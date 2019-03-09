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老建築的新魅力！盤點台北地區６處古蹟大變身

2019-03-09 11:19Taipei Walker

最熟悉的古蹟、街景與建築，近年在華麗轉身後，喚起封存已久的歲月記痕，企圖以新樣貌迎接旅人再次造訪！

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★記憶倉庫

興建於 1914 年的舊三井物產株式會社北門倉庫，歷經西區門戶計劃的遷移保存以及 2 年整修後，終於在 2018 年底，讓這幢台灣少數尚保留三井集團商標的紅磚造建築，以「記憶倉庫」為名的全新樣貌，展現出絕美歷史風華。作為串聯周邊文化、古蹟的資訊站，特別在倉庫 1F 設置虛擬實境 VR，以一趟虛擬旅行，帶領旅人回顧台北城古今轉變與故事；2F 則結合附近的新門面北門、預計於 2020 年完修的鐵道部、台北郵局、撫臺街洋樓等文化資產，以線型設計、珍貴文件展出，延續歷史變遷的特性。而未來也將活化作為藝文展示空間，讓旅人駐足於此可獲更多回饋。

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【景點資訊】

地址：台北市中正區忠孝西路一段265號　

電話：（02）2371-4597　

開放時間：10：00∼18：00　

公休日：一　


★新富町文化市場

位處東三水市場中段、前身為「新富町食料品小賣市場」的新富市場，建立於 1935 年，是自日治時期保留至今的市定古蹟。歷經時代更迭，於 2006 年被指定為市定古蹟，近年透過空間修復，以與原市場攤台深度相當的 2 道半透明厚牆，架構出獨特的空間原型，而厚牆線性更突顯出了馬蹄形天井的輪廓，使其成為遊客們熱愛打卡拍照的地標。內部還設有展區、共同工作室、廚藝教學空間，在欣賞這座古蹟建築的美好、感受濃郁的歷史交疊氛圍後，還可到明日咖啡坐下來慢享咖啡時光，感受重生後的新亮點。

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【景點資訊】

地址：台北市萬華區三水街70號　

電話：（02）2308-1092　

開放時間：10：00∼18：00　

公休日：一


★北門（承恩門）

作為台北 5 座古城門之一，建於清光緒年代的北門，是台北僅存的閩式建築原貌城門因面向北方有「承接天恩」之意，又名承恩門。近年隨著台北市政府拆除一旁高架道路，以及增設北門廣場等規劃，讓北門再現風華，並以此為中心，串聯周邊的台北郵局、大阪商社、記憶倉庫、台灣總督府交通局鐵道部等古蹟群，進行整體綠化景觀工程，讓遊客在走訪北門的同時也能閱讀台北城的歷史軌跡。

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【景點資訊】

地址：台北市中正區忠孝西路一段　

開放時間：24hr　

公休日：無


★西門紅樓

西門紅樓建於 1908 年，是日治時期台灣總督府為了將西門町規劃成日人居住的區域，而興建的第一座公營市場，也是日治時期最具時尚感的百貨集散地，現由台北市文化基金會經營管理，入口處的八角樓與主體的十字樓是全台保存最古老完整的三級古蹟市場建築物。十字樓內的 16 工房於 2016 年開幕，以 Select Shop 選品店的概念，展售台灣文創商品，讓人看見在地文化的品牌魅力。

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【景點資訊】

地址：台北市萬華區成都路10號　

電話：（02）2311-9380　

開放時間：11：00∼21：30；五 六 11：00∼22：00　

公休日：一


★撫臺街洋樓

建造於 1910 年的撫臺街洋樓是台北老城區僅存日治時代的商用民間建築，1997 年指定為市定古蹟，2009 年開始由文化局委託民間單位經營，現則由社團法人台灣歷史資源經理學會進駐管理。洋樓以前衛的獨棟街屋形式打造，騎樓前的半圓拱門、屋頂的馬薩頂造型都是吸睛特色，而外觀建築因以石材堆砌，被在地人稱為「石頭厝」。內部空間不定期推出免費展覽，供遊客入內觀賞。

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【景點資訊】

地址：台北市中正區延平南路26號　

電話：（02）2314-8080　

開放時間：10：00∼18：00　

公休日：日


★西本願寺

位於西門町旁，一走進這處靜謐廣場，讓人旋即將鬧區的吵雜拋至腦後，心情也隨之沉澱下來，感受這份寧靜的美好。西本願寺曾是完善的日式佛寺，歷經時代更迭已不復昔日風華；近年來，被市政府列為古蹟之後，特別將輪番所、鐘樓與樹心會館做了一番整修，重現當年的日式風情，也重新開放成為民眾遊憩的好去處。除了欣賞建築之美，館內也特別規劃展覽供遊客免費入內參觀。

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【景點資訊】

地址：台北市萬華區中華路一段與長沙街二段街口

開放時間：24hr　

公休日：無


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咖啡展覽西門町大台北旅遊

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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