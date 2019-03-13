親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
交通資訊
宜蘭玩透透
悠遊離島

韓冰人氣旺10公尺走半小時 陪鄭世維掃街擠爆夜市

IQ 188比愛因斯坦高 他卻因學歷被逼當接線生

進入仙界的通道！石碇3大必訪景 鑿山壁而建的傳統建築

2019-03-13 22:04行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

分享

以九彎十八拐聞名的北宜公路環山而築，途經新店、坪林、石碇，抵達宜蘭頭城，在國道5號開通前一直是連接台北盆地及蘭陽平原的主要幹道，隨著現今車流量減少及大規模的路面改良、拓寬後，以富涵多樣變化的沿線景觀，成為假日出遊的愜意選擇。

分享

　

兜兜轉轉賞遊山城祕境

分享

站在山頭往下眺望，層疊的蓊鬱山巒逶迤橫臥於湖泊之中，碧綠的湖水彷彿鑲嵌其中的綠寶石，遺世而獨立、靜謐而美好。想像不到，這恍如仙境的清幽美景就隱身於石碇山城中，由台北出發經北宜公路不到1小時便可抵達。

石碇因多雨潮濕的氣候，成為翡翠水庫主要集水區，受到水源地環境保護，保留諸多原始天然風貌，依山帶水的景觀博得千島湖之美名。境內大多種植文山包種茶、東方美人茶，在山光水色外糅入茶園梯田旖旎風光。

　

湖光山景探訪原鄉風采

分享

由北宜公路往宜蘭方向27公里處轉入石碇永安社區，進入塗潭產業道路，率先迎接的是落羽松林，接著杜鵑夾道歡迎，彷彿由人界進入仙界的通道，部分路段陡峭迂迴，卻在某個不經意的轉彎處景致豁然開朗，躍於眼前的絕妙山水畫卷令人震懾。

湖光山景引發觀者發揮想像力，山巒走勢由不同角度觀看或似鱷魚、或似土虱魚、或似象鼻、或似佛祖，於賞景中增添不少妙趣，行於山水間遊走千島湖各景致觀景台，細細品賞千島湖的千姿百態。揮別祕境後，接著轉往石碇老街進行歷史散步，石碇東街保留了全台特有的石頭屋與吊腳樓建築形式，走入不見天街進入時光隧道體驗百年前先民居住智慧、探訪職人手做精神，石碇比想像中更好玩有深度。

　

石碇必訪1.海倫咖啡

天氣晴朗時坐於戶外用餐區可遠眺群山。
天氣晴朗時坐於戶外用餐區可遠眺群山。
分享

位於北宜公路高點的海倫咖啡，海拔約550公尺，是自行車友間口耳相傳的自我訓練基地。因無論從坪林或石碇而來皆須經歷不斷上坡、極費體力的山路挑戰，是自行車友中繼休息的不二之選。

室內空間採半開放式，冬日時有提供暖爐。
室內空間採半開放式，冬日時有提供暖爐。
分享

老闆呂金星以行動咖啡起家，長年的「征戰」下看中了這裡的好風景選擇在此落腳經營，現已邁入17年，店內販售簡單的飲品輕食並附贈廣闊美景。如今有著餐飲專業的女兒偶爾會來店內幫忙，若有口福，來客還可品嚐到隱藏限定版自製甜點，遠眺群山細品時光流淌。

正當季的草莓蛋糕只有在假日才會販售。
正當季的草莓蛋糕只有在假日才會販售。
分享

景點介紹

地址｜新北市石碇區北宜路五段79-1號

電話｜02-2665-1101

網址｜海倫咖啡石碇店

營業｜週一至五12:00～天黑、週六日8:00～天黑

價位｜卡布奇諾105元、草莓蛋糕120元、冰水果茶150元、自釀洛神花茶150元、瑪格莉特厚片100元

瑪格莉特厚片使用新鮮番茄、起士及自製青醬，十分美味可口。
瑪格莉特厚片使用新鮮番茄、起士及自製青醬，十分美味可口。
分享
撒上檸檬皮與肉桂粉的卡布奇諾是隱藏版人氣單品。
撒上檸檬皮與肉桂粉的卡布奇諾是隱藏版人氣單品。
分享

　

石碇必訪2.百年石頭屋

石頭屋的內部為鑿山壁而建，連階梯都是鑿石而成。
石頭屋的內部為鑿山壁而建，連階梯都是鑿石而成。
分享

百年石頭屋位於石碇東街中段，建造於民國前六年，原為「林恆春中藥鋪」，因一面靠山、一面臨溪的地形，先民為解決腹地狹小的限制而向山側鑿山壁、向溪側架柱子以拓展空間，發展出獨特的石頭屋與吊腳樓的建築形式，藉由開放參觀，向民眾展示了早期的石碇居住特色。

東街的住宅房間配置，靠溪側為廚房、靠山側為客廳，中間開放為行人走道，形成不見天街...
東街的住宅房間配置，靠溪側為廚房、靠山側為客廳，中間開放為行人走道，形成不見天街。
分享

景點介紹

地址｜新北市石碇區石碇東街53號

營業｜週三至日9:00～17:00

石碇東街因靠山臨溪，發展出特有建築形式。
石碇東街因靠山臨溪，發展出特有建築形式。
分享

　

石碇必訪3.HA SOCK襪子娃娃專賣店

小巧溫馨的店內空間，陳設了可愛的襪娃並規劃了DIY座位區。
小巧溫馨的店內空間，陳設了可愛的襪娃並規劃了DIY座位區。
分享

如所創作的襪娃一樣有著圓圓笑臉的林淑芳，本來任教於永定國小教導新住民台灣適應課程，在尋找教材時開啟了手作襪娃的契機，接著一發不可收拾地栽入襪娃的世界，自2008年至今，已有近3千隻襪娃在她的巧手下誕生。

非賣品「噗通」因大受客人歡迎，堅持不做複製品的林淑芳因而創作出「噗嚨共」家族，成...
非賣品「噗通」因大受客人歡迎，堅持不做複製品的林淑芳因而創作出「噗嚨共」家族，成員仍在增加中。
分享

對林淑芳而言，襪娃寄託了她的情緒、訴說著各種故事，每一隻襪娃都是無可複製的特殊存在，是以每隻襪娃會帶去外拍，有專屬的編號、名字、出生證明與保證書，對石碇有特殊情感的她，要以豐富多彩的襪娃將石碇重新繪上明亮的色彩。

2019年新版的襪娃出生證明書，由林淑芳手寫創作故事。
2019年新版的襪娃出生證明書，由林淑芳手寫創作故事。
分享

景點介紹

地址｜新北市石碇區碇坪路一段136-1號

電話｜0931-277-380

網址｜HA SOCK襪子娃娃專賣店

營業｜週一至五採預約制，週六、日10:00～18:00

價位｜簡易版DIY150元、加強版DIY200元，客製價格另洽

店門口便是以開啟創作開關的3號作品「幾米娃」放大版為招牌。
店門口便是以開啟創作開關的3號作品「幾米娃」放大版為招牌。
分享

　

pay attention

★請開頭燈｜由於山路蜿蜒曲折，為確保行車安全，北宜公路全天候強制開啟頭燈。

★安全須知｜北宜公路沿線速限40公里，過彎時請速度放慢；全線多為雙黃線，超車請把握原則。

★加油位置｜北宜公路新店至坪林段無加油站，建議行前時檢查油量。gogoro電池交換站：新北市石碇區北宜路六段13股巷1號。

★沿途路況｜千島湖區域之產業道路部分較為狹小陡斜，注意行車速度與會車空間。

★行車注意｜重機玩家與單車騎士眾多，需多加留意並保持安全距離。

　

更多好吃好玩：【影音】在瀨戶內海上的旅行 抵達島貓100多隻的安靜漁村

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公路咖啡必訪

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 21:00

綠意綿延的小丘！桃園蘆竹「星海之戀」約會賞景推薦

2019-03-10 16:30

老建築的新魅力！盤點台北地區６處古蹟大變身

2019-03-09 11:19

八重櫻即將噴發！ 舖天蓋地「司馬庫斯」櫻花林美不勝收 迎3月底花期春假出遊去

2019-03-08 07:09

海芋提前綻放！2019「陽明山海芋季」竹子湖資訊攻略

2019-03-07 21:00

鬱金香花海讓人驚豔！ 215公頃「桃源仙谷」山中秘境美麗的不輸荷蘭

2019-03-07 17:58

越夜越美麗！內湖「樂活公園」八重櫻夜夜燦爛中！北市最美麗的夜花園

2019-03-03 10:00

親子密室逃脫！汐止「免費主題展」大人小孩都適合　揪團燒腦闖關

2019-03-02 09:00

捕捉空靈美景！全台最長「新溪口吊橋」速拍一波才夠美

2019-02-27 13:41

邊聽駐唱邊吃燒烤、24小時蔬果市集　聚會首選「三重戶外景觀餐廳」

2019-02-27 10:19

新北「千島湖」４處絕佳賞湖景點　山巒與碧湖交錯的美景

2019-02-27 08:00

擼貓景點推薦！「三重義天宮」貓奴還能求平安、吃甜甜圈

2019-02-26 22:00

新景點「中壢馬祖新村」正夯！ 刮起眷村濃濃復古懷舊風

2019-02-23 10:03

浪漫櫻花季登場！不能錯過的「北部賞櫻景點」大集合

2019-02-22 22:00

網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 18:00

體驗深澳鐵道自行車 迎風邁向夢幻的絢麗場景

2019-02-16 16:30

【2019台北燈節】燈會交通／路線／元宵節活動懶人包（導覽地圖）

2019-02-16 12:00

免費體驗圓山「密道導覽」！只要憑台北觀巴車票 一窺大飯店裡最神秘的溜滑梯

2019-02-15 17:09

台北賞櫻景點／東湖樂活公園夜櫻季 櫻花林粉嫩盛開

2019-02-14 10:01

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

淡水不只有老街！別錯過淡水賞櫻、搭輕軌一日遊！

2019-02-06 10:00

2019桃園燈會2月12日閃耀登場！「魔法童話城」活動、交通資訊一覽表

2019-02-04 09:00

Google化身導覽員、迪士尼明星一同遊行 「2019台北燈節」4大亮點報你知！

2019-01-27 22:01

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01

夏天、雨天都適合「板橋玩具銀行」超寬敞的遊戲空間

2019-01-13 16:21

「硫磺谷溫泉」賞景加免費泡腳　陽明山一日遊推薦！

2019-01-13 12:00

週末來去新北郊區玩耍 「九份」景點、美食大公開！

2019-01-10 11:20

淡海輕軌「免費試乘」！不能錯過的重要路線資訊、周邊景點攻略

2019-01-06 09:00

北海岸深澳鐵道自行車免費試乘　無敵山海景、海底主題隧道一次滿足！

2019-01-04 15:24

夜貓族夜景首選！陽明山景觀餐廳「草山夜未眠」超美的城市燈海

2018-12-29 22:00

深澳鐵道自行車暢遊山海 1,680人限量免費試乘

2018-12-26 17:26

少女心噴發！Kitty、美樂蒂、大耳狗 三麗鷗夢幻粉紅閨蜜期間限定店 華山開展

2018-12-25 12:59

大直ATT開幕聚焦亮點 浪漫花牆、景觀美食街超吸睛

2018-12-24 15:07

好玩又好拍！精選「竹北」4間網美系人氣店舖

2018-12-22 08:54

101跨年煙火曝光 「台灣之光」雞排、珍奶躍上外牆

2018-12-20 14:24

桃園青旅行！絕美圖書館、森林學堂　文青必去打卡景點

2018-12-20 08:00

約會必訪！桃園超豪華「空中巴士」欣賞浪漫城市燈海

2018-12-18 00:16

南港耶誕景點！冬季限定的「免費滑冰場」雨天約會首選

2018-12-17 12:00

看101煙火最佳點都在這　象山6大跨年景點

2018-12-15 19:59
看更多

熱門文章

台南新夜市來了！ 超過400攤小吃美食「新永華夜市」開幕這2天還發現金+消費券

2019-03-11 11:43

阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息

2019-03-12 10:40

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

桃機停機坪爆滿 飛台包機喊卡

2019-03-13 00:48

「曼哈頓懸日」來了！ 全台觀賞時間、地點照過來

2019-03-11 12:55

好天氣剩半天！入夜後濕涼 低溫下探13度

2019-03-13 06:00

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 15:00

螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 11:40

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 11:30

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-13 10:09

懸日好美 嘉義市周三起連5天有機會搶拍美景

2019-03-11 10:43

大甲媽和白沙屯媽即將相遇？ 2019各地媽祖進香遶境日期活動資訊及特色彙整

2019-03-11 11:34

正視氣候變遷 北捷3D冰層彩繪車廂響應愛地球

2019-03-12 14:41

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

少女心爆發！高雄夢時代「粉紅樂園」 旋轉木馬、摩天輪、野餐派對超粉嫩來襲

2019-03-11 16:58

影／玉山風口積雪5公分 步道雪況濕滑要小心

2019-03-11 14:42

超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 21:00

快排出遊！海拔2千太平山雲海此時最美 最佳賞景點在這

2019-03-13 14:14

桃機停機坪深夜爆滿 長榮：飛機多到快吊起來

2019-03-12 19:18

2019台日一大話題！誠品東京日本橋店秋季見客

2019-03-12 17:01

影／下雪了！又濕又冷 玉山積雪逾2公分

2019-03-11 10:14

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

春夏「花邊新聞」搶先報 全台踏青賞花出遊資訊亮點！

2019-03-13 11:34

陽明山花季邁入尾聲！趕看最後一波吉野櫻開花潮趁周末

2019-03-11 18:35

寒假自由行、大選結束 1月陸客突圍成長

2019-03-11 10:31

台南關子嶺泡湯趣 徜徉曾文水庫風光、體驗美肌泥漿溫泉、品嘗在地田園料理

2019-03-13 09:00

永康街Gucci藝術牆換了！台灣版跟別的城市大不同

2019-03-13 16:54

高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-13 08:30

影／合歡山再飄「三月雪」 追雪迷樂直播

2019-03-11 11:25

抽菸小心挨罰！台東4景點全面禁菸 違者最高可罰1萬元

2019-03-11 19:00

第9屆台東熱氣球嘉年華6月底登場 最新玩法夜間旅遊賞星空

2019-03-12 18:53

限量200組! 兒童節來六福村挺動物 一大一小只要500元

2019-03-13 17:13

影／來看！雪山大降雪 銀白世界積雪逾半公尺

2019-03-11 11:25

進入仙界的通道！石碇3大必訪景 鑿山壁而建的傳統建築

2019-03-13 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top