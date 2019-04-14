台灣最東貓鄉！貢寮「馬崗漁村」貓咪與人比例1：2

【圖．文｜行遍天下】

有著全台最東小漁港稱號的馬崗漁港聚集了約30隻貓咪，成為「貓鄉」；當地福連里里長吳文益表示，馬崗人口老化、外移，此地居民約只剩下60人，如此算來貓咪與人的比例將近1：2！

▲貓咪有時也會在堤防邊吹海風。 分享 facebook





人煙稀少變身貓咪成長樂園

▲廢棄的漁船成了貓兒們的遊樂場。 分享 facebook

為何會有這麼多的貓咪呢？吳里長說幾年前有人將棄養的貓兒帶來馬崗漁港野放，也許棄養人選擇馬崗，一方面是覺得這裡人煙稀少，另一方面又覺得野放在漁港貓咪可以吃魚。貓咪一胎生個好幾隻，於是就越來越多，而好心的當地人如馬崗27號咖啡館老闆娘便時常會餵食牠們，外地來的釣客會把戰利品送給貓兒，假日外來遊客變多，帶著貓糧來尋貓拍照的人也不少，於是貓兒在馬崗活得悠閒自在，現在大家都尊重牠們是屬於這裡的「居民」。這裡有廢棄的石頭屋、大片的防風林，仔細看看會發現喵喵躲藏其中，膽子大些的貓有時也會在防波堤或定錨柱眺望遠方！

▲膽子大些的貓有時也會在防波堤或定錨柱眺望遠方！ 分享 facebook

來馬崗漁港別忘了到馬崗27號咖啡館坐坐、喝杯咖啡、看看老闆夫婦佈置的多彩空間，這裡還能喝到市面上少見的愛爾蘭咖啡。

▲馬崗27號咖啡館是台灣最東邊的咖啡館。 分享 facebook

▲愛爾蘭咖啡以調酒為基底，市面少見。※未成年請勿飲酒 分享 facebook

對生態有興趣的，不妨到馬崗潮間帶看看海葵、珊瑚藻，這裡可是台灣海岸線生態豐富度最高、綠藻最多的地方。

▲馬崗潮間帶可以看到海葵、珊瑚藻。 分享 facebook









尋貓TIPS

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．請愛護動物，不要傷害遺棄他們。

．樹叢廢屋不易走近，請善用長鏡頭。

．漁港內還是有少數住戶，請勿擅自闖入民宅。

．馬崗多雨，雨天貓咪不喜外出。

．若是在堤防拍照，請注意自身安全。





景點介紹

馬崗漁港

地址｜新北市貢寮區福連里馬崗





馬崗潮間帶

地址｜新北市貢寮區馬崗漁港北側





馬崗27號咖啡館

地址｜新北市貢寮區馬崗街27號

電話｜0963 -826-101

營業｜11月至1月採預約制；2月至10月週五至週二10:30∼18:00、週三四公休

價位｜愛爾蘭咖啡100元、重乳酪蛋糕100元





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