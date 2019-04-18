美炸了！ 台電15公尺高「魚木」金黃炸裂 公館巷弄成秘境打卡熱點

2019-04-18 10:55 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



對於台北公館的印象只有買東西、吃東西嗎？位於公館台電大樓對面巷弄、溫州公園旁，有一棵少見的「加羅林魚木」每年4月左右綻放美麗黃白花朵並吸引許多民眾到訪，現已成為台北賞花與網美打卡秘境！

台電加羅林魚木，4月18日最新花況。圖／網友Cathy授權提供 分享 facebook

這棵15公尺高的「加羅林魚木」在羅斯福路3段283巷與新生南路三段86巷交界內，4月間黃白花盛開仙氣十足，滿樹金黃飄逸，是北市近2千棵受保護樹木中唯一魚木，也是台電員工無心插柳種下的珍貴外來樹種。

台電指出，36年前兩位台電同仁為祈求電力建設順利，誤把魚木當成菩提樹種下，直到台大學生經過，撿拾花株研究，才發現這棵「菩提樹」其實是來自大洋洲加羅林群島、少見的「加羅林魚木」。

為方便民眾欣賞與提供樹木生長空間，台電主動拆圍牆、遷移電力設備並設置賞花開放空間及露天涼椅，4月初更加入周邊圍牆美化，並邀請插畫家李伊甯繪製寬3.4公尺、高1.2公尺的魚木插畫，5月起民眾也將會收到以魚木為封面的電費帳單，讓更多人看見這魚木的美麗。

台電加羅林魚木，4月18日最新花況。圖／網友Cathy授權提供 分享 facebook

每逢4~5月是台電加羅林魚木花季盛開的時期，美麗黃白花朵吸引眾人目光，現已成為熱門拍照打卡點，若用社群軟體instagram搜尋「#加羅林魚木」、「#台電加羅林魚木」，可發現更多熱門美照！

沐浴在陽光底下熠熠生輝的金黃色花瓣，溫州街滿開黃白花的樹。圖／IG：vsheng_vision授權提供 分享 facebook

散步城南，曇花一現的陽光、藍天、金色的風。圖／IG：yuchieh_liebe授權提供 分享 facebook

台電加羅林魚木，4月18日最新花況。圖／網友Cathy授權提供 分享 facebook

充滿春的氣息，台電加羅林魚木。圖／IG：chien_bill授權提供 分享 facebook

網友Pica Chen推廣寶島美景地方風情畫紀錄。圖／IG：hello_pica授權提供 分享 facebook