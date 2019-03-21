6萬株彩色海芋繽紛登場！2019「桃園彩色海芋季」 4月4日花漾開展

2019-03-21 07:50 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



(影／2019桃園彩色海芋季展區動畫)

一年一度的「桃園彩色海芋季」又來了！說到海芋您腦海可能先跳出的是「陽明山海芋季」，現在有更美更加盛大的2019「芋見愛情海」彩色海芋季即將於4月4日舉行。

每年於桃園大園區舉辦的「桃園彩色海芋季」，這回種植了超過6萬株的彩色海芋、佔面積3公頃，更與2萬株的百合花交織，花海總面積多達5公頃，場面十分壯觀！

圖／取自桃園彩色海芋季粉絲團 分享 facebook

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本次除了觀賞海芋之外更推出深度的農事體驗活動，以美食手作、在地出產、感受農莊為出發點，可以透過彩芋王子親自教授大家彩芋的知識；家裡有9歲以下小朋友可以參加「相約來當花仙子」遊行；全家還能跟著林爺爺「安瓜笠業 - 挖地瓜體驗趣」到地瓜田控窯；想要紓壓的朋友還能參加「袋我芋見愛-手繪禪繞畫環保袋」活動等等，透過一項項手作過程，近一步體驗農村、食物與人之間的緊密關係。

有「彩芋王子」之稱的青農張峰智，告訴你所有的彩芋知識。圖／取自桃園彩色海芋季粉絲團 分享 facebook

「桃園彩色海芋季」已成為溪海休閒農業區在地口碑品牌，2019彩色海芋季以「芋見愛情海」為主題，設計了多處特色裝置，以及眾多周邊活動規劃，現場浪漫的巨型愛之船，現已開始接受民眾報名船上求婚活動，還有單身男女配對等眾多浪漫主題活動，等著大家前往體驗。

圖／取自桃園彩色海芋季粉絲團 分享 facebook

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2019桃園彩色海芋祭

開展日期：4/4~4/21

展區地址：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

官方網站： http://www.2019callalily.com.tw/

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