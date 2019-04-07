爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元

2019-04-07 21:00 聯合新聞網 文／遊妤思



群山環繞的臺北盆地擁有豐富多變的地理形貌及自然生態，為了鼓勵民眾閒暇時走出戶外、親近大自然，大地處特舉辦「2019臺北大縱走攝影比賽」，廣邀攝影愛好者用鏡頭捕捉步道的美麗與壯闊。

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大地處表示，本次攝影比賽共有80個獎項，其中金獎獎金高達10萬元，凡愛好攝影之人士皆可參加。比賽主題分為「臺北大縱走」專題及「臺北市步道」專題，而「臺北大縱走」共有7段縱走路線，包含大屯、七星、五指、南港及二格等五大山系。大地處表示，可考量時間、體力、段候及裝備之完整建議分次，約需7天能完成。週末假日不妨來台北爬爬山賺獎金，用鏡頭捕捉步道的美麗與壯闊。

捷運關渡站→二子坪遊客服務站

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二子坪遊客服務站→小油坑遊客服務站

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小油坑遊客服務站→風櫃口

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風櫃口→捷運大湖公園站

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捷運劍潭站→碧山巖

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中華科技大學→捷運麟光站

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282政大公車站→指南宮步道→飛龍步道政治大學

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主辦方表示，只要是在107年7月1日至108年7月15日間拍攝的作品，都可以在7月15日以前依比賽簡章（http://www.chphoto.com.tw/tgtpc.htm）寄送作品投稿，邀請您在完成「一生一次的壯遊」的同時，也一起發掘環繞臺北市的山林之美。