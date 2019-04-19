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【陽明山海芋季】竹子湖海芋季　一日農夫體驗

2019-04-19 08:00背包客棧

【作者:dorothylu0716】

圖／背包客棧
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當都市人暫時想要受到山景的洗禮，陽明山就是個容易可以滿足我們的首選景點。旅遊有很多種形式，清明連假藉由小聰明的思維，於是我們北上反向思考來到陽明山晃晃，果然如想像中的順利上山，更幸運的是還遇上了風和日麗的台北。我們都知道春神正式來了，剛好這段時間是海芋季，和友人隨興決定一睹海芋的風采，愜意的度過悠閒的午後。2019年竹子湖海芋季以「數數海芋」為主題，海芋花期約在2~4月份，今年的海芋季落在3/28~4/30，賞花時間直到5月底，還沒親自體驗海芋活動的你，來竹子湖海芋季豐富你的春天吧！這個體驗活動非常適合親子旅遊、好友、家人、情侶一同參與，美好回憶製造機好去處呀！

竹子湖交通地圖

圖／背包客棧
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陽明山上山路線

花季期間，逢假日仰德大道皆實施交通管制；竹子湖交通管制時間為例假日上午九點到下午六點，視實際情況進行調整，建議各位凡事提早出門準沒錯呀！因竹子湖地區路幅有限，多多利用公眾運輸系統，搭乘捷運、公車前往。順著竹子湖地圖走一圈，距離並不會太遙遠；我們逛完一圈後，由於當天「花谷」的海芋盛開，除了有海芋農夫體驗活動外，這間空間規劃了足夠的空間提供比較想喝下午茶的朋友休息，同時兼顧了想要體驗跟休息的族群。入園門票新台幣100元，可以抵消費及採海芋（每人最多可以採6朵）。

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當天的風和日麗，看過去就是一片綠油油的山景與海芋，完全療癒。每個人可以採6朵，呼應「數一個海芋，許一個有你的願望」的slogan，那我便是可以擁有6個願望。我們約中午來到花谷，當時體驗的遊客還沒有很多，當下決定先來採海芋。花谷老闆有耐心與細心地協助我們換上衣服及雨鞋，並簡單說明如何採摘海芋，海芋採完後需要把身上的泥濘清洗乾淨後，會有專業的人士協助我們打包海芋，讓我們開心體驗、美照達成，許我們名為海芋的願望回家。

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當天如果女孩們穿裙子也不用擔心，老闆很貼心的協助我換上大一點的農夫裝，依然可以輕鬆活動自如。當下要開始採海芋時坦白說我有點害怕，原因是害怕衣服會弄髒、深陷泥濘寸步難行、滑倒等，實際體驗後，換上安全的配套措施，還必須配上緩慢行走的謹慎，我想一定能玩得非常愉快。有些區域的海芋沒有人走過的跡象，沒有人走一定有原因。有人踩下去發現不是非常的深，就是泥濘不堪導致寸步難行，於是我們走安穩路線，行走有人走過及還有盛開海芋的路線。

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我很喜歡那種藉由自己親身體驗而獲得的快樂，我發現體驗式的活動這幾年深得我的心。當我踏進泥濘時，那觸感很特別；如果把它延伸到人生裡，當我們遇到困難（深陷泥濘中），如果你不移動，你只會永遠深陷在泥濘中。往前或回頭，至少不會停滯不前。（我這人好複雜呀！）

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這是我透過這簡單又可以實行的體驗，帶給我簡單的快樂。當我看見我手上的海芋時，我感到幸福。由於女孩們都很喜歡拍照，在享受美景及海芋農夫體驗中，這個行程約停留了1.5小時至2小時，如果你時間不趕，記得趁好天氣時來感受這簡單的快樂。

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在這個時代我們很難真正踩在泥濘上，如果你對你的人生感到困惑，不知道該怎麼辦，也許可以透過這個活動，你會發現「停滯不前」這件事，並不會得到答案，我們應該往前或是回頭，踏出那一步後，你才會知道下一步是什麼。有時候我們把自己搞得狼狽及泥濘不堪，總會有一個安全的地方，讓我們把心靈及身體刷洗乾淨，而真正的乾淨是靠你自己完成。美好的陽明山海芋半日遊，從小小的體驗，獲得啟發。...

原文出處：【台北市 / 陽明山】一日農夫體驗 就在竹子湖海芋季

延伸閱讀：2019海洋之子遊釜山 X 必去十大景點

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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海芋陽明山連假

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