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小朋友也可搭RailBike！ 人氣「深澳鐵道自行車」開放3歲以上、滿90公分上車

2019-05-02 12:12聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

全國第一個有美麗海岸線的鐵道自行車也可以讓小小孩體驗搭乘囉！「深澳鐵道自行車」自去年12月底開放後是許多人週末出遊的熱門景點，原本限制7歲以上兒童才可搭乘的條件讓許多家長失望，但現在起特別開放3歲以上、90公分以上的小朋友也可以共同搭乘。

東北角的「深澳鐵道自行車」(RailBike)，是能在鐵軌上騎車的全新體驗。圖／...
東北角的「深澳鐵道自行車」(RailBike)，是能在鐵軌上騎車的全新體驗。圖／新北觀旅局提供
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鐵道自行車單程1.3公里，約30分鐘左右可騎完，每個車廂限乘2人，想要帶小朋友出遊體驗的朋友，可先透過網路預約訂票，並提早30分鐘報到取票，因應兒童安全考量，原本須年滿7足歲兒童方可搭乘，現在特別放寬至年滿3足歲以上兒童(依健保卡驗票)、90公分以上可搭乘，且12歲以下須由成人陪同共乘。

每日從八斗子站有8班次、深澳站有7班次發車，共計15班次供民眾預約，5月份平日加開17:30班次；假日加開18:00班次。一列24輛，車廂搭配淺藍、粉紅、綠色、黃色等不同顏色的可愛河豚造型，雖然在鐵道上行駛，但依然有剎車和鈴鐺，和一般自行車沒有兩樣。

深澳支線山海美景推出走在鐵軌的自行車，一路可欣賞無敵海景；另到深澳站前會經過建基...
深澳支線山海美景推出走在鐵軌的自行車，一路可欣賞無敵海景；另到深澳站前會經過建基煤礦遺址，可一睹早年採礦場景。記者吳淑君／攝影
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東北角的「深澳鐵道自行車」(RailBike)，是能在鐵軌上騎車的全新體驗，並設...
東北角的「深澳鐵道自行車」(RailBike)，是能在鐵軌上騎車的全新體驗，並設有「光隧道」。圖／新北觀旅局提供
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沿途可欣賞利用隧道形塑的光影舞台，並在深澳車站設Ubike，讓遊客騎乘單車到深澳漁港看象鼻岩，吃美食，或繼續單車行，玩遍海科館、深澳漁港、瑞芳、九份等景點。可到市府觀光旅遊網查看相關訊息，順便了解周邊旅遊推薦行程，規畫一次闔家共遊的鐵道自行車之旅。

東北角「深澳鐵道自行車」，觀光客在鐵軌騎車欣賞海景、光隧道。圖／新北觀旅局提供
東北角「深澳鐵道自行車」，觀光客在鐵軌騎車欣賞海景、光隧道。圖／新北觀旅局提供
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深澳鐵道自行車可上網預約售票，每人單程150元，往返優惠票價250元，每筆訂單限訂購4張車票，每張票券限一人搭乘使用，須於發車班次前15分鐘完成報到。

深澳線鐵道自行車

地點：新北市瑞芳區建基路2段121號（八斗子月台）

電話：（02）2406-2200

票價：單程150元、來回優惠250元

備註：園區每月第二週及第四週的週一將進行園區休整，不對外開放。

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