每個角落都很美！淡水絕美藝術咖啡廳&攝影秘密基地 森之玻璃屋 ◊ Binma Area 134

2019-04-25 13:28 聯合新聞網 文／遊妤思



一間獨樹一格的咖啡廳隱匿在前往淡水天元宮的路上，咖啡廳外頭有座樹屋和藤編吊椅，綠意盎然的背後隱約露出玻璃屋與樹屋，若不仔細留意還可能擦身而過。

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「Binma Area 134」是座充滿空氣感的採光玻璃屋，起初是只有純供攝影用，後來才開始供應餐點，內含了各種奇特家飾堆疊出來的風格美感，整體來說它是一間藝術咖啡廳，喜歡拍照攝影的朋友一定會一眼就愛上它！

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採預約制，不開放隨意進入參觀，店家介紹這些家飾來自世界各地，雖是多元混搭但完全不會突兀，陳設擺放也會不斷地做更動，採光非常棒，讓屋內的展品都十分有味道，是專供拍攝使用的攝影基地，連Google地圖上都把這裡都標註為「藝文中心」而非餐飲類別。

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每個角落真的都很美！綠色植栽的穿插也令空間更富有生命力，交錯著古典、現代、野性與藝術，每次的轉身都又會發現不一樣的驚喜，會讓人拍到停不了按快門的手！在咖啡館隔壁，有座蓋在樹上的可愛小屋，樹屋底下還掛著水滴狀的藤編大吊椅，可以坐在裡頭發呆放空一下。

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店家主要提供的餐點有早午餐、披薩、飲品、甜點，算是餐點簡易的咖啡館，但無規定低消、沒有限時，更佛心的是不加收服務費。甜點除了Menu上的三款外，外面吧檯的冰櫃裡還有供應幾款當日甜點，蛋糕類的價格落在250左右，還會額外附上一球冰淇淋。

阿芙嘉朵，150元。圖／Maggie的吃喝玩樂地圖*授權 分享 facebook

可可歐蕾，160元。圖／Maggie的吃喝玩樂地圖*授權 分享 facebook

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吧檯後方還有一排水管，目前尚未開放，也許日後會變成水管造型的座位也不一定，而洗手間同樣是在戶外，壁面上繪有男女超人正在上廁所看報紙的有趣插畫。

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在混合著復古與摩登，充滿光透感的「Binma Area 134」喝下午茶，是種視覺上的享受，自開始營業的半年以來，陸續開放了各區域，目前除了咖啡廳外，亦提供活動包場及拍攝場地租借，也許再過一段時間前往又會發現完全不一樣的光景。

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有興趣的民眾可以再詢問店家相關細節。想照相不用排隊或等別人離開，根本就是熱愛拍照者的天堂，建議把握人潮不多的期間，前來拜訪這間森林中的絕美藝術玻璃屋。

Binma Area 134

地址: 新北市淡水區北新路三段134號 (天元宮旁)

電話: 0922-135-248

營業時間:週四至週日 11:00~19:00、週一至週三公休

注意事項:

✦ 無低消 / 不限時 / 免服務費

✦ 店內目前約只有10桌座位，請事先預約訂位

✦ 附設免費停車場

✦ 寵物友善空間

✦ 除咖啡廳外，亦提供活動包場及拍攝場地租借