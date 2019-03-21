2019最美賞花期來囉！淡水天元宮「吉野櫻」賞花半日遊攻略

2019年淡水天元宮吉野櫻即將盛開，3月25日~30日預料將是最美賞花日

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即日起至3月31日淡水捷運站及輕軌淡水行政中心站8:00~17:00有賞花接駁專車

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春天來了，百花盛開，如晞去年此時行事曆中排了好多賞花行程。最近因準備搬家，所以比較沒有去年的閒情逸緻四處走跳，倒也正好可以將去年來不及整理分享的照片和遊記，一篇篇補上。

去年的今天，如晞就一個人搭捷運到淡水，再轉搭賞櫻專車去天元宮賞吉野櫻。

如晞好多年來，從格友所分享的照片，早就對天元宮賞櫻之旅心生嚮往。只是一到賞花季，就有交通管制以及人潮壅塞的新聞不斷，讓我一直沒有勇氣去走這麼一遭。然而去年和大學同學Grace相偕的武陵農場賞櫻行（詳見：此生必去!2019武陵農場賞櫻一日遊攻略，讓我對於有時令性的活動或節慶，有交通管制及接駁專車的政策，轉而變成非常支持。因此才敢於繼續挑戰一個人去天元宮賞吉野櫻，今年也再度在武陵農場紅粉佳人盛開時，恭逢櫻吹雪的絕美浪漫，還在元宵節去平溪賞天燈。

淡水天元宮的櫻花是在1970年代左右，由上百名的志工親手栽種出來。二月份有一波賞櫻季，是後山的三色櫻。另一波則是吉野櫻花季，以台灣原生種山櫻花嫁接上日本吉野櫻，使得在同一株櫻花樹上可看見兩種不同的櫻花，粉中帶白的吉野櫻，也可算是獨一無二的櫻花品種，盛開時節約在每年的三至四月間。

去年的三月中旬正是天元宮吉野櫻盛開的極大期，但今年適逢暖冬，吉野櫻開得較往年晚一些。根據淡水區公所預估，3月25日至3月30日是吉野櫻最美賞花時刻。

為了方便民眾前往賞花，新北市政府交通局配合今年淡海輕軌通車，從即日起至3月31日為止，推出「捷運淡水站－天元宮」及「輕軌淡水行政中心站－天元宮」2條接駁公車路線。兩條接駁公車首班車於早上8點分別由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車下午17點由天元宮發車，其中「捷運淡水站-天元宮」尖峰約10-15分一班，「輕軌淡水行政中心站-天元宮」尖峰約15分一班，並視人潮機動調整班距，以達快速接駁功效。

交通局表示，往年天元宮櫻花季吸引大量遊客賞櫻，容易造成北新路道路壅塞，建議民眾可多搭乘捷運或輕軌轉乘接駁公車前往或搭乘既有866、875、876、877等市區公車上山賞櫻，避免塞車找停車位之困擾以享受賞櫻好心情。

淡水天元宮位於新北市淡水源里北新路三段，距離淡水市區、淡水捷運站約5公里的路程，處於大屯山脈的西北邊，地理位置十分優越，園區內有無極天元宮本殿和無極真元天壇。每到櫻花盛開時節，讓人有如置身日本京都。

如晞在去年去天元宮賞櫻後，隨即進錄音室和徐嬿錄製了光華之聲「動聽台灣」《動聽生活》的廣播專訪，詳述這一趟賞花行，歡迎收聽。

光華之聲動聽台灣廣播專訪

徐嬿 V.S.程如晞

淡水天元宮賞吉野櫻半日遊

廣播中提到的豆腐乳雞排詳參：讓人墮落的美食》三芝．豆腐乳雞排。

位於淡水的天元宮，每到櫻花盛放期，拍照有如在京都。

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天元宮的吉野櫻是以台灣原生種山櫻花嫁接上日本吉野櫻，粉中帶白。

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如晞在2018年吉野櫻盛開的星期一去賞花，滿滿的人潮。

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真元天壇為五層樓建築，可以登到最高層遠眺四周美景和賞花人潮盛況。

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連洗手間也有大排人龍

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如晞在天壇五樓廊道自拍

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一樓側面的花開得極美

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平日的賞花人潮讓人不得不說快要人比花多，要拍到畫面乾淨的照片實在不容易。

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密密麻麻的人潮等著搭接駁車回去淡水捷運站。

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排隊的人龍綿延到巷子很遠的地方，不過別怕，專車一班接一班很快就可上車了。

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淡水捷運站賞櫻專車乘車處有明顯告示。

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淡水捷運站分站位和坐位兩條隊伍排隊，車程約15分鐘，建議直接排站位比較快。

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文章來源：程如晞@部落格好好玩 FB：程如晞 CC聚樂部

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