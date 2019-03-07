海芋提前綻放！2019「陽明山海芋季」竹子湖資訊攻略(即時更新)

時序進入春天，也進入了賞花的季節。說到春天，除了嬌嫩的櫻花、雪片般的桐花，也別忘了陽明山竹子湖的海芋季唷！今年受到暖冬影響，因此竹子湖的海芋已經悄悄地提前報到，建議大家不妨趁著海芋季正式開幕之前先上山欣賞，避開洶湧人潮。

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陽明山竹子湖海芋花期大約從每年2月底到五月下旬，2019年海芋季活動正式開幕時間從3/29到4/28，來到陽明山竹子湖，除了可以看見潔白純淨的海芋亭亭玉立，有時還可見到藍鵲或鷺鷥在雲霧繚繞的海芋田間穿梭來去。除此還能夠讓遊客體驗採海芋的樂趣，是個非常適合闔家大小走春的好去處喔

#怎麼選海芋？

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竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，但這麼大一片海芋花田，海芋有大有小有高有矮，有的開到一半，有的全開，到底該怎麼選擇要摘採的海芋呢？其實採海芋的重點跟天氣很有關係，海芋的花期在春夏之交，天氣越熱海芋插瓶的時間就越短。所以如果是5月以前去，要採3～5分開的海芋，5月以後則採5分開的海芋。

#怎麼採海芋？

雪白的海芋花那麼美，但他的莖看起來又硬又粗，究竟怎麼採海芋才能將採得漂亮又輕鬆呢？

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其實採海芋總有三步驟：

選定你要採的海芋，蹲下來和海芋相同的高度

輕輕撥開花朵旁的葉子，右手虎口向下，反手沿著花莖往下，用整隻手握住海芋莖的底部

順勢用力一拉，會聽到「啵」一聲，這時候就可以將海芋輕鬆拔起囉！

#帶回家後怎麼維持？

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漂亮的海芋採完之後就可以帶回家慢慢欣賞啦，可是帶回家後倒底要怎麼維持，才能讓它們保持雪白漂亮的樣子不容易凋謝呢？下面有幾個小重點要告訴你唷！

1.先剪掉一小節花莖，因為腐爛的切口會影響海芋吸水。

2.花瓶裡放入3-5公分的水，已能蓋過切口為主，如果水方的太多，反而會加速海芋莖腐爛的速度。

3.在海芋水中加入2-3滴的透明汽水(不可以嘉黑色的沙士喔)，或是在水中放入冰塊，這樣能幫助海芋維持得更久。

4.1-3天更換一次水，每次換水的時候一定要記得把尾端泡水腐爛的部分剪掉。換水的同時更換透明汽水或冰塊。

以上這幾點注意，就能延長海芋的壽命喔，但其實海芋是個不容易養在花瓶裡的物種，即使每天換水、滴汽水，最多也只能維持1-2周。所以要細心照顧，並好好把握剛帶回家海芋最美的時候。

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#交通資訊(2018年資訊，待最新資訊出爐將即時更新)

自行開車：

由士林仰德大道一路直行，接陽金公路，經過竹子湖派出所，即可到達竹子湖。

由北投新民路、湖山路及東昇路直行至陽明山後山公園接中興路、陽金公路，即可到達竹子湖。

海芋季期間（3/29至4/28），逢假日（含週休二日），仰德大道實施例假日管制；竹子湖地區湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施，海芋大道單行管制至往中正山叉路口止；另湖田橋往東湖路段採雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，疏導由新闢石板路往陽金公路離開。竹子湖地區交通管制實施時段為例假日自上午９時至下午６時，視實際車流量彈性調整。

搭乘大眾運輸工具：

自捷運石牌站搭乘休閒公車128及小8。

自捷運北投站搭乘休閒公車129及小9（台灣好行北投竹子湖線）至竹子湖地區或搭乘230至陽明山公車總站，再轉乘108、128、129、小8、小9、124、131。

自臺北車站搭乘260(含區、花鐘線)路公車至陽明山公車總站，再轉乘108、128、129、小8、小9、124、131。

自捷運劍潭站搭乘260(含區、花鐘線)、紅5至陽明山公車總站或休閒公車111至陽明山第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、124、131。

自捷運劍南路站搭乘681路公車至陽明山第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、124、131。

自捷運萬芳社區站搭乘休閒公車109路至陽明山第二停車場，再轉乘128、129、小8、小9、124、131。

自公園路公保大樓前搭乘皇家客運1717「臺北-金山」線直達竹子湖派出所下車，下車後過「湖田橋」後，靠左步行30分鐘可達海芋大道，靠右步行30分鐘可達頂湖地區

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2019年陽明山竹子湖海芋季

時間｜2019/3/29-2019/4/28

地址｜台北市北投區竹子湖路

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