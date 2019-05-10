2019 新北賞螢火蟲秘境不藏私+超厲害美照教學分享全攻略
撰文：stanley_pic
哈囉～大家好 我的IG / stanley_pic 每週會和另一半紀錄生活，這次要介紹時下最熱門的打卡景點！
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螢火蟲又稱：『 火金姑 』，每年四月上旬到五月中旬，不只攝影人，連全家大小、情侶好友都瘋狂的必訪景點一螢火蟲秘境，只可惜螢火蟲數量日漸稀少，都市內是看不見他們的蹤跡。
他們喜歡棲息水源旁那茂密的叢林中，如果你還沒親眼見證螢火蟲飛舞的盛況，非常推薦你值得一遊！
但以下注意事項必須牢記：
• 18:00-20:00是螢火蟲最活躍時機
• 穿著長袖衣褲和雨鞋前往，防蚊措施要做好
• 不擦防蚊液，維持生態保育
• 手電筒照明時，請用紅色玻璃紙包覆
• 如有發光體及地景等拍攝需求，請白天時取景，再進行合成
• 請輕聲細語，不影響他人
一、新店區 牛伯伯生態園區
優點：螢火蟲數量較多，園區大可盡情發揮構圖巧思，拍攝小物非常適合，還有園區可自由導覽
缺點：新店潮濕容易下雨、遊客人潮多，容易影響攝影人拍照
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地址：新北市新店區柴埕路100-1號
費用：在門口大喊牛伯伯好，即免費入場
開放時間：10:00-20:00
(發光體白天合成)
二、三峽區 煤礦廢墟
優點：礦坑美，路燈營造的氛圍佳
缺點：螢火蟲數量較少，地小，拍攝容易受限，須提早卡攝影點
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地址：三峽台七乙線附近的永達煤礦遺跡
開放時間：24hrs
三、土城區 桐花公園
優點：也能順便拍油桐花
缺點：螢火蟲整座公園都有，但較分散，不易集中在哪一區
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地址：新北市土城區承天路90-1號
開放時間：24hrs
教學時間：
一、如何疊圖螢火蟲？
(原圖)
二、如何疊圖光源？
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(原圖) 白天時拍好發光體
感謝大家耐心看完～
上述的介紹，很抱歉欺騙大家的眼睛
拍攝當下真的很難天時地利人和
但親身目睹螢火蟲的美真的非常值得大家去造訪，
我是史丹利，期待下次再和大家分享不一樣的文章。
感謝 stanley_pic 同意文章授權
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