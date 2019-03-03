越夜越美麗！內湖「樂活公園」八重櫻夜夜燦爛中！北市最美麗的夜花園

內湖區樂康里內溝溪旁的樂活公園一區寒櫻已完全盛開，接棒的二區八重櫻也陸續綻開，公園處在八重櫻櫻花林裝設了56盞景觀燈，櫻花步道在明亮的燈光襯托下，越夜越美麗

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點燈時間為晚上5點30分至10點，讓櫻花林步道成為臺北市最美麗的夜花園！

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樂活公園一區寒櫻已完全盛開，但在沿著內溝溪上游處二區八重櫻也陸續盛開，此處設置了56盞LED投光燈，在燈光照耀下，八重櫻更顯得嬌豔，美不勝收，為了吸引更多愛好攝影人士來取景，公園處與綠美化協會及里長共同會勘，將裝設路燈放置在最佳的位置，以利愛好攝影人士有最好的拍攝角度。

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為了兼顧附近住戶的夜間安寧，路燈點燈時間為晚上5點30分至10點，以免影響公園周邊生活環境，並達到節能減碳、保護環境綠地的目標。八重櫻櫻花林每一處絶美盛景，需要大家齊心呵護，希望民眾不要踩踏草皮，不折弄枝條，這樣才能讓更多人欣賞櫻花美景。

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大家欣賞完第一區的寒櫻之後也別忘了穿越華城橋往第二區欣賞八重櫻，建議大家可以從堤防上方馬路或底下堤外便道前往喔，再次提醒大家在與美美的櫻花合影時還是要和櫻花保持安全距離，也不要隨意踩踏和破壞草皮及櫻花樹

內湖樂活夜櫻季/圖@台北市政府 分享 facebook

樂活夜櫻季-浪漫光櫻

活動期間：2019/1/27-2/28

地點：內湖樂活公園（台北市內湖區康樂街61巷15弄）

大眾運輸工具資訊：

1.捷運東湖站，步行約9分鐘。

2.搭乘公車53、281、287、630、646、小1、棕19、藍12、藍51等至東湖社區站，步行約2分鐘。

3.搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、內湖幹線、紅2，步行約5分鐘。

4.低地板公車接駁（路線編號：203、281、284、287、630、711、藍36、紅2 ）

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