【小鎮漫遊】新竹北埔－巷弄間尋找古情古味

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【名人帶路】

柿餅、擂茶、老茶廠，見證風華的姜阿新洋樓、閩客合資的金廣福，北埔老街有密度最高的古蹟群；往山的方向走去，先民曾胼手胝足走過的山徑古道，還靜靜的蜿蜒在山村聚落間，走一段Raknus Selu（樟之細路），浪漫不只在小鎮裡。--------千里步道執行長 周聖心

【景點推薦】

# 北埔老街

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北埔老街的古蹟密集度為全國之最，引人駐足，而精采的地方不只在這些歷史建築，更是在巷弄間的古情古味，水井巷、水堂巷、中央道，轉過彎，眼前出現汲水區，炎夏裡掬一手冷冽，感受北埔老風情。'

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地址：新竹縣北埔鄉北埔街

# 慈天宮

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慈天宮創建於1835年，主祀觀音菩薩，宮廟的出現與金廣福拓墾有關，為三級古蹟。正殿旁有座香亭，平時以透明板隔著，每十年才跟著神明出巡，總是引起民眾好奇。

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地址：新竹縣北埔鄉北埔街1號

# 姜阿新洋樓

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姜阿新洋樓由北埔創業家姜阿新先生於1946年建成，為北埔於光復初期產業巔峰的表徵，綜合西方、日式與中國的建築語彙修建而成，為台灣建築史上重要作品。

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地址：新竹縣北埔鄉北埔街10號

【體驗】

# 水井茶堂擂茶DIY

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水井茶堂是利用古蹟「天水堂」的右廂房闢成的閑靜茶坊，混合了日、洋、中風格，處處顯現出歲月的底蘊。水井茶堂提供體驗擂茶的服務，從芝麻、花生、茶葉等五穀雜糧，在不斷畫圓磨搗下，漸漸出油成泥，最後加入熱水和米香，就成了一碗香甜的客家擂茶。

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地址：新竹縣北埔鄉中正路1號

電話：（03）580-5122

# 隆源餅行

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百年老字號「隆源餅行」，堅持品質的經營理念與經驗傳承，頂著百年老店的金字招牌加自製自銷的各式糕餅，料多味美、口感極佳，隆源餅行遠近馳名，常常造成搶購人潮，假日更出現大排長龍，更曾榮獲新竹縣十大伴手禮之一。

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地址：新竹縣北埔鄉中正路16號

電話：（03）580-2337

【交通】

開車：

行駛國道3號→竹林交流道→120縣道→北埔。

搭車：

1.搭乘高鐵於新竹站下車→台灣好行「獅山線」→北埔站。

2.搭乘新竹客運→北埔站。

更多「新竹北埔」小鎮資訊→http://bit.ly/2vhqva6

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