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八重櫻即將噴發！ 舖天蓋地「司馬庫斯」櫻花林美不勝收 迎3月底花期春假出遊去

2019-03-08 07:09聯合新聞網 文／遊妤思

圖／網友魏英斌授權
圖／網友魏英斌授權
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位處台灣最深山，有上帝的部落稱號的新竹泰雅族部落「司馬庫斯」，一直以來以「巨木群」為人所知，但現在這兒也成了賞櫻秘境！除了衝上武陵，中北部的朋友可以特別考慮探訪藏有上千棵櫻花的司馬庫斯，第一波的昭和櫻在2月中滿開，228連假時已有一波民眾上山賞櫻，美不勝收的美景成了拍照熱門景點。

網友魏英斌在「台灣一日遊美景」社團中，一連串分享了好幾支出動空拍機拍攝的司馬庫斯櫻花林，從空中鳥瞰櫻花開滿整個山坡，也可以看見整排綻放粉色花瓣櫻花，有學生特地上來拍攝畢業照、更有旅客身著和服襯著充滿日本風情的昭和櫻留影。

圖／網友魏英斌授權
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網友Bell Deng也推薦司馬庫斯的櫻花景點有三處：

．司馬庫斯部落入口處。

．巨木區林道0.3K。一條較短的櫻花隧道，路面較寬廣，可盡情拍照沒有失足危險。

．巨木區林道2.2K。推薦必去的「櫻花隧道」，路面較窄拍照時需注意安全，避免失足。

部落表示雖然現在昭和櫻的花期已經結束，但接下來三月底左右，準備迎接八重櫻綻放！同時也提醒民眾，現在山上正在修路道路封閉，只有禮拜六才有開放，不妨提前好好計劃，春假就到司馬庫斯櫻花林秘境走一走。

圖／網友魏英斌授權
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