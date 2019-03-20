10人超大房、九宮格餐盤！ 桃園超「潮」網美汽車旅館 一人500元可入住

2019-03-20 23:20 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



大家是否還記得2017年底在桃園中壢開設了一家以「電競」為主題的旅館呢？當時是168inn集團以設計出亞洲第一間的電競旅館i hotel為目標，而此回經由網友「黑皮的旅遊筆記」推薦，小編才發現該集團又再次挑戰自我，創造了一間「潮旅館」特色Motel，現在就來為大家介紹桃園新開幕的超「潮」汽車旅館！

圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

單一個「潮」字的旅館，高級質感更勝一般汽車旅館的既有印象，走進之後會發現在許多細節處的用心，讓人彷彿享受著五星級飯店般的禮遇，但您以為高檔的享受會是高消費的代價嗎？No~ 一探究竟之後可能會讓您嚇一跳！

進入氣派的門面後，發現館內有提供電動車充電站，除了每一間房型有獨立車庫外，若多人聚會更多轎車進入可以停在旅館後面的大停車場。

旅館後方有很大的停車場。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

今天介紹體驗的「潮10人房」有素雅質感的獨立車庫可以停下兩部車，走上樓之後，眼前一片驚艷，設計感十分濃烈，要稱它為「網美汽旅」也不為過！

設計感太濃烈，簡直像網美汽旅。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

10人房型的車庫可以停下兩部車。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

房內使用65吋大型電視，有掛衣架、冰箱(裡面還有提供飲品)，單看官網的照片時，以為全部都是單人床，結果出乎意料，10人房內一共有5張雙人床，空間感寬敞、使用的是非常好躺的名床，拉下拉簾後，每一間都成了非常具有隱私的私人專屬空間，內含電視、獨立電燈開關、還有插座可使用。

65吋大型電視、使用斯林百蘭的名床。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

每一張都是雙人床。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

拉上拉簾，好好享受自己的專屬空間。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

有電視、獨立電燈開關、還有插座。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

有著兩廁一衛的設計，馬桶皆是使用免治馬桶，衛浴空間有基本的盥洗備品，浴缸屬於單人浴缸。這裡雖然看不到一般汽車旅館的大浴缸，游泳池、烤箱、蒸氣室以及將房間營造激情的氛圍，但精緻化後的細節質感，還是有讓人彷彿走進五星級飯店一樣的感受。

兩廁一衛的設計。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

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桌上有簡易的Mini Bar，還有提供美食外送服務，有一個料理台空間，一群好友如果想要煮煮火鍋，帶食材進來就可以了，廚間還有碗筷、杯子，拉開底下的櫃子全部應有盡有。

廚具齊全。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

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潮旅館所提供的服務。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

入住即包含免費現點現做的主廚鐵板早餐以及精緻自助早午餐，餐廳空間大到分成兩個區塊，有雜誌可以翻閱、兩台公共電腦可使用。自助餐點中西式都有，以及各式不同的甜點，其中最吸引人的就是現點現做的選擇，每一張桌子都有放著號碼球，可以貼上喜歡的餐點到牌子上，同時看到廚師在面前大展身手，立刻增加了食欲。

餐廳空間大。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

餐點中西式都有。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

放上號碼球到喜歡的餐點上，皆著看廚師在面前大展身手。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

超有特色的九宮格餐盤設計，讓所有食物的湯湯水水不會混在一起，有吃素的朋友們若提早說，還可以另外為您準備素食餐點，定價一客是300元的早午餐真的要吃好吃滿！

精緻的九宮格餐盤，更引發食慾。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

可另外準備素食餐點。圖／黑皮的旅遊筆記授權 分享 facebook

看起來這麼高檔的汽車旅館，價位上卻相當實惠，只要先加入168inn集團會員，就會發現越多人的房型價位越漂亮，十人房平均一人大約500元有找，光是吃這裡的早午餐，就等於快回本了哦！

潮旅館

電話：03-301-2220

地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號

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