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搭火車探訪新北寧靜山城，愜意漫步綠意小鎮

2019-05-19 10:00Taipei Walker

暫別城市喧囂，假日時光不妨坐上區間車駛進寧靜山城，滿是自然綠意的氣味，十分療癒人心！三貂嶺、牡丹與雙溪，都值得漫步停留。

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★三貂嶺車站

暫別瑞芳、侯硐的熱鬧景象，列車緩緩駛進人煙罕至的三貂嶺車站，由於是全台唯一無法開車抵達的火車站，更吸引鐵道迷專程造訪。沿著鐵軌旁的魚寮路漫步前行，眼前翠綠的自然原始風貌讓人心曠神怡，偶爾穿越河床的區間列車，也構成一幅美麗風景。路的盡頭坐落幾家家常小館，各式快炒、古早味小吃頓時都成為人間美味，既然來到這兒，就放空一切、放慢步調歇息，與大自然共度愜意時光吧！

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【景點資訊】

地址：新北市瑞芳區魚寮路1號

營業時間：依車次時間而定


★阿珠姐肉羹

沿著鐵軌而行，阿珠姐肉羹就隱身於列車進山洞前的幾戶人家裡，以極富人情味的閒話家常，介紹著自家的家常料理。除了肉羹飯、麵，也有快炒小菜滿足脾胃，其中古早味十足的鳳梨冰、李鹹冰更是驚喜，絕對必點。

肉羹湯45元／清爽羹湯搭配美味肉羹，簡單小吃令人滿足。
肉羹湯45元／清爽羹湯搭配美味肉羹，簡單小吃令人滿足。
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李鹹冰45元／使用自家栽種的紅肉李加上古法熬煮醬汁的古早味冰品，酸甜不膩極爽口。
李鹹冰45元／使用自家栽種的紅肉李加上古法熬煮醬汁的古早味冰品，酸甜不膩極爽口。
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【店家資訊】

地址：新北市瑞芳區魚寮路154號

電話：0988-374-335

營業時間：09：00～18：00


★牡丹車站

設置於牡丹坡上的牡丹車站，因地形關係呈現傾斜式月台，於是加長彎道方便列車安全進站，使其成為全台最彎曲的車站。其中S型彎道是許多攝影迷追逐的鐵道風景，附近的牡丹坡北側也可捕捉列車傾斜通過彎道的畫面。

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【景點資訊】

地址：新北市雙溪區牡丹路159號


★牡丹老街

從牡丹車站出發，越過牡丹溪隨即轉進小徑，老街上飄散著樸實氣味，僅有少數幾家雜貨店、蔬果店營業，彷彿遺世獨立般隱密幽靜。巷弄盡頭上方不時有火車通過，劃破寂靜的軌道聲響，成為山城裡獨有的奇特現象。

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【景點資訊】

地址：新北市雙溪區牡丹老街

交通：從牡丹車站出發，沿指標前行可抵。


★雙溪車站

擁有一份愜意寧靜、宛如世外桃源的雙溪，是新北相當值得造訪的旅遊景點。雙溪車站前的朝陽街就是熱鬧的傳統市場，尤其特產山豬肉吸引許多外地客專程前來採買，而鎮上的海山餅店也是超人氣伴手禮店，不可錯過。

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【景點資訊】

地址：新北市雙溪區朝陽街1號

電話：（02）2493-2980


★Jeff's Bakery

對於烘焙極度熱愛的Jeff，原於自家斯陋café供應窯烤麵包，但礙於空間有限，無法滿足理想，直到1年半前終於獨立開設窯烤麵包專門店。店內加大型的自製窯烤爐，不僅能提供更多樣化的麵包，假日還吃得到窯烤披薩！架上的「蜂蜜無花果」、「肉桂捲」是人氣品項，而讓Jeff自豪的「法式長棍」則兼具香氣與口感，不可錯過！店內另設置立吞吧檯區、也提供宅配服務，旅人不妨多加利用。

肉桂捲50元／個／現烤出爐的肉桂捲，口感鬆軟、香氣迷人，讓人一口接一口欲罷不能。
肉桂捲50元／個／現烤出爐的肉桂捲，口感鬆軟、香氣迷人，讓人一口接一口欲罷不能。
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【店家資訊】

地址：新北市雙溪區中正路17號

電話：（02）2493-0017

營業時間：10：00～18：00


★雙溪打鐵舖

街道轉角的紅石磚老屋，發出清脆的敲打聲，老師傅正彎著身子、以職人般專注神情製作鐵器，店頭擺滿鐮刀、鋤頭、菜刀等各式手工鐵具，皆是功夫展現。這間手工打鐵舖已具有百年歷史，造訪雙溪不妨前來一探究竟。

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【店家資訊】

地址：新北市雙溪區中華路7號

電話：（02）2493-1111

營業時間：09：00～17：00


★斯陋café

坐落於牡丹溪旁，清脆溪流聲與舒爽空氣交織出一股獨有的寧靜氛圍，斯陋café將這份愜意攬進店裡，希望到訪旅人能夠放慢步調，享受當下的美好。店內主要提供單品手沖咖啡、台灣在地茶飲、手工自製甜點與自家窯烤麵包，許多遊客喜歡在慢遊雙溪之餘，進來享受咖啡飄香。2樓「斯陋貳階」則是手作選物與生活藝術、課程空間，別忘了上樓沾染美學氛圍。

斯陋自家窯烤麵包 價格店洽（前）／提供多種自家窯烤麵包，搭配時蔬沙拉、 自製醬料...
斯陋自家窯烤麵包 價格店洽（前）／提供多種自家窯烤麵包，搭配時蔬沙拉、 自製醬料，健康又美味！麵包餐供應內容依現場狀況為主。青檸冰咖啡230元 （後）／店內招牌特色咖啡飲品，放入1整顆檸檬，清香迷人。
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【店家資訊】

地址：新北市雙溪區中正路13號

電話：（02）2493-2119

營業時間：12：00～19：00；六日10：00～19：00


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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麵包老街古早味

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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