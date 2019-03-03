親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
交通資訊
宜蘭玩透透
悠遊離島

蔡英文尚未出局 他點名國民黨有三重危機

越夜越美麗！內湖「樂活公園」八重櫻夜夜燦爛中！北市最美麗的夜花園

2019-03-03 10:00ReadyGo出發前

內湖區樂康里內溝溪旁的樂活公園一區寒櫻已完全盛開，接棒的二區八重櫻也陸續綻開，公園處在八重櫻櫻花林裝設了56盞景觀燈，櫻花步道在明亮的燈光襯托下，越夜越美麗

IG@stanley_pic
IG@stanley_pic
分享

點燈時間為晚上5點30分至10點，讓櫻花林步道成為臺北市最美麗的夜花園！

IG@catnip0309
IG@catnip0309
分享

樂活公園一區寒櫻已完全盛開，但在沿著內溝溪上游處二區八重櫻也陸續盛開，此處設置了56盞LED投光燈，在燈光照耀下，八重櫻更顯得嬌豔，美不勝收，為了吸引更多愛好攝影人士來取景，公園處與綠美化協會及里長共同會勘，將裝設路燈放置在最佳的位置，以利愛好攝影人士有最好的拍攝角度。

IG@jojo1003.tw
IG@jojo1003.tw
分享

為了兼顧附近住戶的夜間安寧，路燈點燈時間為晚上5點30分至10點，以免影響公園周邊生活環境，並達到節能減碳、保護環境綠地的目標。八重櫻櫻花林每一處絶美盛景，需要大家齊心呵護，希望民眾不要踩踏草皮，不折弄枝條，這樣才能讓更多人欣賞櫻花美景。

IG@mmikacc
IG@mmikacc
分享

IG@kcsdl
IG@kcsdl
分享

大家欣賞完第一區的寒櫻之後也別忘了穿越華城橋往第二區欣賞八重櫻，建議大家可以從堤防上方馬路或底下堤外便道前往喔，再次提醒大家在與美美的櫻花合影時還是要和櫻花保持安全距離，也不要隨意踩踏和破壞草皮及櫻花樹

內湖樂活夜櫻季/圖@台北市政府
內湖樂活夜櫻季/圖@台北市政府
分享

樂活夜櫻季-浪漫光櫻

活動期間：2019/1/27-2/28

地點：內湖樂活公園（台北市內湖區康樂街61巷15弄）

大眾運輸工具資訊：

1.捷運東湖站，步行約9分鐘。

2.搭乘公車53、281、287、630、646、小1、棕19、藍12、藍51等至東湖社區站，步行約2分鐘。

3.搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、內湖幹線、紅2，步行約5分鐘。

4.低地板公車接駁（路線編號：203、281、284、287、630、711、藍36、紅2 ）

延伸閱讀>>2019浪漫櫻花季登場！不能錯過的「全台20個賞櫻景點」大集合

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園步道賞櫻櫻花季大台北旅遊

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

親子密室逃脫！汐止「免費主題展」大人小孩都適合　揪團燒腦闖關

2019-03-02 09:00

捕捉空靈美景！全台最長「新溪口吊橋」速拍一波才夠美

2019-02-27 13:41

邊聽駐唱邊吃燒烤、24小時蔬果市集　聚會首選「三重戶外景觀餐廳」

2019-02-27 10:19

新北「千島湖」４處絕佳賞湖景點　山巒與碧湖交錯的美景

2019-02-27 08:00

擼貓景點推薦！「三重義天宮」貓奴還能求平安、吃甜甜圈

2019-02-26 22:00

新景點「中壢馬祖新村」正夯！ 刮起眷村濃濃復古懷舊風

2019-02-23 10:03

浪漫櫻花季登場！不能錯過的「北部賞櫻景點」大集合

2019-02-22 22:00

網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 18:00

體驗深澳鐵道自行車 迎風邁向夢幻的絢麗場景

2019-02-16 16:30

【2019台北燈節】燈會交通／路線／元宵節活動懶人包（導覽地圖）

2019-02-16 12:00

免費體驗圓山「密道導覽」！只要憑台北觀巴車票 一窺大飯店裡最神秘的溜滑梯

2019-02-15 17:09

台北賞櫻景點／東湖樂活公園夜櫻季 櫻花林粉嫩盛開

2019-02-14 10:01

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

淡水不只有老街！別錯過淡水賞櫻、搭輕軌一日遊！

2019-02-06 10:00

2019桃園燈會2月12日閃耀登場！「魔法童話城」活動、交通資訊一覽表

2019-02-04 09:00

Google化身導覽員、迪士尼明星一同遊行 「2019台北燈節」4大亮點報你知！

2019-01-27 22:01

全台首座「旋轉豬仔樂園」現身華泰名品城！2019新春搶先開跑

2019-01-25 08:01

夏天、雨天都適合「板橋玩具銀行」超寬敞的遊戲空間

2019-01-13 16:21

「硫磺谷溫泉」賞景加免費泡腳　陽明山一日遊推薦！

2019-01-13 12:00

週末來去新北郊區玩耍 「九份」景點、美食大公開！

2019-01-10 11:20

淡海輕軌「免費試乘」！不能錯過的重要路線資訊、周邊景點攻略

2019-01-06 09:00

北海岸深澳鐵道自行車免費試乘　無敵山海景、海底主題隧道一次滿足！

2019-01-04 15:24

夜貓族夜景首選！陽明山景觀餐廳「草山夜未眠」超美的城市燈海

2018-12-29 22:00

深澳鐵道自行車暢遊山海 1,680人限量免費試乘

2018-12-26 17:26

少女心噴發！Kitty、美樂蒂、大耳狗 三麗鷗夢幻粉紅閨蜜期間限定店 華山開展

2018-12-25 12:59

大直ATT開幕聚焦亮點 浪漫花牆、景觀美食街超吸睛

2018-12-24 15:07

好玩又好拍！精選「竹北」4間網美系人氣店舖

2018-12-22 08:54

101跨年煙火曝光 「台灣之光」雞排、珍奶躍上外牆

2018-12-20 14:24

桃園青旅行！絕美圖書館、森林學堂　文青必去打卡景點

2018-12-20 08:00

約會必訪！桃園超豪華「空中巴士」欣賞浪漫城市燈海

2018-12-18 00:16

南港耶誕景點！冬季限定的「免費滑冰場」雨天約會首選

2018-12-17 12:00

看101煙火最佳點都在這　象山6大跨年景點

2018-12-15 19:59

來場輕旅行！淡水漁人碼頭、真理大學一日遊！

2018-12-14 11:00

桃園5大新勢力！快跟上超夯的文青打卡點

2018-12-14 10:00

限時2週！2018士林官邸菊展「菊世遨遊」帶你環遊世界！

2018-12-11 11:00

3D立體彩繪！新莊中港大排「玩樂高」

2018-12-10 15:30

冬季泡溫泉！假日「北投一日遊」景點推薦

2018-12-09 16:30

白雪皓皓！BELLAVITA貴婦百貨「聖誕奇境」宛如雪花球美景

2018-12-05 16:00

2018超萌耶誕造景 熊大&兔兔LINE FRIENDS最強打卡點必拍！

2018-12-05 10:01
看更多

熱門文章

太狂了！台灣燈會連假首日 湧進167萬人

2019-02-28 22:36

台灣燈會累計人數破千萬 離場不像昨日塞

2019-03-01 22:53

桃園中壢莒光公園櫻花盛開 吸引賞櫻人潮

2019-03-02 17:20

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 17:30

2小時撿326公斤垃圾！ 外國志工嘆「別再放天燈」

2019-02-28 13:55

哇！北橫櫻花接力滿開 快來追「粉紅花雨」

2019-03-01 11:20

「洋紅風鈴木」開得比櫻花更猖狂！超美粉紅旋風襲來，狂炸這些地方

2019-03-01 11:30

影╱阿里山著名象山失火 遠觀如火山爆發烏雲密佈

2019-03-01 16:40

千輛車運送、志工主動加班 台灣燈會提早2小時送完旅客

2019-03-02 12:30

台灣賞櫻祕境 原來就在這些大學校園裡

2019-03-01 10:40

「學甲蜀葵花」開始隨風搖曳！結合愛莉絲夢遊仙境超浪漫！

2019-03-02 11:31

踩河豚鐵道自行車 一日上山下海樂遊深澳

2019-03-02 09:40

影／台灣黑熊出沒熱門景點獨立山？待專業學者鑑定

2019-03-01 19:23

粉色鐵道之旅 搭火車追櫻花9大路線報你知

2019-03-02 11:20

「最美櫻花公路」花要謝了 遊客要看動作要快

2019-03-02 13:00

228連假何處去？台南月津港燈節值得一看 閉幕前活動多

2019-03-01 10:20

竹子湖海芋季3月底開跑 花季時間、交通管制總整理

2019-02-28 19:07

網美新打卡點！「稼日蒔光」花海、幾米藝術超療癒

2019-03-02 17:00

八掌溪畔黃花風鈴木盛開 農會市場夜賞「花燈」

2019-03-01 19:20

懶人包／228連假「4大超商好康」！珍奶、咖啡、霜淇淋都有特價

2019-03-01 10:50

親子密室逃脫！汐止「免費主題展」大人小孩都適合　揪團燒腦闖關

2019-03-02 09:00

網美必拍夢幻新景點！ 櫻花樹下與小熊維尼相會

2019-03-01 16:50

平緩好走人氣夯 太魯閣白楊步道獲友善環境特別獎

2019-03-02 17:10

越夜越美麗！內湖「樂活公園」八重櫻夜夜燦爛中！北市最美麗的夜花園

2019-03-03 10:00

宜蘭清水地熱溪床暗藏危機 遊客莫入

2019-03-01 11:30

走阿里山公路不能錯過 「慢悠阿里山」賞花看風景

2019-03-03 09:30

老靈魂最愛 誠品黑膠市集帶你聽見昭和到平成的J-POP

2019-03-01 12:30

郊遊、賞花 來公立大學校園體驗偶像劇場景

2019-03-02 11:50

國5南向一早就塞 1日起雪隧拖救費加收一千五

2019-03-02 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top