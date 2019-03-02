親子密室逃脫！汐止「免費主題展」大人小孩都適合 揪團燒腦闖關

汐止的「人文遠雄博物館」每年都推出不同的主題互動展，像是觸動奇積—會動的積木特展、我是小小太空人 互動特展等。今年更推出全球首創的《穿越時空─密室歷險記》密室逃脫特展，活動至4/21日止，而且完全免費！整個主題藉由各種密室劇情穿越時空，通過尋找線索、團隊合作、層層解謎，把自己當成時空旅人完成任務、走出密室為目標！最適合揪團，不限年紀、大大小小都來挑戰，絕對讓人一玩再玩，說什麼都想要解謎破關喔！

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每次要去汐止遠雄購物中心的時候，我都會搜尋人文遠雄博物館當時有推出什麼活動？因為遠雄博物館比較不像一般博物館有嚴肅的刻板印象，這裡辦的活動都可以像到遊樂園一樣有趣，具知識性！今年的接下來的連假，首要任務就是不能再廢下去了，就揪團帶親友、同學一起來燒腦！我們這群好友攜家帶眷10點開門就進去闖關玩了快三小時呢！

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先來快速導覽一下！《穿越時空─密室歷險記》特展以「密室遊戲」主題貫穿，共分4大區左進右出可分為【進入密室】、【密室秘事】、【密室任務】及【密室出走】。

【進入密室】即是追溯密室逃脫遊戲的起源，逐步解密了解密室如何形成、以及進行遊戲前的各種準備。最重要的先到服務台預約【終極任務】中，以「4大世界遺產」做為密室主題的入營證，這四個須預約的密室包含：日本的東大寺、西班牙聖家堂、埃及金字塔和中國的萬里長城。

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就是這個入營證！「秘密任務區」的4間不同文化主題的密室遊戲館，以10分鐘為一個單位，每一個密室最多10人進入。強烈建議先到先預約哦！因為有可能會解不了題，像長城訣，我們可是解了兩次呢！

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【密室秘事】裡共有五間是經典密室，只須依序排隊即可，每個密室計時3分鐘，可以不受拘束自在的進行遊戲，讓看展不只是跟著展覽動線走，而是一步步尋著線索探險前進。透過5種經典示範主題小試身手，在3分鐘內成功破解密室任務，考驗每個任務的思考與應變能力，會讓人一再的嘗試再嘗試！〈這五間經典密室可以拍照哦！〉

小提示：這一區都是先當『關主』再當『玩家』，先依指定將遊戲回復原始設定位置後再開始解謎。

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展區更導入工研院最新「光碼技術」，先下載”隱藏任務”的APP之後掃描特定光源會有題目(如果無法掃光源的話旁邊有QR CODE可以應變)，如果真的解不出來答案，就可以掃<入營證>背後的QR CODE加入逃生門的官方好友，輸入關鍵字就可以得到正確答案了。

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【密室出走】區則作為密室中解謎的延伸且化身為密室以外的運用，以多樣化類型風靡全球的桌上型遊戲為例，還能現場體驗多款桌遊，適合各年齡層同樂的益智桌遊。只要打卡就送10分鐘免費體驗桌遊喔！

＊桌遊區為收費區，觀眾可選喜愛的桌遊租借，按使用時間計費：

30分鐘50元/人

60分鐘80元/人

90分鐘120元/人

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【密室秘事】玩什麼？！

【驚驚監獄-3分鐘】不論是小偷的褲子或是警察的電擊棒，所有的道具全都是線索哦！破解後打開保險箱，拿出撲克牌還有謎題需要解開哦！破解不了也沒關係啦，這裡的場景非常好拍，解不開，那就來Cosplay一下吧！

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【鬼影幢幢-3分鐘】這一關應該叫機關重重吧！得先在屋外破解後才能開啟機關進入到屋內，裡面的裝飾擺設有點令人毛毛的（不然怎麼會叫鬼影幢幢？），幸好燈挺亮的。可別小看這小小的一間，可是很多眉角的柳，最後過關是打開棺材，裡面有……(我不能說….我不能說…)

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【夢迴仙境-3分鐘】小女生們看到愛麗絲夢遊仙境的場景，一開始就選定這個密室來試試！只要看著示範題跟著走看看，就知道任務一的四隻鶴經過了幾個山洞！打開寶箱再進行第二個任務，細心的小女生們聽到皇后在說話？似乎在透露什麼玄機！原來這就是第三個任務的密碼！最後隱藏貓只有在黑暗時才會說出祕密，來試試看就知道答務囉～偷偷說：小一的軒軒試了兩次帶大夥挑戰成功哦，超強的！

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【雷射迷宮-3分鐘】看誰的身手最柔軟、最靈活呢？能夠通過這些雷射發出來高低不同的線條，都不會碰到就過關了！小編全身鼎扣扣就別折磨了，但這些軟Ｑ的小鬼們倒是挺有辦法的，全部給我用仆伏前進的方式在地上蠕動前進。（冏….）

對了，安全上的考量，雷射線的那關是12歲以下無法進入。

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【瘋狂辦公室-3分鐘】這裡玩一天都有可能，因為會一直想破關，像這關我就一直破不了，來來回回試超過5次；別看它小小一間，可是有3個關卡等著破解，遊戲說明只要仔細讀就會有線索喔！這間公司的10位員工(員工編號、資料)都很重要。還有，瘋狂老闆很愛員工加班，所以狂盯上班時數，總之快帶員工逃出加班的魔掌吧。

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【機器人挑戰擂台-5分鐘】考驗邏輯及聯想力還有記憶力，很燒腦，大人小孩都愛玩！記得哦，總共有７個關卡，都是數字密碼鎖，需逐一打開還要注意時間限制，一定要過了六個關卡取得過關數字後才能挑戰第七個，成功後就可以取得機器人之心。坦白講這真的很難，小孩們採人海戰術，需要兩次才挑戰完成，能一次成功的真是超級無敵厲害的！

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【密室任務】玩什麼？！

【神祕古埃及-10分鐘】唉呀呀，糟糕了！法老王的神杖斷了，這一關需要靠大家協力幫忙把斷掉的神杖組合回去，並且放在正確的位置上就能過關。別小看只有少少的三道謎題，這都考驗著大夥的聯想能力、邏輯能力、記憶力。還好大夥在分工合作、齊心協力下，第一次闖關就順利的過關。

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【長城訣-10分鐘】這關爆炸難的，中國文化博大精深從這裡可以看的出來，我們玩了兩次才破解，但個人覺得這關設計的很棒，最後破解過關後拿到寶劍，也有英勇的武將投影，接著這個維護世界和平的重責大任，就交到你手上了！

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【聖家堂遺稿-10分鐘】咦？牆上的數字板有二個問號？玩過數獨嗎？那麼這關對你而言就會是小餅干一塊哦！數獨可是活化大腦的練習，對訓練腦力有很大的幫助。愛玩數獨的人這關可說是：太嫩了～

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【東大寺之謎-10分鐘】這一關很簡單呦！因為有機關也有秘密通道，特別吸引小朋友。10個人通力合作，居然一下就破關了，這關破關的速度嚇屎寶寶了。這應該說有前面幾關的經驗，所以依循經驗及大家的通力合作。

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不同於平常的靜態觀展經驗，整個展覽都是你的遊樂場！就等著你帶著好奇的頭腦與一顆愉悅的心來一一解開謎題，展開一場動動腦的密室歷險之旅！

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《穿越時空-密室歷險記》

日期：2019/02/01-2019/04/21

地點：展覽2館

地址：新北市汐止區新台五路一段95號4樓

時間：10:00-18:00 (最後進場時間17:30)週一休館

收費：免費

順遊：北台灣最大的室內體驗樂園「汐止遠雄購物中心」，夠你吃喝玩樂一整天！

文章來源：睡天使醒惡魔成長日誌 FB：睡天使醒惡魔成長日誌

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