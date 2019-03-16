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春季限定！綠油油「老梅石槽」特殊的海岸侵蝕美景

2019-03-16 21:00聯合新聞網 文／遊妤思

我的旅圖中 during my journey授權

老梅綠石槽，位於新北市石門區老梅里，原本是大屯火山爆發後遺留在海岸邊的火山礁岩，由於經過長時間的波浪侵蝕，質地軟和質地硬的部分交錯形成了縱狀溝槽，再經過東北季風帶來的浪花打在石槽表面上，慢慢地，綠色海藻開始滋生，鮮豔的綠藻與藍海映襯，每年3-5月在北海岸形成了一片夢幻的海岸之景。

圖/我的旅圖中 during my journey授權
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老梅綠石擁有細緻沙灘與被侵蝕的岩岸，而且侵蝕得非常漂亮，形成一道道總長將近一公里，平均深度大約五十公分的溝槽。每年冬天北部東北季風一起，濤天的浪花滋潤了石槽的岩面，也開始滋生綠色的石蓴、海髮絲等海藻，因此形成令人驚嘆不已的「綠石槽」海岸景觀，尤其是在日出日落時分，景觀更是迷人，常吸引許多愛好攝影的人士駐足拍攝，也在攝影界留下許多經典的畫面。

圖/lilianwang_tw授權
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圖/截至 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 官方網站
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由於石槽是因為海藻生長所造成的天然景緻，因此北海岸及觀音山國家風景區管理處一再呼籲旅客「禁止踩踏石槽」，但在各平台照片上，還是看到不少網友，漏看了這則警語。在這邊呼籲，避免破壞藻類的生長環境，即使未染綠藻的石槽，也都請遠觀欣賞喔。

另外有意觀賞的民眾，也可預先點這裡，去氣象局網站查詢石門地區的乾潮時間，免得因海水漲潮而無法看見石槽美景

圖/我的旅圖中 during my journey授權
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圖/截至 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 官方網站
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石門除了老梅綠石槽，也可以踩幾個附近的景點，玩個一日北海岸輕旅行吧。

1.老梅綠石槽

季節限定的綠色美景

自行開車：由北海岸公路27.k處豬槽潭可見陸橋左轉進入老梅村落。

搭公車：自淡水搭往金山、基隆的台汽客運，或搭往金山的淡水客運，於老梅站下車。

2.老梅迷宮

紅磚迷宮裡玩躲貓貓

地點：富貴角園區內（新北市石門區富基里老梅路）

3.富貴角燈塔

台灣最北端之燈塔

地點：新北市石門區富貴角燈塔

圖/截至 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 官方網站
圖/截至 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 官方網站
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今年的老梅綠石槽等到夏季來臨，溫度上升的時候，綠色海藻就會在強烈陽光的曝曬下枯死，所以還沒看過的朋友，得提早計劃出遊囉！最後還是要提醒，記得不要踩踏石槽，一起從遠處觀賞台灣的秘徑美景吧。

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