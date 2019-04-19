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【2019桐花】桃園賞桐懶人包 桃園桐花景點(即時花況)

2019-04-19 09:00ReadyGo出發前

Lemon@ReadyGo

(2019/04/09更新)

「四月桐五月雪」，每年春夏交替之際，嘉義以北山區、東部的花蓮、臺東，到處都可以欣賞到油桐花滿山遍布的雪白美景，尤其是桃園、新竹、苗栗一帶客家庄四、五月更是白雪紛飛，形成臺灣最美的風景。一年一度的客家油桐花已經準備發芽生枝、含苞待放了，各位喜愛花的旅客們，你們準備好了嗎?

油桐花小故事

滿山遍野的油桐樹曾是客家人早年重要的經濟作物，所以提到油桐花，絕對不能錯過客家文化！油桐生命力強，也被用來描述性格節儉、堅毅的客家人。雖經濟價值不付存在，然其強勁的生命力為客家庄的經濟變遷做最好的見證。每年桐花季以雪白桐花為意象，傳遞客家人敬天地重山林之傳統，更以其之美展現客家人化的絕代風華。

桐花語｜情竇初開 (聽說男女邂逅桐花林，足以擁抱最潔美的初心。)

桃園賞桐必去景點

桃園是著名的的賞桐景點，你去過哪些了呢?不緊張！今年ReadyGo幫大家整理好桃園必去賞桐景點，讓大家可以快樂賞桐趣！

小粗坑古道

圖/桃園觀光導覽網
圖/桃園觀光導覽網
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春末賞桐好去處非小粗坑古道莫屬啦！建於日治時代，原是一條牛車路，隨著興建石門水庫，柏油路的便利，取代了這條饒富古意的道路。全程約1.5小時，漫步在古道上，綠樹蔘天，清流小溪相襯，沿路上有油桐樹相伴，隨著飄落的油桐花，多麼的詩意啊！

花況：吐葉中

地址｜桃園市龍潭區高平村粗坑2鄰

小粗坑古道

擁有上百年歷史的客家村落，狹小而曲折、外窄內寬，是這裡的特色之一。在欣賞油桐花之餘，若是喜愛復古商店街的氛圍，不妨來這尋寶、探索客庄特色建築，沉浸於古早客家文化的風貌中！這裡客家風味的粄條、菜包、湯圓、蘿蔔糕絕對能滿足旅人的味蕾。

花況：少數已開花

地址｜桃園市龍潭區三坑子

三坑子百年老街

擁有上百年歷史的客家村落，狹小而曲折、外窄內寬，是這裡的特色之一。在欣賞油桐花之餘，若是喜愛復古商店街的氛圍，不妨來這尋寶、探索客庄特色建築，沉浸於古早客家文化的風貌中！這裡客家風味的粄條、菜包、湯圓、蘿蔔糕絕對能滿足旅人的味蕾。

花況：少數已開花

地址｜桃園市龍潭區三坑子

桃園客家文化館

圖/客家桐花季
圖/客家桐花季
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龍潭市重要的客家聚落，位於龍潭鄉的客家文化館，除了能欣賞館內種植的油桐花於五月紛飛外，還能逛逛清幽的園區、了解客家風俗民情，何樂不為?

花況：有花苞

地址｜桃園市市龍潭區中正路三林段500號

大江屋復古餐廳

綠色茶園連綿的臺地丘陵上，座落著以紅磚搭建的江家百年古厝，大江屋復古餐廳就位在園區中，是當地頗具特色的餐廳，如果在百年老街吃不夠，大江屋復古餐廳絕對是你的不二選擇！包廂外設置文物展示區，等待食物之於，可以欣賞早期古物。這裡的食物可是ReadyGo大推！想到那五香碎豬腳，口水不禁要流下來了！不油不膩、皮脆筋有勁，配上桔醬完全是天作之合！

營業時間｜11:00-14:30 17:00-21:30

電話｜03-479-4547

地址｜桃園市龍潭區大北坑街1998巷65號

美景相襯、美食相伴，還不快跟隨ReadyGo的步調，一起去桃園快樂賞桐趣！

延伸閱讀>>【 桃園懶人包 】桃園山區秘境！桃園復興區10大旅遊景點推薦

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客家古道湯圓

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