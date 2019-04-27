2019「新竹一日遊景點」森林系、文青路線通通有！

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住在新竹的朋友們假日找不到地方出門閒晃嗎？或是正在計畫要來趟新竹旅遊卻找不到適合你的景點？這次ReadyGo再次整理了最新版本2019年新竹3種類型旅遊景點，不管你喜歡上山享受森林浴、或是想與男友和姊妹們來場輕鬆的假日約會，我們搜查了山區戶外景點、熱門拍照打卡點，還有幾個城市裡的文藝小秘境，保證讓你擁有一個身心放鬆的美好假期！

#森林系自然景點

山上人家

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海拔1200公尺的山上人家四季皆有不同美景，夏季時平均溫度約20度，是北部的避暑勝地，秋季和春季時更是落羽松和櫻花季的必去景點。遼闊的草原邊有農場的歐式小木屋，園區內豐富的翠綠茶園、仙氣繚繞的樹林和翻騰雲海，處處皆是都市人的忘憂之地。推薦大家五月份時還可以來欣賞螢火蟲的星海哦！

馬武督探索森林

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說到馬武督探索森林大家或許還有些陌生，不過其實這裡就是偶像劇「綠光森林」取景之處，這座充滿靈氣的森林園區也因此聲名大噪，園區內高聳入天的大片林木與劇中出現的木造綠光小學都人深深著迷的原因，放假期間避開市區人潮來到森林裡散步，絕對能讓你好好舒緩身心、解放壓力。

鳳崎落日登山步道

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鳳崎落日登山步道是個午後散步的絕佳景點，全長約3公里，步道完善且難度不高很適合全家大小一起出遊踏青，沿途可見到不少軍事碉堡和坑道等遺跡，而且視野遼闊可以遠望到南寮港邊的海景，不妨來這裡運動健行順道欣賞金黃夕陽斜下的耀眼美景！

#打卡系約會拍照景點

新月沙灣

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有孩子的爸爸媽媽們千萬別錯過新月沙灣！平坦的沙灘與完善的清洗設備近年成為一處相當熱門的親子戲水景點，不過這裡其實不算是真正的海水浴場所以不可以在這裡游泳，沙灘邊有處以石頭堆砌成的小池子就比較適合小孩們戲水。新月沙灣在黃昏時刻可以望見金黃色的陽光灑落在無邊的海面上，不少人曾在這裡拍攝出隱藏版天空之鏡，當然也成為許多情侶約會的浪漫景點喔

福祥仙人掌與多肉植物園

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近年來多肉植物在園藝界非常風行，可愛的模樣讓人總想買一株放在書桌前擺飾，在新竹有位專業栽培仙人掌及多肉植物的專家打造了一塊免費參觀的植物園，不但有仙人掌多肉植物展覽溫室、森林生態造景區，還有DIY體驗區，不只是假日全家出遊的好選擇，也適合喜歡嘗鮮的人來體會仙人掌和多肉植物的魅力

綠世界生態農場

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推薦喜歡接近自然生態動植物的人放假時可以來綠世界走走，位於新竹北埔的綠世界佔地七十多公頃，全區分為六大主題公園，農場內還有一段綠意盎然竹林非常好拍照，假日不想逛街也不想跑到山區時不妨來場生態之旅吧

青青草原-北台灣最長溜滑梯

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位於香山的青青草原擁有19公頃廣闊的腹地，園區共分為五大草原，種植了許多植栽如櫻花、楓林、油桐和杜鵑花等，幾年前政府更興建了一座繽紛趣味的磨石溜滑梯，總長54公尺，成為親子出遊踏青和IG上的熱門打卡景點。

#文藝系市區景點

舊事生活 Old & Crazy

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新竹竹東車站邊的竹東文創藝術村裡有這麼一間充滿故事與味道的文青咖啡店，紅磚、水泥牆與老窗戶搭配上透明玻璃和工業風桌椅，一新一舊的元素交互搭襯出獨特的老屋咖啡廳，舒適的氛圍讓人想待上一整天，每個角落都是打卡拍照的好所在，來這裡點份輕食、正餐或是咖啡飲品，享受與家人朋友的閒暇時光吧

地址：新竹縣竹東鎮東林路194巷8號

電話：03 510 0940

營業時間：10:00-18:00，周二公休

半畝院子

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位於新竹竹北的半畝院子像是古人充滿詩意的後花園，濃蔭的綠意包圍著溫室般的透明建築，品茶、看展、放空於是感到身心平靜，在喧雜的世界裡有一處這樣的城市綠洲可以說是最幸福的事情，任誰走進半畝院子都會被它樸實美味的餐點以及寧靜療癒的氛圍所吸引。

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段381號

電話： 03 668 5700

營業時間：10：00-21：00(假日9：00開門)

厚食聚落

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竹北除了半畝院子外還有個令人驚豔的城市小秘境-厚食聚落！由一群充滿理想的人們共同建立了這片翠綠園地，其中最知名的是在洞穴內的咖啡廳，不過這裡其實並不只是一間咖啡廳，整個園區像是個農家小市集，有各式各樣的烘焙、蔬果坊和飲食廚房等，厚實聚落強調用在地農食與自然共生來灌溉社區生活，打造與人們和環境間的美好關係，也為城市創造出一片純樸的淨土，讓大家在市區裡也能接近自然和簡單天然的農食。

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段95-5號

電話：03 550 6289

營業時間：周三~周日 10:00~17:00

新瓦屋

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新瓦屋是一座客家文化保留園區，六家居民與文史工作者努力將歷史遺跡保留下來，成為全國第一座客家文化保存區，在高樓林立的竹北市區裡也成為許多人假日時閒逛的好地點，現在經常會有農夫市集與藝術市集駐村，有非常多性質不同的藝文小店共同活化這塊土地，也在各個角落以藝術裝置妝點，其中有間名叫「或者」的書局讓許多人慕名而來，結合明亮潔淨的書店與用餐空間，讓人恣意得享受整整一天的藝文好時光。

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

電話：03-658-0651

註：免費參觀

延伸閱讀>>【 新竹懶人包 】新竹一日遊3條路線這樣玩！14個新竹景點推薦

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