浪漫登場！板橋「蝴蝶公園」白天賞特色花海、夜晚看浪漫光雕

2019-04-21 16:30 聯合新聞網 文／遊妤思



迎接春暖花開的季節，板橋「江翠蝴蝶地景公園」打造大型的約會景點！並以台灣鳳蝶為概念，將23萬株草花構成蝴蝶花海，夜晚時則利用50萬顆LED燈搭配，搖身一變成浪漫光雕造景，日夜各有不同風情，展出時間自19日起至5月18日，讓民眾白天野餐賞花海、晚上約會甜蜜放閃！

圖／隧道前的透明大燈球，如童話中璀璨星球。擷取自我的新北市粉絲團。 分享 facebook

板橋江翠蝴蝶地景花海利用鼠尾草、松葉牡丹、薰衣草、情人菊、四季海棠、錦葉紅龍等23萬株花草，組合而成台灣特有的珍稀保育類蝴蝶「台灣鳳蝶」造型花海，並結合原有的賞花步道，形成兩隻彩色同心蝴蝶景觀，附有情人比翼雙飛的意涵，非常適合攜伴賞景曬恩愛。

圖／由23萬株花草組合成「台灣鳳蝶」造型。擷取自我的新北市粉絲團。 分享 facebook

圖／板橋江翠蝴蝶地景花海利用鼠尾草、松葉牡丹、薰衣草、情人菊、四季海棠、錦葉紅龍等23萬株花草組成。擷取自我的新北市粉絲團。 分享 facebook

此外，夜間的光雕造景也是蝴蝶公園的一大特色。特以50萬顆LED燈泡打造光影彩蝶、玫瑰蝶廊、蝴蝶城堡等，營造出夜間的浪漫氛圍，這花海與光雕造景的結合，讓花海瞬間成了陸地版的璀燦星河，很是浪漫。板橋「蝴蝶公園」花海及光雕造景，展出時間為一個月，不論是假日或下班時，都可以帶著家人或伴侶來打卡散步！

圖／花海搖身一便成璀燦星河。網友安魯魯與陽光姐授權 分享 facebook

圖／會變色的蝴蝶尖塔，頂端還有一隻漂亮的蝴蝶。網友安魯魯與陽光姐授權 分享 facebook

圖／透明燈球拍照起來很是夢幻。網友安魯魯與陽光姐授權 分享 facebook

圖／透明燈球拍照起來很是夢幻。網友安魯魯與陽光姐授權 分享 facebook

圖／燈球各色點點相映，場景很是浪漫。網友安魯魯與陽光姐授權 分享 facebook

圖／紫色燈海。網友安魯魯與陽光姐授權 分享 facebook

圖／壯觀的光雕地景。擷取自我的新北市粉絲團。 分享 facebook

江翠蝴蝶地景公園

地址：新北市板橋區環河西路四段18號

展期時間：4月19日至5月18日

交通資訊：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入光復停車場，即可看到左方的蝴蝶公園