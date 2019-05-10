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2019 新北賞螢火蟲秘境不藏私+超厲害美照教學分享全攻略

2019-05-10 11:02ReadyGo出發前

撰文：stanley_pic

哈囉～大家好 我的IG / stanley_pic 每週會和另一半紀錄生活，這次要介紹時下最熱門的打卡景點！

螢火蟲又稱：『 火金姑 』，每年四月上旬到五月中旬，不只攝影人，連全家大小、情侶好友都瘋狂的必訪景點一螢火蟲秘境，只可惜螢火蟲數量日漸稀少，都市內是看不見他們的蹤跡。

他們喜歡棲息水源旁那茂密的叢林中，如果你還沒親眼見證螢火蟲飛舞的盛況，非常推薦你值得一遊！

但以下注意事項必須牢記：

• 18:00-20:00是螢火蟲最活躍時機

• 穿著長袖衣褲和雨鞋前往，防蚊措施要做好

• 不擦防蚊液，維持生態保育

• 手電筒照明時，請用紅色玻璃紙包覆

• 如有發光體及地景等拍攝需求，請白天時取景，再進行合成

• 請輕聲細語，不影響他人

一、新店區 牛伯伯生態園區

優點：螢火蟲數量較多，園區大可盡情發揮構圖巧思，拍攝小物非常適合，還有園區可自由導覽

缺點：新店潮濕容易下雨、遊客人潮多，容易影響攝影人拍照

地址：新北市新店區柴埕路100-1號

費用：在門口大喊牛伯伯好，即免費入場

開放時間：10:00-20:00

(發光體白天合成)

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(發光體白天合成)
(發光體白天合成)
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(發光體白天合成)
(發光體白天合成)
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二、三峽區 煤礦廢墟

優點：礦坑美，路燈營造的氛圍佳

缺點：螢火蟲數量較少，地小，拍攝容易受限，須提早卡攝影點

地址：三峽台七乙線附近的永達煤礦遺跡

開放時間：24hrs

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三、土城區 桐花公園

優點：也能順便拍油桐花

缺點：螢火蟲整座公園都有，但較分散，不易集中在哪一區

地址：新北市土城區承天路90-1號

開放時間：24hrs

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教學時間：

一、如何疊圖螢火蟲？

(原圖)

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疊圖，混合模式選擇“ 變亮 ”
疊圖，混合模式選擇“ 變亮 ”
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AFTER
AFTER
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二、如何疊圖光源？

(原圖) 白天時拍好發光體

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降低整體亮度，模擬夜晚氛圍
降低整體亮度，模擬夜晚氛圍
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運用上述教學技巧，進行螢火蟲疊圖，完成！
運用上述教學技巧，進行螢火蟲疊圖，完成！
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感謝大家耐心看完～

上述的介紹，很抱歉欺騙大家的眼睛

拍攝當下真的很難天時地利人和

但親身目睹螢火蟲的美真的非常值得大家去造訪，

我是史丹利，期待下次再和大家分享不一樣的文章。

感謝 stanley_pic 同意文章授權

延伸閱讀>>【 台灣懶人包 】台灣看起來很厲害！這些「絕美秘境」都在台灣

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螢火蟲秘境公園

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