夏日時尚野餐季！ 「台北野餐地點」大集合

野餐的季節又要來臨拉！炎炎夏日的腳步逼近，夏天除了可以到海邊踏水外，還可以帶張墊子、呼朋引伴野餐去，由於野餐的門檻低，在空曠草地、陽光下，搭配美食美酒就是個超棒的夏日午後。本期小編要帶大家來看有哪些台北野餐地點，大家一起來看看吧！

華山文創大草原

講到台北野餐地點，首當其衝想到的絕對是華山大草原！華山文創園區是台北著名的展覽聖地，如此充滿文藝氣息的地方，有著一大片綠地，不時會舉辦有趣的活動，也吸引許多民眾到這邊野餐，幸運的話還可以捕捉到明星的身影呢！

華山大草原是很好的野餐景點，除了有大片綠地，上廁所或停車都很方便，推薦給都市裡忙碌的人們，作為週末午後放鬆的好選擇！

圓山花博公園

大家知道圓山花博公園也是非常好的野餐地點嗎？在花博公園內分成圓山園區、新生園區及美術園區等三大區塊，附近有各種花卉環繞，由於鄰近松山機場，不時還可以看到飛機起降，野餐之餘推薦大家到園區散步，風景相當漂亮呢！

大安森林公園

大安森林公園被稱為台北的「城市之肺」，平時人潮就相當可觀，許多學生團康活動也會在這裡舉辦。公園內種植了各式各樣的樹木花卉，也有許多鳥類棲息的生態池，在這裡野餐還可以順便瞭解台北的動植物環境跟生態，重點是就在捷運站旁邊，交通超級方便！

福德坑環保公園 台北文山

福德坑環保公園 台北文山 圖／Wikimedia 分享 facebook

福德坑環保公園位於台北文山區，鄰近動物園，是鮮少人知道的秘密基地。位於郊區，不容易人擠人是他最大的優點，最特別的是還有滑草場，而且停車也很便利！之前是大型的垃圾衛生掩埋場，近年經過改造之後，成為絕佳的野餐地點，放眼望去，綠地配藍天，相當愜意！

美堤河濱公園

在美堤河濱公園位於基隆河畔，有大片綠地，周邊遊憩設施豐富，還有附停車場，寬闊的綠油油草地，與彎曲的車道，像是一幅特殊的畫作；除了野餐以外，這個河濱公園運動設施完善，天氣晴朗的時候也有許多人來這裡運動，相當愜意呢！

浮洲親民公園

新北板橋人看過來囉！板橋浮洲親民公園原本是老眷村，原為力行新村、文合新村、慈仁一村等眷村舊址，具有在地特色，經過整理，變身成藝術天堂。緊鄰浮洲藝術河濱公園，比較少有外來的遊客，公園內有樹木、草原、溜冰場和籃球場，相當適合假日前往。

幸福水漾公園

位於新北三重的幸福水漾公園，除了有寬闊的草地外，地點離捷運站很近，且主題造景相當吸引人。除了綠樹小草，還有裝置藝術與大片花海，更是人氣的拍照打卡景點。重點是！這裡還有規劃完善的自行車道，人行道與車道分開，也讓遊客安全有保障。

夏天來囉！為了地球，大家趕快走出冷氣房，呼朋引伴或跟全家大小一起野餐去吧！不僅能夠增進彼此之間的感情，也可以親近大自然呢！

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