親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

三星S10+和華為P30 Pro大對決！外國網友票選結果出爐

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00聯合新聞網 文／遊妤思

群山環繞的臺北盆地擁有豐富多變的地理形貌及自然生態，為了鼓勵民眾閒暇時走出戶外、親近大自然，大地處特舉辦「2019臺北大縱走攝影比賽」，廣邀攝影愛好者用鏡頭捕捉步道的美麗與壯闊。

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

大地處表示，本次攝影比賽共有80個獎項，其中金獎獎金高達10萬元，凡愛好攝影之人士皆可參加。比賽主題分為「臺北大縱走」專題及「臺北市步道」專題，而「臺北大縱走」共有7段縱走路線，包含大屯、七星、五指、南港及二格等五大山系。大地處表示，可考量時間、體力、段候及裝備之完整建議分次，約需7天能完成。週末假日不妨來台北爬爬山賺獎金，用鏡頭捕捉步道的美麗與壯闊。

捷運關渡站→二子坪遊客服務站

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

二子坪遊客服務站→小油坑遊客服務站

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

小油坑遊客服務站→風櫃口

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

風櫃口→捷運大湖公園

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

捷運劍潭站→碧山巖

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

中華科技大學→捷運麟光站

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

282政大公車站→指南宮步道→飛龍步道政治大學

圖／截自休閒遊憩主題網
圖／截自休閒遊憩主題網
分享

主辦方表示，只要是在107年7月1日至108年7月15日間拍攝的作品，都可以在7月15日以前依比賽簡章（http://www.chphoto.com.tw/tgtpc.htm）寄送作品投稿，邀請您在完成「一生一次的壯遊」的同時，也一起發掘環繞臺北市的山林之美。

步道公園碧山巖
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

北投輕旅行！不只能暖暖泡湯，還能吃得心滿意足的玩一天

2019-04-06 10:00

2019桃園彩色海芋季隆重登場！

2019-04-04 07:54

2019台北陽明山海芋季開跑！超美海芋園推薦

2019-03-28 08:03

台灣綠意奇蹟！披著綠藻的「老梅石槽」唯美的沿岸風景

2019-03-23 10:00

2019最美賞花期來囉！淡水天元宮「吉野櫻」賞花半日遊攻略

2019-03-21 12:14

6萬株彩色海芋繽紛登場！2019「桃園彩色海芋季」 4月4日花漾開展

2019-03-21 07:50

10人超大房、九宮格餐盤！ 桃園超「潮」網美汽車旅館 一人500元可入住

2019-03-20 23:20

雲海翻騰超美！櫻花季倒數「新竹深山仙境」粉綠相間的夢幻時節

2019-03-17 15:00

春季限定！綠油油「老梅石槽」特殊的海岸侵蝕美景

2019-03-16 21:00

牛肉牛筋Q嫩爽滑、山中祕境素焗烤起司噴香 周遊北投一日散策

2019-03-15 19:16

水舞秀驚艷碧潭！ 2019新店碧潭水舞秀 四大特色登場

2019-03-15 09:02

進入仙界的通道！石碇3大必訪景 鑿山壁而建的傳統建築

2019-03-13 22:04

超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 21:00

綠意綿延的小丘！桃園蘆竹「星海之戀」約會賞景推薦

2019-03-10 16:30

老建築的新魅力！盤點台北地區６處古蹟大變身

2019-03-09 11:19

八重櫻即將噴發！ 舖天蓋地「司馬庫斯」櫻花林美不勝收 迎3月底花期春假出遊去

2019-03-08 07:09

海芋提前綻放！2019「陽明山海芋季」竹子湖資訊攻略

2019-03-07 21:00

鬱金香花海讓人驚豔！ 215公頃「桃源仙谷」山中秘境美麗的不輸荷蘭

2019-03-07 17:58

越夜越美麗！內湖「樂活公園」八重櫻夜夜燦爛中！北市最美麗的夜花園

2019-03-03 10:00

親子密室逃脫！汐止「免費主題展」大人小孩都適合　揪團燒腦闖關

2019-03-02 09:00

捕捉空靈美景！全台最長「新溪口吊橋」速拍一波才夠美

2019-02-27 13:41

邊聽駐唱邊吃燒烤、24小時蔬果市集　聚會首選「三重戶外景觀餐廳」

2019-02-27 10:19

新北「千島湖」４處絕佳賞湖景點　山巒與碧湖交錯的美景

2019-02-27 08:00

擼貓景點推薦！「三重義天宮」貓奴還能求平安、吃甜甜圈

2019-02-26 22:00

新景點「中壢馬祖新村」正夯！ 刮起眷村濃濃復古懷舊風

2019-02-23 10:03

浪漫櫻花季登場！不能錯過的「北部賞櫻景點」大集合

2019-02-22 22:00

網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 18:00

體驗深澳鐵道自行車 迎風邁向夢幻的絢麗場景

2019-02-16 16:30

【2019台北燈節】燈會交通／路線／元宵節活動懶人包（導覽地圖）

2019-02-16 12:00

免費體驗圓山「密道導覽」！只要憑台北觀巴車票 一窺大飯店裡最神秘的溜滑梯

2019-02-15 17:09

台北賞櫻景點／東湖樂活公園夜櫻季 櫻花林粉嫩盛開

2019-02-14 10:01

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

淡水不只有老街！別錯過淡水賞櫻、搭輕軌一日遊！

2019-02-06 10:00

2019桃園燈會2月12日閃耀登場！「魔法童話城」活動、交通資訊一覽表

2019-02-04 09:00

Google化身導覽員、迪士尼明星一同遊行 「2019台北燈節」4大亮點報你知！

2019-01-27 22:01

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01

夏天、雨天都適合「板橋玩具銀行」超寬敞的遊戲空間

2019-01-13 16:21

「硫磺谷溫泉」賞景加免費泡腳　陽明山一日遊推薦！

2019-01-13 12:00

週末來去新北郊區玩耍 「九份」景點、美食大公開！

2019-01-10 11:20
看更多

熱門文章

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 12:10

墾丁音樂季人氣再降 業者：史上最「冷」音樂季

2019-04-05 14:04

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 12:03

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-07 10:30

北投輕旅行！不只能暖暖泡湯，還能吃得心滿意足的玩一天

2019-04-06 10:00

本島也有藍眼淚！高雄「彌陀藍眼淚」在魚塭中散發神秘藍光

2019-04-06 13:00

昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 10:30

台中風格聚落又一處 「CP皇后鎮」獨特台式復古風

2019-04-07 11:00

雲林古坑網美景點 珍粉紅教堂水漾森林教堂

2019-04-07 12:00

又美又療癒！ 宜蘭伯朗大道空拍圖來了

2019-04-06 15:00

花蓮獨木舟！好萊塢取景地「牛山呼庭」花蓮水上活動＋景點懶人包

2019-04-06 09:00

「花田裡的餐桌」搶先看 在這裡用餐浪漫百分百

2019-04-05 20:00

4364平方公尺！台北最大「河濱共融式遊戲場」　加大沙坑、攀爬區玩到瘋

2019-04-06 22:56

好潮！ 鎮瀾宮和FILA推出大甲媽祖限量聯名表

2019-04-05 15:00

影／遊覽車自殺式超車 網友痛罵：趕死也想一下乘客

2019-04-04 19:00

【2019澎湖花火節】澎湖三天兩夜景點＋吃喝玩樂行程全攻略！

2019-04-07 09:00

日本仍是國人最愛 夏季航班數連三年居各航線之冠

2019-04-05 09:30

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top