水舞秀驚艷碧潭！ 2019新店碧潭水舞秀 四大特色登場

Joanne@ReadyGo

來到新店你只去過碧潭划鴨子船、逛逛烏來老街嗎？其實每年春天新店都有一場碧潭水舞燈光秀非常值得大家前往欣賞，2019年的碧潭水舞將從3月8日起連續54天璀璨演出，而且2019年的碧潭水舞秀將會帶給大家更加驚艷、震撼的感受！

今年新北市政府打造的碧潭水舞秀將以全新設計、全新效果、全新水舞台造型，以及最新的水舞科技登場，並且由今年大獲好評的臺灣燈會水舞規劃團隊操刀，將會為大家帶來國際級水舞演出，多彩燈光與國內外名曲相互搭配，即將為民眾帶來一場不同於以往的感官饗宴。

圖/新北市觀光旅遊網 分享 facebook

今年的水舞秀也首度推出「V」型水舞，除象徵著「自由勝利」的意象之外，在觀賞角度上，更由於V型視角讓水柱充分呈現立體效果，透過水幕豐富靈活的舞動，為觀賞者帶來一場水與光影交織的絢麗盛宴，如瀑布般的水柱達近30公尺高度，發出如煙花的聲響，氣勢磅礡

2018年照片/IG@tommy0623 分享 facebook

今年也增加全台首見的全新孔雀開屏活動水幕噴頭，時而華麗炫爛，時而柔美優雅，由噴頭及水型的交錯律動而生的國際級藝術饗宴。

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2019碧潭水舞4大精彩必看水型，包括「披星戴月的皇冠」、「華麗奔放的孔雀開屏」、「瞬間飛衝的直泉禮炮」和「仙氣繚繞的水濂」，另外更有國內首屈一指的水舞創作總監謝明勳擔綱製作，精心挑選國內、外多首傳奇經典名曲，編織成6種不同風格的節目，每個節目藉不同的曲風和水型來傳遞激昂、壯闊、喜悅、抒情、思念及柔美等不同的情緒主題，讓新店溪水伴隨著水舞的漫妙舞姿，與民眾一起感受碧潭的美好風光。

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碧潭水舞將從3月8日起開始啟用，自108年3月8日至4月30日晚上為止共54天，每晚6點到8點30分每逢整點和半點開始展演，每次曲目演出約6分鐘，由2種曲目表演交錯展出。3月8日率先推出的是「傾國傾城」和「The Mass」，傾國傾城，呈現出水的柔美及浪漫；「The Mass」則將帶給觀眾氣勢磅薄的震撼感受。之後更將陸續推出特色組曲及精彩節目，非常值得大家期待！

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