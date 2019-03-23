台灣綠意奇蹟！披著綠藻的「老梅石槽」唯美的沿岸風景

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位在北海岸石門區的老梅石槽相信大家都不陌生，沿著老梅社區的海岸線上即可看見。原訂每年4、5月才會出現的海岸綠色奇景，今年因為暖冬而提早到來！期間限定的唯美綠色奇蹟又吸引大家紛湧而上，究竟老梅石槽今年又是什麼樣的綠意盎然呢？讓ReadyGo帶你了解這份來自大自然的得意之作，一睹披著綠色薄紗老梅的壯闊風采！

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老梅石槽，每到4、5月因為東北季風慢慢減弱，當地的石槽（學名為：潮溝與海蝕溝）便長滿一大片綠色的海藻，排列整齊，壯闊景觀，綠意盎然，是難得的特殊景象，等到天氣漸熱時海藻就在陽光曝曬下消失。綠石槽上方相當滑溜危險，特別叮嚀遊客不要踩踏。（取自觀光局）

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CNN曾票選老梅石槽為台灣8大私密景點之一，迷人的美景，不論是日出、日落，都有它獨特且寧靜的柔美。特別推薦這裡的夕陽，絕對不要錯過，這樣的美景，靜靜站在岸邊看海浪輕拍，是不是很詩情畫意？

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海浪拍打在石槽上，濺起的浪花與一片綠意結合成一幅完美的畫。相信愛看海的你，一定會愛上這個遼闊壯觀的地方。

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近年來，老梅石槽越來越熱門，講到北海岸第一個想到的旅遊景點一定是這裡，但是也希望各位讀者們，愛他就要保護他，千萬不要為了拍照，而破壞了這份大自然送的禮物。

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站在岸邊，也能拍出極美的照片。這裡也是新人們非常喜愛的婚紗拍攝場景，想要拍出浪漫唯美的照片，怎麼能錯過老梅綠石槽呢？ReadyGo為你整理交通資訊，快利用假日和愛人閨蜜一同出遊吧！

交通資訊

（交通資訊常有變動，出發前請先向各交通場站確認。）

自行開車：

國道3號 – 基金交流道 – 台2線 – 萬里 – 金山 – 石門 – 台2線省道26.3公里處 – 老梅綠石槽

大眾運輸：

淡水捷運站（2號出口）- 搭乘淡水或基隆客運（公車可搭862、863，班次較多）- 老梅站下車 – 下車後直行過老梅社區即可到達

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