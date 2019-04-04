2019桃園彩色海芋季隆重登場！

Zona@ReadyGo

偷偷告訴你們～桃園彩色海芋季就要開始啦！6萬株彩色海芋即將席捲桃園！今年春天，怎麼能錯過這場盛大的百花宴會呢？

這次的主題以「芋見愛情海，敲響幸福鐘。浪漫來溪海，幸福在桃園。」規劃了2大展區，搭配各種主題活動，以及手作DIY，這麼豐富多元的活動，怎麼能缺席？現在，就讓ReadyGo帶著你一起見識這場盛宴吧！

6萬株彩色海芋與2萬株百合相互交織，形成一片一望無際，唯美炫目的花海，喜愛賞花拍照的你，趕快帶著閨蜜或另一半來拍美照吧！

圖片來源：桃園彩色海芋季官方網站 分享 facebook

（2018圖）圖片來源：IG@alice.kacha 分享 facebook

其實這次彩色海芋季的主辦單位們真的很用心，主要分成2大展區，每個展區裡面都有幾個別出心裁的設置，設計理念也非常吸引人！是每個少女都會為之瘋狂的拍攝場景，尤其知道裡面隱含的意義之後，又更加讓人想一探究竟～

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芋見愛情海展區

希臘愛琴海在人們心目中有著唯美浪漫的印象，許多愛情故事亦以海洋為場景打造出許多動人的劇情。「芋見愛情海」融入華麗的巴洛克式圖騰，將船、海豚、珍珠貝殼等以海為藍圖的元素，設計成像徵愛情的各種符號，創造最適合拍照打卡的愛情國度。

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象徵永結同心、同舟共濟的「海洋船情」，意味著戀人們只要搭上這艘幸福之船，不論遇到多大的驚濤駭浪，都將攜手渡過。前方心型水池倒映出戀人們的美好，後方「浪花細語」主題花毯襯出一起航行的種種回憶，讓戀人們一同手牽手、肩並肩航向美好未來。

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海豚是希臘神話中愛情的守護神。傳說只要對著海豚灣誠心祈禱，期待的愛情就會成真，而在海豚灣表白的第一個對象，就是命定的戀人。獲得海豚祝福的戒指，更能守護相愛的戀人生生世世。

敲響幸福鐘展區

在過去的歐洲小鎮，新人們為了讓無法前來的親朋好友們也能得知喜訊，就敲鐘鳴示，讓聽到鐘聲的人們，也能感受到新人對他們的感謝，並送上天神的祝福。

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兩側的愛心包圍著海芋，周圍的蝴蝶翩翩飛舞，齊心搭建花園的舞臺，相愛的戀人們在舞臺上敲響「鐘聲」幸福「終身」，在每個浪漫週末，跟著主題表演搖擺，一同度過快樂的時光。

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海馬一旦認定了彼此，這段愛情將忠貞不渝，這樣的堅定情誼，譽為愛情典範，守護愛人直到永遠。在花海中讓甜蜜海馬乘載人們，一起悠遊愛情海，分享幸福的喜悅。

本次不僅可觀賞海芋，還推出深度的農事體驗活動。

除了開展前4天有盛大的主題活動，假日也有各種跟愛情相關的活動，不論是單身還是死會的你，都可以來參觀～

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假日也舉辦了各種手作DIY體驗，光是看到活動名稱，是不是就非常心動！想做出屬於自己的愛情小物，千萬不要錯過這些體驗！

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‧每場活動人數限至為20人，採網路報名，報名額滿將關閉線上系統，採現場DIY體驗區後補。

‧每場次體驗時間約30分鐘。

DIY體驗區(桃園彩色海芋季會場1號服務台旁)

開園時間： 09:00-17:00

活動日期： 4/4(四)-4/21(日)

活動地址：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

交通資訊

搭乘公車

➤桃園客運5077「中壢-大園(經柴梳崙)」路線

由中壢火車站沿中和路步行3分鐘至中壢南站搭乘，草仔坡下車。

時刻表：

去程(中壢火車站開) 09:00、11:25

回程(大園站開) 08:05、10:45

➤統聯客運210「過嶺-捷運桃園高鐵站」路線

由中壢好市多出發，於柑仔店站下車，步行2分鐘至區內接駁線（藍線）月桃站，轉乘接駁車至活動會場（僅提供假日轉乘）。

時刻表：

去程(過嶺開) 06:00- 21:15

回程(捷運高鐵桃園站發車) 06:35-22:00

自行開車

南下

➤往文中三停車場(桃捷A19站)

國道2號→大竹交流道往青埔方向→南青路→高鐵北路一段→高鐵南路一段、二段→右轉領航北路一段→文中三停車場→轉乘活動【紅線區外接駁車】進入會場

➤往高鐵桃園站(桃捷A18站)

國道2號→大竹交流道往青埔方向→南青路→高鐵北路一段→迴轉至高鐵桃園站立體停車場→於客運轉運站9號月台轉乘活動【紅線區外接駁車】前往會場

北上

➤往文中三停車場(桃捷A19站)

國道1號→中壢交流道→民族路二段→左轉正光街→左轉志廣路→中正路→右轉聖德路一段→右轉高鐵南路三段→左轉領航北路一段→文中三停車場→轉乘活動【紅線區外接駁車】進入會場

➤往高鐵桃園站(桃捷A18站)

國道1號→內壢交流道往中壢方向→中園路二段→左轉高鐵站前西路三段、二段、一段→右轉高鐵北路一段→高鐵桃園站立體停車場→於客運轉 運站9號月台轉乘活動【紅線區外接駁車】前往會場

停車位置

➤文中三停車場(免費)

地址：桃園市中壢區領航北路一段&環溪一街交叉口。

車位：可容納1200部小客車。

※活動期間，週邊道路進行交通管制，路肩禁止停車。

※文中三停車場設有【紅線區外接駁站】，請將車輛停放至停車場，轉乘接駁車進入會場。

➤嘟嘟房高鐵桃園3站立體停車場(收費）

地址：桃園市中壢區高鐵北路一段6號

※桃園高鐵站Ａ18站轉運站，11號月台設有【紅線區外接駁站】，請將車輛停放至停車場，轉乘接駁車進入會場。

腳踏車租借

此活動與功學社單車合作，租借處設有汽車停車場(收費)，腳踏車租借一次150元起。

地址:桃園市大園區功學路48號。

（資料取自2019桃園彩色海芋季）

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