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【2019桐花季】新北、基隆賞桐懶人包 新北5大桐花景點

2019-04-18 21:00聯合新聞網 ReadyGo出發前

編輯：Lemon@ReadyGo

2019/04/09更新

「四月桐五月雪」，每年春夏交替之際，嘉義以北山區、東部的花蓮、臺東，到處都可以欣賞到油桐花滿山遍布的雪白美景，尤其是桃園、新竹、苗栗一帶客家庄四、五月更是白雪紛飛，形成臺灣最美的風景。一年一度的客家油桐花已經準備發芽生枝、含苞待放了，各位喜愛花的旅客們，你們準備好了嗎?

油桐花小故事

滿山遍野的油桐樹曾是客家人早年重要的經濟作物，所以提到油桐花，絕對不能錯過客家文化！油桐生命力強，也被用來描述性格節儉、堅毅的客家人。雖經濟價值不付存在，然其強勁的生命力為客家庄的經濟變遷做最好的見證。每年桐花季以雪白桐花為意象，傳遞客家人敬天地重山林之傳統，更以其之美展現客家人化的絕代風華。

桐花語｜情竇初開 (聽說男女邂逅桐花林，足以擁抱最潔美的初心。)

賞桐必去景點

油桐花遍布全台嘉義以北的各山處，有眾多的賞桐景點，你去過哪些了呢?不緊張！今年ReadyGo幫大家整理好全台賞桐景點，讓大家可以快樂賞桐趣！讓我們從新北走起！

基隆

靈泉禪寺

圖/靈泉禪寺官網
圖/靈泉禪寺官網
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歷史已過百年的靈泉禪寺，佇立在月眉山腰上，四面環山、綠意簇擁。除了能感受佛教聖地的安靜清幽外，每當對面山頭油桐花開滿時，油桐花落滿林地形成的浪漫白色步道，用想的就不禁教人沉醉。

開花時間：四月底到五月底

地址｜基隆市信義區六和街1號

七堵瑪陵坑富民親水步道(瑪西賞桐步道)

圖/IG：xiujuan6381
圖/IG：xiujuan6381
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緊鄰瑪陵坑溪的親水步道，是基隆專門設立的賞桐步道，共長約850公尺，是條沿著小溪流打造的步道。在桐花步道入口處有兩株油桐樹，每當五月，桐花便會鋪滿整條步道，形成油桐地毯，不得不說油桐花真的是五月最美的風景。

開花時間：四月初至五月中

地址｜基隆市七堵區瑪陵坑大華三路

｜新北

承天禪寺

圖/承天禪寺官網
圖/承天禪寺官網
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從大安寮至山門約需半個小時路程的承天禪寺位處山中，可遠眺淡水河和大屯山、觀音山的山水景色，林口臺地也近收眼底，視野令人心曠神怡，是新北市少有的賞景勝地。往承天路上行，即可到達桐花公園，周圍是山谷地形，為觀察廣東油桐樹生長的絕佳環境，如果運氣好，還可以看到螢火蟲生態！

開花狀況：枯枝(4/9)

地址｜新北市土城區承天路96號

平溪桐花火車

圖/picssr
圖/picssr
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菁桐火車站是傳統日式木造車站，鐵道對面有石底煤礦洗選場遺跡、十分站則有壯觀的十分大瀑布等景觀，每到桐花祭，從菁桐站至十分站沿途，能欣賞美麗的桐花景觀。

地址｜新北市平溪區菁桐街52號

深坑賞桐步道

位於天龍宮旁，沿步道行走，桐花的美景盡在眼前，美不勝收！在天龍宮前的廣場，也能欣賞到石碇溪兩岸截然不同的景觀，北有都市南有田園山巒，盡是一番趣味！

地址｜新北市深坑區阿柔里阿柔洋2鄰61號(天龍宮)

三生步道

長約兩公里的三生步道沿途綠意盎然，春天時先有紫藤花與櫻花登場，接著到清明時節附近(四、五月)便會迎來桐花雪的浪漫場景，完善的健行步道和四時宜人的花季讓三生步道成為一處相當熱門的踏青約會景點！

跟隨ReadyGo的腳步，在欣賞完深坑桐花後，順便去老街品嘗一份色香味俱全的臭豆腐，完全就是人間享受！

延伸閱讀>>【 新竹懶人包 】新竹一日遊3條路線這樣玩！14個新竹景點推薦

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步道客家基隆
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