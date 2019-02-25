新生力進駐！「台北大稻埕」迪化街上純粹的美好日常
近幾年崛起的大稻埕，是台北新生力進駐的代表街區，透過純粹的夢想與融入日常的美好，在新的一年給予旅人無限的正能量。
★窩窩wooo
來自香港的Kevin，來台工作多年，喜歡上大稻埕懷舊中卻又帶點新生力的氛圍，決定於此將傳統的港式風味，在老宅中打造出一股不違和又擁有獨特氣息的餐食空間。而喜歡收集老件的Kevin，也融入自三代中藥房購得大型藥櫃、覓尋許久終於在台南收集到的鐵花窗，當不一般的老件映入眼簾，也可見其用心，在有點熟悉的粵語旋律中，彷彿連結著台港兩地時空。未來也計畫帶來更多香港飲食文化，於熱情鄰里、年輕創意的街區中持續交流著「雙城計畫」，讓平凡日常中湧起不一樣的生命力底蘊。
【店家資訊】
地址：台北市大同區民生西路404號
電話：（02）2555-2056
營業時間：12：00～19：00（18：00）；10：00～20：00（ 19：00）
公休：無
★津美妙
擁有「蘑菇」、「好樣」等知名品牌工作背景，3位喜歡麵食的好友，平時便喜歡聚集在一起，彼此分享著拿手料理，因此選在迪化街上的百年古厝，以私房手藝延續著對於「吃」的熱情。店名取自3位股東的名字組合，唸起來意外也有意為美好的諧音，自店觀到餐具皆展現出純白系的餐食空間，簡約之中或許也將焦點重新聚集回美食上。
【店家資訊】
地址：台北市大同區迪化街一段202號
電話：（02）2552-0669
營業時間：11：00～19：00
公休：無
★HAKKAFE_Taipei
隱身大稻埕主街後方巷弄，擁有藝術表演背景的主理人，攜手西餐主廚友人，結合Hakka和Cafe2字，將傳統客家茶以新潮作法，展現於簡約的藝文空間中。主理人親自上山尋覓茶款，透過引人入勝的故事，將茶文化以交換想法的聊天模式帶入日常中，未來也計畫空間變身為私廚、創作展演空間，在傳統底蘊下擴大創新靈感，顛覆對茶的老派印象。
【店家資訊】
地址：台北市大同區迪化街一段72巷8弄2號
電話：0930-832-666
營業時間：11：00∼19：00
公休：無
★合興壹玖肆柒
位於南門市場的上海合興糕糰店創立於1947年，第三代加入經營之後，為了讓年輕人認識鬆糕，以合興壹玖肆柒之名進駐迪化街。雖然品牌、空間展現新氣象，現敲現做的聲響、蒸籠飄散的煙霧視覺皆如實延續市場氛圍，看著店內絡繹不絕的人潮，老闆希望能同步傳遞這份手作的美好。
【店家資訊】
地址：台北市大同區迪化街一段223號
電話：（02）2557-8060
營業時間：11：00～19：00
公休：一
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