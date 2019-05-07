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超夢幻！ 全台唯一「1泊5食」管家式豪華露營 新竹飛鳥恰恰頂級貼心體驗

2019-05-07 17:21聯合新聞網 文／遊妤思

愈來愈流行的Glamping奢華露營，逐漸邁向新境界！位在新竹五峰山區，海拔860米高的「飛鳥恰恰」營地，提供了全台唯一「一泊五食」新體驗，從一踏入營區即展開兩天一夜遊程，由管家式專人服務帶領，提供一泊五食的露營美食饗宴，從下午茶、晚餐、宵夜、早餐、中餐pizza DIY通通包含在內。若問起需要攜帶甚麼裝備呢？答案是：帶著放鬆接觸大自然的身心靈即可！

圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供，非經同意請勿轉載(以下同)
圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供，非經同意請勿轉載(以下同)
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想露營又不想搞得自己灰頭土臉、汗流浹背的話，這種不傷腦筋的「豪華露營體驗」絕對是親子初次接觸露營體驗首選。只要帶著簡單衣物即可入住，露營區提供日本百年歷史大廠的舒適帳篷，完全不用煩惱帳篷、搭設與餐飲，再加上大自然生態資源、園區設備齊全，還有各式各樣活動設計，內容超豐富。你會發現從入園的那一刻開始，每一分鐘都是豪華露營的環節。

草地下午茶

在戶外露營野餐也可以擺得這麼美！管家會set好戶外餐桌美食，精緻的下午茶擺盤也讓人大開眼界！在戶外享用到下午茶：起司蛋糕、乳酪蛋糕、手工餅乾、新鮮水果茶、現磨咖啡等，實在驚豔。

依照季節變化與在地食材。圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
依照季節變化與在地食材。圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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溪裡探索尋寶

營地依傍著溪流而建，野溪源頭就在營地裡，清涼又乾淨的溪水既消暑又療癒，小孩都能輕鬆駕馭，即使不下水聽聽潺潺流水聲也幸福。

圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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園區繞行散步、樹下發呆

營地在海拔860米的高度沒有難纏的小黑蚊、蒼蠅或是惱人的飛蟲，而孩子們來到戶外可以盡情奔跑玩耍，露營區的草皮相當厚實，值得一提！

星光燭火晚餐

精緻晚餐有戰斧牛排、焗烤明蝦、新鮮干貝等，沒想過竟然在露營區能吃到五星級餐點，每一份料理都是美食饗宴，再搭上奢華的服務，令人好享受～

圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
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圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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戶外電影院

夜晚，最期待的就是蚊子電影院，一種跟好朋友一起享受戶外大螢幕的感覺，跟一般電影院完全不一樣。

圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
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夜間抓蝦、生態導覽

因為營地接近水源生態很好，夜晚可以進行撈溪蝦活動，並且於四五月的螢火蟲季，靠近溪邊就可以看到滿滿螢火蟲，更加讓人興奮！

圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
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星空宵夜場

夜晚氣氛酒吧緊接上場，一波波的美食輪番上陣，只要你吃得下，就先拋開減肥這件事，好好地開心享受與放縱吧。

圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
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頂級帳篷體驗

即使是戶外，睡眠品質也是很需要重視的，夜晚營地會幫你搭好舒適的棉帳，擺上業界出名好睡的床墊、桌椅、電源線、燈條，通通都幫你處理好！

圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
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浪漫的滿天星斗

飛鳥恰恰位在下切的溪谷旁，營地夜間光害少，只要天氣好的時候都能看到滿天星斗。

圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
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圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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Buffet早餐

自助式的早餐，早起晚起的朋友通通吃得到，完全不用搶食。

圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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手做PIZZA DIY

即使起床沒胃口也不用擔心，管家們稍晚就會把PIZZA自製DIY材料厭準備好，想吃甚麼口味自己做，做出來的成品超有成就感，感覺怎樣都美味。

圖／美力媽帶著孩子去旅行授權提供
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圖／愛露營 野遊 體驗＠飛鳥恰洽提供
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愛露營執行創意總監邱昱穎說明，一般的豪華露營或是懶人露營，出發點以提供住宿、飯店和基本餐食為主，而飛鳥恰恰的設計原意，即是「豪華露營體驗」，內容豐富並非噱頭，尤其在戶外玩耍對體能消耗非常大，肚子很容易餓，一泊5食的餐食數量，也成為了突出的一大亮點。

而民眾最關注的價格，飛鳥恰恰每帳9800元(2人)，多一人加收3580元，未滿12歲孩童加收1980元/人，未滿2歲免費參加。費用包含兩天一夜「一泊5食」下午茶.晚餐.宵夜.早餐.中餐pizza DIY、露營設備和保險等，超高標準的管家式服務，包準讓你賓至如歸。

飛鳥恰恰 豪華露營野遊體驗

體驗時間：兩天一夜

活動地點：新竹縣五峰鄉花園村10鄰天湖205-12號

費用內含：導覽解說 / 營位 / 裝備 / 餐食 / 調酒/ 保險 / 調酒

專人服務： 0930-816-898

露營
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