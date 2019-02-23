新景點「中壢馬祖新村」正夯！ 刮起眷村濃濃復古懷舊風

最近掀起一波逛眷村熱潮！從台中的光復新村、審計新村到正夯的中壢馬祖新村，隨著文創藝術計畫進駐，相當值得安排時間到此一遊！

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★馬祖新村眷村文創園區

繼台北四四南村之後，全國第2個以「文化資產保存法」保存的眷村正式開放！馬祖新村眷村文創園區以眷村文化保存、活化等多重角度出發，除了將活動中心改建成「桃園光影電影館」，推出多部經典國片、電影文物展，另推出常設展，包含將20號徐培清將軍故居作為「馬祖新村故事展」、11號眷舍規劃為「眷村書房」等。此外，園區內也定期舉辦文創市集活動吸引遊客走進老眷村，在感受一屋一瓦傳遞的懷舊氣息之外，也透過串門子話家常重溫濃濃鄰家人情味。

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【店家資訊】

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號

電話：（03）284-1866

營業時間：09：00～18：00

公休：一





★中平路故事館

建造於民國19年的日式雙拼建築，原作為公務員宿舍，102年在古蹟活化的計畫之下，修整開放作為展示場域。由玄關進入，木頭地板隨著步伐發出喀拉聲，讓人不由得放輕腳步、細細聆聽老屋的故事。內部空間除了呈現炊事場、座敷等原貌，也封存原住戶的生活點滴，引領遊客走進溫馨日常的老時光。

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【店家資訊】

地址：桃園市中壢區復興路99號

電話：（03）425-5008

營業時間：10：00～18：00

公休：一二





★小舊閣樓Glow

坐落於老街溪旁的小舊閣樓Glow，自然、斑駁的老屋氛圍與溪畔悠閒氣息，獨有的氛圍使其開店以來便深受喜愛，成為熱門打卡點。1樓是咖啡餐館，除了咖啡、甜點，也提供義大利麵、燉飯等主食；2樓是廚房與阿嬤級盥洗間，充滿古早原始氣味；3樓則是調酒專區，每日於晚間6點開始供應酒品，為客人帶來愜意的微醺時光。

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威尼斯拿鐵150元／以大量鮮奶油增添滑順口感。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：桃園市中壢區民生路109號

電話：（03）422-8400

營業時間：11：00～凌晨01：00；五六11：00～凌晨02：00

公休：無





★老街溪河川教育中心

緊鄰老街溪畔，是全台第1座以河川為主題的教育中心，不只見證河川整治過程，也改建保留2棟客家老磚厝，作為歷史與地理空間的銜接。入口處的彩色水管溜滑梯引領大人小孩們開心一溜而下，教育中心內則設置常態性展覽，從生態到人文層面皆有廣泛介紹，是一處寓教於樂的知性玩樂景點。

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【店家資訊】

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：（03）422-3786

營業時間：09：00∼17：00





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