坪林茶鄉慢慢遊！百年茶坊巡禮、時令料理嘗鮮、手工茶皂體驗

文、圖：周惠儀

分享 facebook

坐落於新北的坪林小鎮，是座擁有百年歷史的靜謐山城，洋溢著古色古香的文化風情。由於境內多丘陵地形，而且氣候溫暖潮濕，成為孕育優質茶葉的搖籃，以盛產文山包種茶聞名，更是著名的「台灣茶鄉」，亦獲選為「2018全球百大綠色旅遊目的地」。

分享 facebook

2019年是小鎮漫遊年！新北市政府觀光旅遊局特別為經典小鎮「瑞芳」與「坪林」，規劃了團體旅遊的「主題體驗」行程。結合地方創生、新生代茶農、青年農夫、在地藝文、自然生態等元素，設計出一連串豐富的系列遊程。此外，還推出春遊加碼方案，包括主題體驗加碼禮、伴手禮加碼送、頂級旅宿週週抽等，詳情請上「新北春遊專案團體遊」官網查詢。究竟「坪林」的「主題體驗」行程有哪些必玩亮點呢？馬上帶大家來瞧瞧！

# 白青長茶作坊

分享 facebook

分享 facebook

身為坪林茶農世家的第五代，喜愛衝浪的白家兩兄弟，為了傳承家族的百年製茶產業，決心回鄉向父拜師，從種茶、製茶開始學起，並以父親「白青長」之名做為品牌，將傳統茶產業經營得有聲有色。在雲霧繚繞的廣闊茶園，體驗採摘一心二葉；經由專業的導覽講解，認識製茶的繁複過程；透過視覺、嗅覺與味覺，感受不同茶湯的色澤、氣息與風味。走一趟白青長茶作坊，親身探索茶的奧妙與美好。

分享 facebook

分享 facebook

Info

地址：新北市坪林區坪雙路二段18號

電話：（02）2665-7279

官網：白青長茶作坊

# 北勢溪自行車道

分享 facebook

分享 facebook

曾被票選為台灣北部最美的自行車道，依傍流水潺潺的北勢溪而建，全長約2.3公里，可以欣賞美麗的溪流風光與茶園景致。沿途也可見豐富的生態之美，並特別設立導覽解說告示牌，介紹此地常出現的鳥類和魚類。迎著徐徐涼風，一邊騎乘自行車，一邊享受自然美景，十分療癒人心。

分享 facebook

分享 facebook

Info

地址：新北市坪林區坪雙公路

# 坪林老街

分享 facebook

分享 facebook

全長約200公尺的坪林老街，至今已有百年歷史。老街保有坪林傳統特色建築「石頭厝」，房舍主體以完整的石材搭建，不僅堅固耐用，而且冬暖夏涼。以保坪宮為中心點，早期是茶葉的主要集散地。沿街上的店家大都結合坪林在地茶文化，發展出各式創意小吃，如包種茶茶葉蛋、茶冰棒、茶饅頭、茶牛軋糖、茶油麵線等。

分享 facebook

分享 facebook

Info

地址：新北市坪林區坪林街

# 坪感覺

分享 facebook

分享 facebook

甫於2019年4月新開幕的坪感覺，是「金瓜三號」工作室的二店，提供各式飲品、甜點與無菜單創意料理。不僅止於餐飲，更以選物、展覽、小旅行等多元面向，讓大家更深入了解坪林之美。來自北港的店主人蔡威德，在3年前意外看到街上的老屋倒塌，一心希望可以延續這棟老房子的生命，於是結合自身所學的設計美感，打造出坪感覺的複合式空間，分享他在坪林生活的感受與覺知。其中無菜單創意料理是店內一大亮點，嚴選當季友善、無毒食材，隨著24節氣的步調，製作出健康美味的餐點，擺盤也相當精緻，值得細細品味。

分享 facebook

分享 facebook

Info

地址：新北市坪林區坪林街12號

電話：（02）2665-7210

粉絲專頁：坪感覺

# 水柳角68

分享 facebook

分享 facebook

前身為一間傳統雜貨店，老闆用了3年的時間，創立品牌、裝潢開店，並運用她的製皂專業，成為轉型為如今的水柳角68。緊扣坪林的「茶」產業文化，水柳角68以在地包種茶、茶籽、茶油製成手工茶皂，不僅具有軟化角質和滋潤的效果，同時也充分發揮坪林當地特色。此外，也特別推出手工茶皂DIY活動，親手體驗製作個人專屬茶皂，還可以當作伴手禮帶回家喔。

分享 facebook

分享 facebook

Info

地址：新北市坪林區水柳腳68號

電話：（02）2665-8278

官網：水柳角68

# 坪林茶業博物館

分享 facebook

分享 facebook

依山傍水的坪林茶業博物館，是全台唯一茶主題的公立博物館；以婉約的東方庭園之美，結合當代文青風建築，架構出這座優雅純淨的茶文化殿堂。館內包含展示館、體驗館、茶藝教室等空間，特別以創新的思維，運用數位互動科技與五感體驗，帶領大家走進茶的奧妙世界。此外，也定期舉辦各式茶主題特展和推廣活動，在專業導覽老師的講解之下，用趣味生動的模式，來了解博大精深的茶產業。

分享 facebook

分享 facebook

Info

地址：新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號

電話：（02）2665-6035

官網：坪林茶業博物館

# 坪林親水公園

分享 facebook

（攝影／王吟勤）

坪林是北台灣重要的水源保護區，坐擁山巒和溪谷美景，以及廣闊的翠綠茶園，很適合假日來放鬆踏青。經由坪林鄉公所的積極整治，坪林親水公園於1999年竣工啟用，特別打造出吊橋、賞魚步道、魚梯等，搭配綠油油的柔軟草皮，以及色彩繽紛的花朵，洋溢悠閒療癒的氛圍，令人心曠神怡。

分享 facebook

Info

地址：新北市坪林區

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！