩與放鬆。

小憩按摩服務方案表。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
小憩按摩服務方案表。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
分享

店內空間分為按摩休息區和咖啡餐點區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
店內空間分為按摩休息區和咖啡餐點區。圖／取自小憩睡眠咖啡館粉絲團
分享

小憩睡眠咖啡館

地址：台北市中山區長春路182-2號二樓

電話：02-25153220

營業：週一至週六 11:30-20:30

圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團、小憩睡眠咖啡館粉絲團(組圖)
圖／取自何妤玟 Winnie Ho 粉絲團、小憩睡眠咖啡館粉絲團(組圖)
分享

咖啡CP值

相關新聞

【小鎮漫遊】新竹北埔－巷弄間尋找古情古味

2019-05-10 15:48

2019 新北賞螢火蟲秘境不藏私+超厲害美照教學分享全攻略

2019-05-10 11:02

台北老屋「香港風味」巷口裡的電影畫面

2019-05-09 13:35

超夢幻！ 全台唯一「1泊5食」管家式豪華露營 新竹飛鳥恰恰頂級貼心體驗

2019-05-07 17:21

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

小朋友也可搭RailBike！ 人氣「深澳鐵道自行車」開放3歲以上、滿90公分上車

2019-05-02 12:12

基隆港口奇景！「郵輪開上馬路、等紅燈」網友：比懸日景更有趣

2019-04-28 15:20

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 12:00

2019「新竹一日遊景點」森林系、文青路線通通有！

2019-04-27 10:00

每個角落都很美！淡水絕美藝術咖啡廳&攝影秘密基地 森之玻璃屋 ◊ Binma Area 134

2019-04-25 13:28

不只有桐花！桃園北區水資源局「潔白流蘇花」綻放中

2019-04-23 22:00

浪漫登場！板橋「蝴蝶公園」白天賞特色花海、夜晚看浪漫光雕

2019-04-21 16:30

網美必拍！新北三峽大板根「彩虹吊橋」有仙氣

2019-04-19 15:33

【2019桐花】桃園賞桐懶人包 桃園桐花景點(即時花況)

2019-04-19 09:00

【陽明山海芋季】竹子湖海芋季　一日農夫體驗

2019-04-19 08:00

【2019桐花季】新北、基隆賞桐懶人包 新北5大桐花景點

2019-04-18 21:00

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 17:07

美炸了！ 台電15公尺高「魚木」金黃炸裂 公館巷弄成秘境打卡熱點

2019-04-18 10:55

台灣最東貓鄉！貢寮「馬崗漁村」貓咪與人比例1：2

2019-04-14 16:30

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00

北投輕旅行！不只能暖暖泡湯，還能吃得心滿意足的玩一天

2019-04-06 10:00

2019桃園彩色海芋季隆重登場！

2019-04-04 07:54

2019台北陽明山海芋季開跑！超美海芋園推薦

2019-03-28 08:03

台灣綠意奇蹟！披著綠藻的「老梅石槽」唯美的沿岸風景

2019-03-23 10:00

2019最美賞花期來囉！淡水天元宮「吉野櫻」賞花半日遊攻略

2019-03-21 12:14

6萬株彩色海芋繽紛登場！2019「桃園彩色海芋季」 4月4日花漾開展

2019-03-21 07:50

10人超大房、九宮格餐盤！ 桃園超「潮」網美汽車旅館 一人500元可入住

2019-03-20 23:20

雲海翻騰超美！櫻花季倒數「新竹深山仙境」粉綠相間的夢幻時節

2019-03-17 15:00

春季限定！綠油油「老梅石槽」特殊的海岸侵蝕美景

2019-03-16 21:00

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

水舞秀驚艷碧潭！ 2019新店碧潭水舞秀 四大特色登場

2019-03-15 09:02

進入仙界的通道！石碇3大必訪景 鑿山壁而建的傳統建築

2019-03-13 22:04

超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 21:00

綠意綿延的小丘！桃園蘆竹「星海之戀」約會賞景推薦

2019-03-10 16:30

老建築的新魅力！盤點台北地區６處古蹟大變身

2019-03-09 11:19

八重櫻即將噴發！ 舖天蓋地「司馬庫斯」櫻花林美不勝收 迎3月底花期春假出遊去

2019-03-08 07:09

海芋提前綻放！2019「陽明山海芋季」竹子湖資訊攻略

2019-03-07 21:00

鬱金香花海讓人驚豔！ 215公頃「桃源仙谷」山中秘境美麗的不輸荷蘭

2019-03-07 17:58

越夜越美麗！內湖「樂活公園」八重櫻夜夜燦爛中！北市最美麗的夜花園

2019-03-03 10:00
看更多

熱門文章

不用自己搭帳棚！5間豪華露營區提過夜行李就入住 滿天星斗近在眼前

2019-05-06 20:45

「水漾森林」祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」　又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

華泰名品城開幕亮點　吃合點壽司，4500坪八景島水族館外觀曝光想玩要等到這時

2019-05-08 18:30

苗栗也有綠石槽！ 「苑裡沙灘」期間限定美景 像是灑滿了抹茶粉般美麗

2019-05-08 17:09

桃園青年體驗園區啟用 免費入園2個月

2019-05-01 09:30

台北老屋「香港風味」巷口裡的電影畫面

2019-05-09 13:35

南迴線鐵路超有意思！「最大的小站」＋「一個人出入的車站」 讓劉克襄愛上了

2019-05-07 20:35

普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 10:52

今年宜蘭童玩節可玩到晚上9點 預售票便宜50元

2019-05-09 16:10

合歡山假日大塞車 武嶺停車場13日又將封閉

2019-05-12 15:00

華泰OUTLET獨家精品店價格曝光！Burberry風衣2萬有找、BV編織皮夾5折必入手

2019-05-08 16:18

全台唯一BURBERRY OUTLET進駐華泰名品城湧現排隊人潮！小CK千元有找、BV也來囉

2019-05-06 14:09

影／夜市大亨江欽良沈潛1年半 寶島時代村重新開幕

2019-05-12 11:50

黑魂暴動！星巴克推出「酷黑系列隨行杯」Stanley聯名潮到不行！

2019-05-10 11:43

超仙綠色瀑布！台中夢幻秘境　越橘葉蔓榕攀滿的小山坡

2019-05-04 16:30

露營新體驗！ 福壽山農場18顆巨型「蘋果屋」這天開訂

2019-04-30 16:53

不是媽祖！這間廟好夯 傅崐萁蔡英文都來拜

2019-05-10 11:35

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

超夢幻！ 全台唯一「1泊5食」管家式豪華露營 新竹飛鳥恰恰頂級貼心體驗

2019-05-07 17:21

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 21:00

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

敲碗成真！ 竹市直達桃園機場 年底通車

2019-05-06 07:12

台中五權站月台旅客掉落被火車撞 目前單線行車

2019-05-07 11:51

綠色瀑布不再開放！農作物遭踩踏破壞　地主插牌公告：私人土地，請勿入園內

2019-05-05 18:21

「木曜4超玩」來嘉義 2國民女友坐上檜木小火車

2019-05-07 15:51

太平山花季登場 「仙女手套」開花美麗卻碰不得

2019-05-10 12:30

鋒面急凍高山？合歡山出現「-99°C」超驚人低溫

2019-05-06 12:57

台東「熱氣球嘉年華」6/29鹿野登場！白天玩熱氣球、晚上還能賞星景

2019-05-09 21:00

潘恒旭po照春吶high起來 實際調亮嚇死人

2019-05-05 10:30

星宇航空公布會員命名！首獎得主是超大咖設計師　網友：根本賺到啊！

2019-05-09 20:04

宜蘭超萌景點「斑比山丘」延後開幕　店家：母鹿懷孕啦！

2019-04-24 09:26

欣賞五月雪的浪漫！全台灣「油桐花季」賞花好去處

2019-05-06 10:13

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 16:00

台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

2019-05-02 08:15

南迴藍皮火車人氣夯保留呼聲高 鐵路局：不會走入歷史

2019-05-09 09:32

母親節輕旅行／后里環保公園金黃向日葵花海綻放

2019-05-10 10:31

搭熱氣球俯瞰黃金稻浪！宜蘭版熱氣球嘉年華6/8登場

2019-05-05 09:31

打卡新景點！「屏東版審計新村」 老屋宿舍變成歐風職人町

2019-05-12 14:14

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top