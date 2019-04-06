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出遊在停車場不小心「擦到」 這樣自保錢包不重傷

北投輕旅行！不只能暖暖泡湯，還能吃得心滿意足的玩一天

2019-04-06 10:00Taipei Walker

記憶中的北投小旅行，總是少不了泡湯行程！但除了溫泉之外，北投仍有許多迷人風貌，像是從老旅社延伸的夢想基地、暖心食堂，一步步走出不一樣的北投風貌。

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★Cafe Solo Singer Life

坐落在往返新舊北投巷弄中，一幢60多年的賓城旅社，在Solo Singer團隊進駐後，讓傳統老旅社再現生命力，聽著街坊阿姨親切的指引，來到一旁的老平房，鄰居曬在外頭的衣物隨風飄盪，與之融為一幅簡單不過的生活風景，那些被遺忘繁華年代的老北投，可於此靜靜探索。在故事即將展開之時，來自美國的駐村藝術家Eric也悄悄以自身旅行經歷，透過筆下痕跡，留在這裡。

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包種茶梅磅蛋糕120元（前）／融入包種茶梅，品嚐時可細感台灣在地的細膩風味。旅人...
包種茶梅磅蛋糕120元（前）／融入包種茶梅，品嚐時可細感台灣在地的細膩風味。旅人綜合練習曲135元（後）／熱／溫醇的口感，與周邊氛圍恰是合拍。
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【店家資訊】

地址：台北市北投區溫泉路7巷1弄1號

電話：（02）2891-8312

營業時間：14：00～22：00

公休日：一


★粥潤花 北投虱目魚粥專賣

原址為北投圓環分局對面的30年老店，後因租約關係搬離，為延續北投人記憶中的味道，便選在距北投捷運站較近的大同街上，由第二代融入清爽的文青風格，搭配全新的虱目魚Logo，以「巷弄美食」概念，重新展現在新、舊客人面前。粥潤花主打真材實料、不添加加工食品的原味，口感偏似南部鹹粥，每一口皆能嚐到飯粒口感，美味中又不失健康。

綜合無刺虱目魚粥160元（前）、魯豆腐10元（後）／沒有華麗的擺盤，僅以虱目魚、...
綜合無刺虱目魚粥160元（前）、魯豆腐10元（後）／沒有華麗的擺盤，僅以虱目魚、蛤蜊、薑絲等真材實料倒入高湯而成。
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【店家資訊】

地址：台北市北投區大同街139號

電話：（02）2891-7373

營業時間：11：00～14：00、16：30～21：00

公休日：日


★大地酒店 北投溫泉酒店

位處北投溫泉旅店一級戰區中，除了高品質的泡湯饗宴，大地酒店還有一處秘密武器「光陰部落藏書閣」，挑高4層樓的大書牆，蒐羅世界各國近5000冊二手書籍，每本書都有背景、文化意涵，延續不同時代的生命，而隨著自然光一灑而進的美麗畫面，也讓這裡瞬間成為打卡最夯熱點。而4／30前入住，還能享「就四好康慶週年」優惠，詳情訂房請洽官網。

圖片提供／大地酒店 北投溫泉酒店
圖片提供／大地酒店 北投溫泉酒店
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【店家資訊】

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：（02）5551-8888

Check in 15：00、Check out 11：00

公休日：無


★記憶的溫度（貳樓店）

沿階梯而上，與周邊市場隔出一道放鬆氛圍，由多扇老窗戶架構而成的空間中，牆上掛著經典國片海報、一旁置放著懷舊電玩，還有端上桌的定食，在在皆呼應著店名。原從事電子業的老闆，離職休息時，收到老友邀約到義式料理店幫忙並做出心得，進而在熟悉的北投地區開店，從家常料理開始，希望提供1人來訪也無壓力的餐食空間。

酒蒸蛤蜊180元（右）／大份量的蛤蜊，讓視覺霸氣十足。麻辣牛肋100元（左）／原...
酒蒸蛤蜊180元（右）／大份量的蛤蜊，讓視覺霸氣十足。麻辣牛肋100元（左）／原想開居酒屋的老闆，將宵夜場中的概念小食於此呈現出不同韻味。
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【店家資訊】

地址：台北市北投區裕民一路6號2F

電話：（02）2820-0669

營業時間：11：30～15：00、17：30～21：30

公休日：日


★ANGLE Ⅱ

主理人的首部作品是位於瑞安街上的Angle Café，因想要大一點的空間，可自作烘焙、甜點，便回到熟悉的成長街區，以ANGLE Ⅱ作為延續。不同於瑞安店的木質感，半圓形的窗型貫穿整家店，以黑、白、灰突顯出整體沉穩感，半圓窗門後方還設有自烘空間與手作甜點室，並從咖啡沖煮方式、甜點製作呈現，表現出更多自有的優勢。

焦糖海鹽磅蛋糕160元／濃郁的自製焦糖，與海鹽相融出絕佳的默契。
焦糖海鹽磅蛋糕160元／濃郁的自製焦糖，與海鹽相融出絕佳的默契。
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【店家資訊】

地址：台北市北投區榮華三路36號

電話：（02）2826-1870

營業時間：12：00～19：00

公休日：三四五


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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北投溫泉酒店

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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