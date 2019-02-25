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新生力進駐！「台北大稻埕」迪化街上純粹的美好日常

2019-02-25 08:00Taipei Walker

近幾年崛起的大稻埕，是台北新生力進駐的代表街區，透過純粹的夢想與融入日常的美好，在新的一年給予旅人無限的正能量。

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★窩窩wooo

來自香港的Kevin，來台工作多年，喜歡上大稻埕懷舊中卻又帶點新生力的氛圍，決定於此將傳統的港式風味，在老宅中打造出一股不違和又擁有獨特氣息的餐食空間。而喜歡收集老件的Kevin，也融入自三代中藥房購得大型藥櫃、覓尋許久終於在台南收集到的鐵花窗，當不一般的老件映入眼簾，也可見其用心，在有點熟悉的粵語旋律中，彷彿連結著台港兩地時空。未來也計畫帶來更多香港飲食文化，於熱情鄰里、年輕創意的街區中持續交流著「雙城計畫」，讓平凡日常中湧起不一樣的生命力底蘊。

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西多士150元（前）／金黃的西多士，在糖漿與煉乳的襯托下，感受到閒適的餐食時光。...
西多士150元（前）／金黃的西多士，在糖漿與煉乳的襯托下，感受到閒適的餐食時光。絲襪奶茶120元（後）／熱／港式必點飲品。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區民生西路404號

電話：（02）2555-2056

營業時間：12：00～19：00（18：00）；10：00～20：00（ 19：00）

公休：無


★津美妙

擁有「蘑菇」、「好樣」等知名品牌工作背景，3位喜歡麵食的好友，平時便喜歡聚集在一起，彼此分享著拿手料理，因此選在迪化街上的百年古厝，以私房手藝延續著對於「吃」的熱情。店名取自3位股東的名字組合，唸起來意外也有意為美好的諧音，自店觀到餐具皆展現出純白系的餐食空間，簡約之中或許也將焦點重新聚集回美食上。

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椒麻麵90元（前）、椒麻雞胸130元（左）、長生不老薑檸水90元（後）、老醋花生...
椒麻麵90元（前）、椒麻雞胸130元（左）、長生不老薑檸水90元（後）、老醋花生70元（右）／多款搭配小食。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段202號

電話：（02）2552-0669

營業時間：11：00～19：00

公休：無


★HAKKAFE_Taipei

隱身大稻埕主街後方巷弄，擁有藝術表演背景的主理人，攜手西餐主廚友人，結合Hakka和Cafe2字，將傳統客家茶以新潮作法，展現於簡約的藝文空間中。主理人親自上山尋覓茶款，透過引人入勝的故事，將茶文化以交換想法的聊天模式帶入日常中，未來也計畫空間變身為私廚、創作展演空間，在傳統底蘊下擴大創新靈感，顛覆對茶的老派印象。

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客家早餐茶180元（右）、彩虹科布沙拉250元（左）／以英式早餐茶概念所調出的獨...
客家早餐茶180元（右）、彩虹科布沙拉250元（左）／以英式早餐茶概念所調出的獨家配方，與加入酪梨、客家鹹豬肉等提倡婚姻平權的輕食。
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梔子花烏龍茶180元（右）、那個酥100元（左）／選自蘆竹地區茶款，搭上獨家手作...
梔子花烏龍茶180元（右）、那個酥100元（左）／選自蘆竹地區茶款，搭上獨家手作酥餅。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段72巷8弄2號

電話：0930-832-666

營業時間：11：00∼19：00

公休：無


★合興壹玖肆柒

位於南門市場的上海合興糕糰店創立於1947年，第三代加入經營之後，為了讓年輕人認識鬆糕，以合興壹玖肆柒之名進駐迪化街。雖然品牌、空間展現新氣象，現敲現做的聲響、蒸籠飄散的煙霧視覺皆如實延續市場氛圍，看著店內絡繹不絕的人潮，老闆希望能同步傳遞這份手作的美好。

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黑米栗子鬆糕55元（左）／季節限定口味。奶黃酥餅45元（中）／以鹹鴨蛋黃加白豆沙...
黑米栗子鬆糕55元（左）／季節限定口味。奶黃酥餅45元（中）／以鹹鴨蛋黃加白豆沙製成。壽桃25元（右）／迷你版壽桃，外皮Q彈，有豆沙、芝麻、棗泥與奶黃等4種內餡選擇，是日本觀光客的最愛。
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【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段223號

電話：（02）2557-8060

營業時間：11：00～19：00

公休：一


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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迪化街大稻埕香港

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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