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擼貓景點推薦！「三重義天宮」貓奴還能求平安、吃甜甜圈

2019-02-26 22:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

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新北市三重區的「義天宮」創立至今超過一甲子，是當地居民的信仰中心，也被稱做「貓廟」，原來廟宇附近有許多小吃攤販，吸引浪貓在此覓食，時而會到廟中棲身。

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志工們認為相逢自是有緣，便開始收留照顧，連義天宮的官方網站也為貓咪成立專屬頁面「來義天宮看貓咪」，每隻貓咪都還有名字與生活照，

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其中最早一隻叫「妞妞」的貓，雖然已經過世近10年，網站上還保留牠的相簿，更稱牠為「神貓妞妞」。這裡的貓咪很仙，分辨得出人的走動是要上香還是要接近牠，

機靈的貓兒分得出你是要來拜神還是要來偷摸牠。
機靈的貓兒分得出你是要來拜神還是要來偷摸牠。
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而且竄動時不會撞倒貢品，也不會被香燙著，興致一來，會趴在拜墊上聆聽信眾跟神明祈願。當志工阿姨喊牠們吃飯時，會乖乖群聚在辦公室低頭猛吃，遊客等著想拍牠們，志工阿姨會說：「先讓牠們吃飯啦！」

機靈的貓兒分得出你是要來拜神還是要來偷摸牠。

三重義天宮因收養許多流浪貓也被稱做「貓廟」。
三重義天宮因收養許多流浪貓也被稱做「貓廟」。
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老店點心打牙祭聽黑膠當文青

從廟裡出來往右手邊不遠，有個賣雙胞胎、甜甜圈的攤位，現炸的甜甜圈灑上白糖，可口不油膩，是越吃越涮嘴的點心，不過下午兩點才開賣，而且老闆也放暑假，所以上午及夏天可是會撲空的喔。

現炸的甜甜圈是可口的下午茶。
現炸的甜甜圈是可口的下午茶。
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意猶未盡可以到新北市立圖書館三重南區分館的「黑膠體驗區」逛逛，除了展示百年歷史的古董留聲機，更收藏8,000片、橫跨60至90年代的唱片，遊客可在視聽座位區聆賞。

黑膠體驗區可以坐下來聽唱片。
黑膠體驗區可以坐下來聽唱片。
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尋貓TIPS

．由於廟內參拜者眾多，尋貓者需留意不要被香燙到。

．取景時要快狠準，因為太慢參拜者就會亂入。

．廟宇是神聖的地方，請勿大聲喧嘩。

．左邊辦公室是牠們吃飯的地方，中午吃飽飯後會從辦公室出發，可在門外等候。

　

景點介紹

三重義天宮

地址｜新北市三重區車路頭街150號

電話｜02-2286-8146

營業｜5:00∼22:00

　

車路頭街30年老店雙胞胎、甜甜圈

地址｜新北市三重區車路頭街106號對面

營業｜14:00∼18:30，7月至9／15公休

價位｜雙胞胎10元、甜甜圈15元、酸菜餅20元

　

新北市立圖書館三重南區分館

新北市立圖書館三重南區分館有一個黑膠體驗區。
新北市立圖書館三重南區分館有一個黑膠體驗區。
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地址｜新北市三重區重安街70號3樓

電話｜02-2976-8729

營業｜週日至一8:30∼17:00、週二至六8:30∼21:00；國定假日及每月最後一個週四休館

　

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廟宇老店文青小吃

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