親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

第7起！斯里蘭卡首都附近飯店傳爆炸聲 2人死亡

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

浪漫登場！板橋「蝴蝶公園」白天賞特色花海、夜晚看浪漫光雕

2019-04-21 16:30聯合新聞網 文／遊妤思

迎接春暖花開的季節，板橋「江翠蝴蝶地景公園」打造大型的約會景點！並以台灣鳳蝶為概念，將23萬株草花構成蝴蝶花海，夜晚時則利用50萬顆LED燈搭配，搖身一變成浪漫光雕造景，日夜各有不同風情，展出時間自19日起至5月18日，讓民眾白天野餐賞花海、晚上約會甜蜜放閃！

圖／隧道前的透明大燈球，如童話中璀璨星球。擷取自我的新北市粉絲團。
圖／隧道前的透明大燈球，如童話中璀璨星球。擷取自我的新北市粉絲團。
分享

板橋江翠蝴蝶地景花海利用鼠尾草、松葉牡丹、薰衣草、情人菊、四季海棠、錦葉紅龍等23萬株花草，組合而成台灣特有的珍稀保育類蝴蝶「台灣鳳蝶」造型花海，並結合原有的賞花步道，形成兩隻彩色同心蝴蝶景觀，附有情人比翼雙飛的意涵，非常適合攜伴賞景曬恩愛。

圖／由23萬株花草組合成「台灣鳳蝶」造型。擷取自我的新北市粉絲團。
圖／由23萬株花草組合成「台灣鳳蝶」造型。擷取自我的新北市粉絲團。
分享

圖／板橋江翠蝴蝶地景花海利用鼠尾草、松葉牡丹、薰衣草、情人菊、四季海棠、錦葉紅龍...
圖／板橋江翠蝴蝶地景花海利用鼠尾草、松葉牡丹、薰衣草、情人菊、四季海棠、錦葉紅龍等23萬株花草組成。擷取自我的新北市粉絲團。
分享

此外，夜間的光雕造景也是蝴蝶公園的一大特色。特以50萬顆LED燈泡打造光影彩蝶、玫瑰蝶廊、蝴蝶城堡等，營造出夜間的浪漫氛圍，這花海與光雕造景的結合，讓花海瞬間成了陸地版的璀燦星河，很是浪漫。板橋「蝴蝶公園」花海及光雕造景，展出時間為一個月，不論是假日或下班時，都可以帶著家人或伴侶來打卡散步！

圖／花海搖身一便成璀燦星河。網友安魯魯與陽光姐授權
圖／花海搖身一便成璀燦星河。網友安魯魯與陽光姐授權
分享

圖／會變色的蝴蝶尖塔，頂端還有一隻漂亮的蝴蝶。網友安魯魯與陽光姐授權
圖／會變色的蝴蝶尖塔，頂端還有一隻漂亮的蝴蝶。網友安魯魯與陽光姐授權
分享

圖／透明燈球拍照起來很是夢幻。網友安魯魯與陽光姐授權
圖／透明燈球拍照起來很是夢幻。網友安魯魯與陽光姐授權
分享

圖／透明燈球拍照起來很是夢幻。網友安魯魯與陽光姐授權
圖／透明燈球拍照起來很是夢幻。網友安魯魯與陽光姐授權
分享

圖／燈球各色點點相映，場景很是浪漫。網友安魯魯與陽光姐授權
圖／燈球各色點點相映，場景很是浪漫。網友安魯魯與陽光姐授權
分享

圖／紫色燈海。網友安魯魯與陽光姐授權
圖／紫色燈海。網友安魯魯與陽光姐授權
分享

圖／壯觀的光雕地景。擷取自我的新北市粉絲團。
圖／壯觀的光雕地景。擷取自我的新北市粉絲團。
分享

江翠蝴蝶地景公園

地址：新北市板橋區環河西路四段18號

展期時間：4月19日至5月18日

交通資訊：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入光復停車場，即可看到左方的蝴蝶公園

花海公園賞花步道野餐
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

網美必拍！新北三峽大板根「彩虹吊橋」有仙氣

2019-04-19 15:33

【2019桐花】桃園賞桐懶人包 桃園桐花景點(即時花況)

2019-04-19 09:00

【陽明山海芋季】竹子湖海芋季　一日農夫體驗

2019-04-19 08:00

【2019桐花季】新北、基隆賞桐懶人包 新北5大桐花景點

2019-04-18 21:00

夜訪女王頭明登場 震撼燈光秀試燈曝光搶先看

2019-04-18 17:07

美炸了！ 台電15公尺高「魚木」金黃炸裂 公館巷弄成秘境打卡熱點

2019-04-18 10:55

台灣最東貓鄉！貢寮「馬崗漁村」貓咪與人比例1：2

2019-04-14 16:30

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00

北投輕旅行！不只能暖暖泡湯，還能吃得心滿意足的玩一天

2019-04-06 10:00

2019桃園彩色海芋季隆重登場！

2019-04-04 07:54

2019台北陽明山海芋季開跑！超美海芋園推薦

2019-03-28 08:03

台灣綠意奇蹟！披著綠藻的「老梅石槽」唯美的沿岸風景

2019-03-23 10:00

2019最美賞花期來囉！淡水天元宮「吉野櫻」賞花半日遊攻略

2019-03-21 12:14

6萬株彩色海芋繽紛登場！2019「桃園彩色海芋季」 4月4日花漾開展

2019-03-21 07:50

10人超大房、九宮格餐盤！ 桃園超「潮」網美汽車旅館 一人500元可入住

2019-03-20 23:20

雲海翻騰超美！櫻花季倒數「新竹深山仙境」粉綠相間的夢幻時節

2019-03-17 15:00

春季限定！綠油油「老梅石槽」特殊的海岸侵蝕美景

2019-03-16 21:00

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

水舞秀驚艷碧潭！ 2019新店碧潭水舞秀 四大特色登場

2019-03-15 09:02

進入仙界的通道！石碇3大必訪景 鑿山壁而建的傳統建築

2019-03-13 22:04

超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 21:00

綠意綿延的小丘！桃園蘆竹「星海之戀」約會賞景推薦

2019-03-10 16:30

老建築的新魅力！盤點台北地區６處古蹟大變身

2019-03-09 11:19

八重櫻即將噴發！ 舖天蓋地「司馬庫斯」櫻花林美不勝收 迎3月底花期春假出遊去

2019-03-08 07:09

海芋提前綻放！2019「陽明山海芋季」竹子湖資訊攻略

2019-03-07 21:00

鬱金香花海讓人驚豔！ 215公頃「桃源仙谷」山中秘境美麗的不輸荷蘭

2019-03-07 17:58

越夜越美麗！內湖「樂活公園」八重櫻夜夜燦爛中！北市最美麗的夜花園

2019-03-03 10:00

親子密室逃脫！汐止「免費主題展」大人小孩都適合　揪團燒腦闖關

2019-03-02 09:00

捕捉空靈美景！全台最長「新溪口吊橋」速拍一波才夠美

2019-02-27 13:41

邊聽駐唱邊吃燒烤、24小時蔬果市集　聚會首選「三重戶外景觀餐廳」

2019-02-27 10:19

新北「千島湖」４處絕佳賞湖景點　山巒與碧湖交錯的美景

2019-02-27 08:00

擼貓景點推薦！「三重義天宮」貓奴還能求平安、吃甜甜圈

2019-02-26 22:00

新景點「中壢馬祖新村」正夯！ 刮起眷村濃濃復古懷舊風

2019-02-23 10:03

浪漫櫻花季登場！不能錯過的「北部賞櫻景點」大集合

2019-02-22 22:00

網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 18:00

體驗深澳鐵道自行車 迎風邁向夢幻的絢麗場景

2019-02-16 16:30

【2019台北燈節】燈會交通／路線／元宵節活動懶人包（導覽地圖）

2019-02-16 12:00

免費體驗圓山「密道導覽」！只要憑台北觀巴車票 一窺大飯店裡最神秘的溜滑梯

2019-02-15 17:09

台北賞櫻景點／東湖樂活公園夜櫻季 櫻花林粉嫩盛開

2019-02-14 10:01
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

2019-04-10 09:00

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

2019-04-08 08:00

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

帶5名孩子爬鳶嘴山 救難急呼「不要越級打怪」超危險！

2019-04-09 09:13

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

「變變變！MOVE生物體驗展」 高雄場預售票開賣

2019-04-09 08:35

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

台灣6大避暑勝地，讓你清涼一夏！

2019-04-10 09:58

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-09 14:46

螢火蟲數量已有6萬隻 東勢林場4月中旬達高峰

2019-04-08 18:56

桃園機場不無聊！隱藏設施報你知：馬殺雞按摩椅、夢幻圖書館

2019-04-08 09:00

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00

新莊人終於等到第一個大型百貨商場 「宏匯廣場」2020初春開幕

2019-04-09 18:04

影╱政策平台提案「暫停春遊補助」 林佳龍回應了

2019-04-09 15:11

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-09 09:29

快收藏！全台四月份旅遊活動月曆總整理

2019-04-10 07:55

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

搭捷運就能看到「四月雪」 巨型海盜木船溜小孩最適合

2019-04-09 17:40

臭水溝變身賞花秘境 土城公館溝沿河種逾60株吉野櫻

2019-04-09 15:10

阿里山春季星空微笑曲線 還可看到南十字星座

2019-04-09 11:47

2019全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境活動總整理

2019-04-09 23:28

2020台北燈節落腳處定案！ 西門町、南港「雙主場」

2019-04-09 15:20

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及

2019-04-08 07:29

全台唯一「小飛象」主題期間限定店 滿滿超萌周邊童心大爆發

2019-04-09 15:23

春遊走藍色公路　到馬祖看藍眼淚也有優惠喔！

2019-04-08 11:03

故宮再現傳奇VR藝術體驗特展 奪美GLAMi 獎

2019-04-08 13:05

2018全球飯店指數上漲3% 台灣飯店反降

2019-04-08 18:20

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-09 12:17

玩帛琉要注意！2020年禁用有害珊瑚礁物質防曬乳

2019-04-09 16:31

復仇者IN家樂福 限量公仔首曝光

2019-04-10 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top