鬱金香花海讓人驚豔！ 215公頃「桃源仙谷」山中秘境美麗的不輸荷蘭

部落客：寶小銘的天空

「桃源仙谷」位於桃園縣復興鄉羅馬公路上，是北台灣著名的賞鬱金香勝地。入口處的「蓬萊仙島神石」十分引人注目

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這是我們第三次遊訪仙谷了，所以園裡的環境並不會太陌生。

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此時正值鬱金香花季，冬季裡出現暖陽的好天氣，吸引許多遊客。走入園區內，雖然還沒到達花田區，一小區塊的花朵就讓我們拍了不少照片。

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「花草小舖」旁的鬱金香盆栽可讓遊客近距離欣賞。

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沿著園內的步道前去，眼前的景象有種「柳暗花明又一村」的感覺。到達花田區，眼前的鬱金香花海讓人驚豔。

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我們從台北騎著歐兜邁至此，花了約二小時才到達仙谷，看到眼前的美景真的一切疲累都值得了。

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園內遍植數十種品種的鬱金香，色彩繽紛的花朵在陽光照耀下更顯動人。

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這裡的美景真的不輸荷蘭，尤其壯闊的山谷景色以及豐富的林相生態，更是荷蘭所沒有的。已經許久未見的晴朗天空，與鬱金香花田共構成一幅美麗的風景畫。

因為地形氣候的關係，使得桃源仙谷成為全世界每年最早開鬱金香花的地方。每個角落都是拍照取景的好地方~~

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「問仙樓」有提供遊客用餐的服務~~

除了迷人的鬱金香花田外，仙谷裡的山林步道也值得一遊。

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山林步道中的鬱金香雖然較分散而不密集，但人潮較少。欣賞鮮豔的鬱金香，耳邊不時傳來潺潺的流水聲，大自然的樂章如此的美妙。

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桃源仙谷四季皆有不同景色，也有多樣的花田景觀。園內規劃不同等級的步道，若是有足夠時間及體力，不妨沿著步道探尋更多美景。

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仙谷的願景就是希望打造出陶淵明理想中的「桃花源」，一個可以自由自在、溫暖無比的夢幻情境。二百多公頃的桃源仙谷，真的太廣闊了，時間及體力皆不足的情況下也無法再深入秘境了。

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最後還是回到彩虹花田區繼續欣賞鬱金香的姿態，原來鬱金香除了有顏色的不同外，種類的不同，呈現的花型也不太一樣，單瓣、複瓣、杯狀、碗狀、高腳杯狀的皆有之。在園區內可看到許多攝影好手獨自捕捉花朵之美，無論是家庭或是情侶同遊，來此一遊絕對會「鬱」見幸福

此次的桃源仙谷我們使用了團購券，非常划算，讓我們能盡情徜徉在幸福的鬱金香花田。鬱金香花季約持續到三月中旬，現在的桃源仙谷還有櫻花可賞，大家要把握時間囉！

桃源仙谷

地址：桃園縣復興鄉長興村上高遶8鄰5號之1

電話：03-3822661

營業時間：每日 08:00~17:00 ，全年無休

除夕08:00~15:00 / 賞螢季 08:00~21:00(18:00前入園)

門票：全票為350元，其他票種詳見官網

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