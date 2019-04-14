台灣最東貓鄉！貢寮「馬崗漁村」貓咪與人比例1：2
【圖．文｜行遍天下】
有著全台最東小漁港稱號的馬崗漁港聚集了約30隻貓咪，成為「貓鄉」；當地福連里里長吳文益表示，馬崗人口老化、外移，此地居民約只剩下60人，如此算來貓咪與人的比例將近1：2！
人煙稀少變身貓咪成長樂園
為何會有這麼多的貓咪呢？吳里長說幾年前有人將棄養的貓兒帶來馬崗漁港野放，也許棄養人選擇馬崗，一方面是覺得這裡人煙稀少，另一方面又覺得野放在漁港貓咪可以吃魚。貓咪一胎生個好幾隻，於是就越來越多，而好心的當地人如馬崗27號咖啡館老闆娘便時常會餵食牠們，外地來的釣客會把戰利品送給貓兒，假日外來遊客變多，帶著貓糧來尋貓拍照的人也不少，於是貓兒在馬崗活得悠閒自在，現在大家都尊重牠們是屬於這裡的「居民」。這裡有廢棄的石頭屋、大片的防風林，仔細看看會發現喵喵躲藏其中，膽子大些的貓有時也會在防波堤或定錨柱眺望遠方！
來馬崗漁港別忘了到馬崗27號咖啡館坐坐、喝杯咖啡、看看老闆夫婦佈置的多彩空間，這裡還能喝到市面上少見的愛爾蘭咖啡。
對生態有興趣的，不妨到馬崗潮間帶看看海葵、珊瑚藻，這裡可是台灣海岸線生態豐富度最高、綠藻最多的地方。
尋貓TIPS
．請愛護動物，不要傷害遺棄他們。
．樹叢廢屋不易走近，請善用長鏡頭。
．漁港內還是有少數住戶，請勿擅自闖入民宅。
．馬崗多雨，雨天貓咪不喜外出。
．若是在堤防拍照，請注意自身安全。
景點介紹
馬崗漁港
地址｜新北市貢寮區福連里馬崗
馬崗潮間帶
地址｜新北市貢寮區馬崗漁港北側
馬崗27號咖啡館
地址｜新北市貢寮區馬崗街27號
電話｜0963 -826-101
營業｜11月至1月採預約制；2月至10月週五至週二10:30∼18:00、週三四公休
價位｜愛爾蘭咖啡100元、重乳酪蛋糕100元
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