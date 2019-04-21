浪漫登場！板橋「蝴蝶公園」白天賞特色花海、夜晚看浪漫光雕
迎接春暖花開的季節，板橋「江翠蝴蝶地景公園」打造大型的約會景點！並以台灣鳳蝶為概念，將23萬株草花構成蝴蝶花海，夜晚時則利用50萬顆LED燈搭配，搖身一變成浪漫光雕造景，日夜各有不同風情，展出時間自19日起至5月18日，讓民眾白天野餐賞花海、晚上約會甜蜜放閃！
板橋江翠蝴蝶地景花海利用鼠尾草、松葉牡丹、薰衣草、情人菊、四季海棠、錦葉紅龍等23萬株花草，組合而成台灣特有的珍稀保育類蝴蝶「台灣鳳蝶」造型花海，並結合原有的賞花步道，形成兩隻彩色同心蝴蝶景觀，附有情人比翼雙飛的意涵，非常適合攜伴賞景曬恩愛。
此外，夜間的光雕造景也是蝴蝶公園的一大特色。特以50萬顆LED燈泡打造光影彩蝶、玫瑰蝶廊、蝴蝶城堡等，營造出夜間的浪漫氛圍，這花海與光雕造景的結合，讓花海瞬間成了陸地版的璀燦星河，很是浪漫。板橋「蝴蝶公園」花海及光雕造景，展出時間為一個月，不論是假日或下班時，都可以帶著家人或伴侶來打卡散步！
江翠蝴蝶地景公園
地址：新北市板橋區環河西路四段18號
展期時間：4月19日至5月18日
交通資訊：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入光復停車場，即可看到左方的蝴蝶公園
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