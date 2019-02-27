捕捉空靈美景！全台最長「新溪口吊橋」速拍一波才夠美

2019-02-27 13:41 聯合新聞網 文／遊妤思



228連假還沒想好到哪裡玩？ 這座303公尺的全台最長懸索橋「新溪口吊橋」推出50元飽覽美景的優惠票價，來到這兒可以享受視野極佳、被群山環繞的美景，是桃園熱門觀光新景點之一。

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連假優惠為2月23日到4月30日間前往，入園票價原價100元，優惠每人50元，即可入園區賞櫻，欣賞山川水景遊溪口。為了方便遊客入園前完成購票，園區分別在溪口端醫護站、角板端管理中心設置售票機售票，同時原復興台地停車場前售票中心仍正常售票，遊客可兩邊購票、立即遊園，以減少擁擠現象發生。

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由於吊橋長達303公尺，不少人是衝著「台北有101，桃園也有303」的名聲前往，現在讓我們一起看看這座充滿圖騰元素且為目前國內最長吊床式吊橋，在網友的巧手拍攝下，是不是變得更加美麗了呢！

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新溪口吊橋的橋面及護欄等採用原木打造，再融合本地原住民泰雅族圖騰與色系，兩岸錨碇座及護網上的祖靈之眼守護本吊橋，祈求在祖靈的庇佑下，部落子孫及遊客們可以長長久久的安全使用吊橋。

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連假期間歡迎民眾們把握優惠票價前往遊園，不過如果想要拍出上面一系列與橋身合拍的空景美照，建議還是挑選平日並且早一點出發遊玩，或者是學學網友等待機會，人潮漸漸減少就盡快速拍一波，才能成就美圖了！

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