浪漫櫻花季登場！不能錯過的「北部賞櫻景點」大集合

編輯：Lemon@ReadyGo

隨著天氣漸暖，在大家沉浸在雪白梅花的美之餘，浪漫粉嫩的櫻花也已含苞待放、準備登場囉！準備好你的少女心、讓一波波浪漫粉紅花海席捲你的IG了嗎？不用去日本！台灣也有許多美麗的賞櫻景點！不能錯過的「北部9個賞櫻景點」大集合就在這裡，跟著ReadyGo一起進入浪漫櫻花季吧！

#內湖樂活公園

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藏在台北東湖捷運站旁的樂活公園，早已是在地人的賞櫻私房景點。在公園旁的內溝溪河岸有一條長達3公里的櫻花步道，公園周邊共種植約400棵櫻花，不僅白天可賞櫻，夜晚還可欣賞特有的夜櫻景緻。27日開跑的「2019樂活夜櫻季」花季為期22天，有興趣的朋友別錯過了！

#淡水滬尾櫻花大道

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滬尾櫻花大道與天元宮可是淡水著名的賞櫻兩大景點。滬尾櫻花大道全長約3公里，約有上千株山櫻花、數百棵吉野櫻，頗有小家碧玉之美。

#淡水天元宮

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媲美日本京都的櫻花花海，想要欣賞爆炸滿開的浪漫吉野櫻，可別錯過淡水天元宮。目前天元宮的三色櫻已開了4成，可以準備相機出發囉~(吉野櫻約3月開花)

#三芝_三生步道(櫻木花道)

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新北三芝區種植約15000株以上的櫻花，浪漫的櫻花步道連綿70公里，每年2、3月山櫻花、八重櫻和吉野櫻接棒璀璨綻放，賞花期長達2個月。

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三芝櫻木花道主要分布在大湖路、青山路、陽光路，其中大湖路、青山路花海最美。而三生步道便有約200株櫻花，粉嫩櫻花配上步道旁小橋流水景觀，美得讓人流連忘返。

#陽明山平菁街42巷

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陽明山平菁街42巷的櫻花每年都拔得頭籌，可以說北部賞櫻景點都是由這裏開始。每年1-2月間，可由士林區至善路3段71巷左轉進入陽明山，沿途可以欣賞到山櫻花開放。靜靜的藏在陽明山寧靜的巷弄內，附近還有許多休閒觀光農園，是休閒好去處。

#陽明山國家公園

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陽明山國家公園可說是台北人的後花園，櫻花佔地廣泛，絕對是賞櫻最佳之處。其中最著名的便是平菁街42巷、陽明山噴水池昭和櫻、東方寺等地方。陽明山的櫻花以昭和櫻、吉野櫻、八重櫻，想要欣賞爆炸花海的朋友，可考慮陽明山國家公園喔！

#文山區老泉里_騰龍御櫻

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在新店有一處神秘的櫻花秘境，沒有公車能夠抵達，只能靠著Google Map，沿著彎曲的坡道一路搜尋一路往上騎。這裡是私人土地，除了有20多品種、一千多株的櫻花外，還有其他的花卉植物，幾乎一年四季都能欣賞不同的花。趁著春節不妨來這走走，感受粉嫩櫻花的浪漫。

#文山區小坑一號公園

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相較於其他知名賞櫻景點，文山區小坑一號公園可說是文山賞櫻秘境。約190株緋寒櫻，想要踏青兼爬山的朋友們不妨到此一遊。

#烏來情人步道

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說到烏來，如果你只知道泡湯就太low啦~這裡不僅泡湯有名，櫻花更是烏來的重頭戲！情人步道路程全長約1.6公里，趁著春節不妨帶著家人、愛人來這裡散步，邊賞櫻、邊看烏來瀑布，感受鄉村之美。

延伸閱讀>>2019賞櫻去！北中南賞櫻花景點整理

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