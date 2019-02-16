【2019台北燈節】燈會交通／路線／元宵節活動懶人包（導覽地圖）

2019臺北燈會/台北燈節 ,交通/管制/路線/元宵節活動

2019臺北燈節 時間將於108年2月16日至2月24日，為期9天，燈區範圍並從西門町西門紅樓，沿中華路、忠孝西路，一路延伸到臺北車站旁的行旅廣場，2019台北燈節最特別的有東京迪士尼大遊行! 以下內容包含節目內容、賞燈資訊、小提燈發放、元宵節活動、交通、管制、路線等訊息 (資訊持續更新中)

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【兩大主燈區+導覽路線圖】

個人很喜歡的幾個景點如下圖，用黃色的圈圈標示，這樣會比較好找喔~

導覽地圖下載

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沒時間看文章，就先看看影片吧！！

1.百變豬寶亮晶晶-主燈區

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2.心花怒放亮晶晶-主燈區

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3.我愛創作亮晶晶-塗鴉夢想家的基地

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4.夢想生活亮晶晶-祈福拉霸機

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5.友好城市亮晶晶-弘前市

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6.奇趣大禮fun 米奇 -東京迪士尼慶祝開園35週年慶，有6公尺高的米奇燈！！

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7.我愛佩佩豬

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8.東京迪士尼渡假區

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9.OPEN家族

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10.喜歡音樂的Tofu

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11.搖擺北門

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12.植光 花

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13.上海主題燈區

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其他還不錯的花燈

台北天后宮-林默娘

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很像外星人+章魚的機器人

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TAIPEI 字樣的飲水機，很有創意呢~

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原本以為這是剪紙燈籠，外型還有點像廟裡的光明燈，沒想到走近一看居然有小朋友創作的皮偶戲，相當有創意呢~

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【相關資訊】

▶開幕點燈儀式

日期｜2/16 (六)

時間｜19：00－20：30

地點｜主展演區舞台 (捷運西門站)

▶全區亮燈時間

時間｜2/16（六） － 2/24（日）

平日 17：30－21：30

假日 17：30－22：30

▶主燈秀

時間｜2/16（六）, 02/24（日）

地點｜西門主展演區舞台

平日 19：00－21：30

假日 19：00－22：30

每 30 分鐘展演一次，每次演出 3 分鐘

平日最後一場 21：27、例假日最後一場 22：27

▶光雕展演

時間｜2019/02/16（六）－2019/02/24（日）

地點｜北門

平日 19：00－21：30

例假日 19：00－22：30

每 30 分鐘展演一次、每次演出7分鐘

平日最後一場21：23、例假日最後一場22：23

▶踩街嘉年華遊行 東京迪士尼35週年特別版遊行

日期｜2/24 (日)

時間｜15：00－17：00

起點｜福星國小，沿中華路一段 ( 開封街-貴陽街 )

▶閉幕頒獎典禮

日期｜2/24 (日)

時間｜19：00－21：00

地點｜主展演區舞台 (捷運西門站)

2019台北燈區範圍自西門町出發，並首度擴大至台北車站旁的行旅廣場，當中也包括西區傳統的歷史古蹟群：台北郵局、大阪商社、三井倉庫、撫台洋樓等也納入燈節區域。

「我愛創作亮晶晶」燈區則涵蓋了西門町各個時期的歲月精華，策展人AKIBO說明，西門町曾是一個經典的跑燈招牌聚集地，在「噴火熱炒」燈座展出的招牌跑燈將隨著音樂變化，完美重現西門當年風光；知名塗鴉藝術家黑雞先生與大腸王此次也與各國塗鴉藝術家共同參與了「塗鴉夢想家的基地」帳篷設計，邀請大家在燈節期間一同來找尋更多有趣的塗鴉文化。

2019年北市觀傳局也與台灣華特迪士尼公司合作，屆時將有高達6公尺高的大型米奇主題燈座，搭配經典米奇動畫，在西門町街頭驚喜展出，絕對會讓大家眼睛為之一亮。另外，為與大家分享東京迪士尼度假區歡慶開園 35 週年的喜悅，米奇等迪士尼明星將攜手參加此次的臺北燈節活動，踩街嘉年華活動的遊行隊伍中還會有當地的小朋友一同共襄盛舉。

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今年燈節特別結合Google助理，為民眾打造專屬2019台北燈節的貼身導覽系統。只要對著手機喊出「Ok Google！我要跟台北燈節說話！」就可以進入導覽模式，無論是向 Google 助理詢問台北燈節的營運時間、地點、重要活動資訊，還是直接請 Google 助理幫你導航到特定燈區或燈飾都難不倒它，讓民眾可以利用手機、平板輕鬆導覽做環保。

【交通資訊 】

燈節期間人潮擁擠，搭乘台北捷運遊燈節，請盡量在西門站以外的捷運站，如台北車站、北門站、小南門站進出

｜捷運｜

台北捷運：台北車站5號出口、北門站、西門站

桃園機場捷運：A1台北車站4、5、7號出口

｜火車、高鐵｜

可至誠品地下街K12出口及站前地下街 Z7、Z9 出口步行前往

｜公車｜

15、18、22、39、39夜、忠孝幹線、265夜、265區、265經中央路、265經明德路、 299、539、600、652、藍1 於台北車站（忠孝）下車

【交通管制 】

一、一般活動日(2月17日至2月22日)各路段通行管制

(一)忠孝西路於延平北路口東側通往北門廣場前行人穿越線，全日禁止通行。

(二)秀山街(停車場出入口至衡陽路)，永綏街(延平南路至博愛路)，每日6時-24時封閉。

(三)中華路兩側自行車道(忠孝西路至成都路)及西側自行車道(成都路至貴陽街)，每日12時-23時禁止自行車通行，且微笑單車YouBike西門站每日12時-23時暫停營運。

(四)漢中街南往北方向於2月17日至22日每日18時-22時，禁止左轉成都路。

(五)中華路北往南方向(洛陽街至桂林路)最外側2車道於2月22日及23日之每日1時至5時封閉。

(六)補上班日(2月23日週六，18:00~23:00)：漢中街(成都路-長沙街)往北管制，行經上述道路公車將配合改道。

(七)車種管制通行：於市民大道、鄭州路以南，中山南、北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東之範圍內道路(不含上述區域界線之道路)，每日15時-23時禁止通行大貨車(總重量逾6.5噸)及聯結車。

二、特別活動日（2月16日及24日）

(一)開幕日（2月16日17時－21時30分）：成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，往北車道）、衡陽路（中華路－延平南路）等道路封閉，中華路西側（臨近成都路口）計程車排班區取消，行經上述道路公車將配合改道。

(二)花車遊行暨閉幕日(2月24日）：

1.12時－18時中華路(忠孝西路-貴陽街，含景觀人行陸橋淨空)及其橫交進入中華路之道路均配合封閉。西寧南路/忠孝西路口北往南方向管制，貴陽路/西寧南路口西往東方向管制，貴陽路/延平南路口東往西方向管制，中華路192巷/西寧南路口西往東方向管制，中華路/愛國西路口南往北方向管制，將由員警視現場狀況彈性擴大交通管制。

2.於12時-22時，成都路(西寧南路-中華路)、漢中街(成都路-內江街)、漢中街(內江街-長沙街，往北車道)、衡陽路(中華路-延平南路)等道路封閉。

3.中華路、成都路等路邊停車格位禁止停車，行經上述道路公車將配合改道。

交通局特別提醒，開幕(2月16日)及花車遊行暨閉幕(2月24日)等二日交通管制時段，民眾請避開燈節展區周邊路段，提前改走替代道路：東西向可改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路；南北向可改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。

補上班日(2月23日週六)交通管制示意圖

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花車遊行暨閉幕(2月24日週日)交通管制示意圖

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開幕及遊行暨閉幕交通管制時段改道動線示意圖

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【小提燈發放】

元宵節發放「小提燈」是台北燈節每年重頭戲，但隨著環保意識抬頭，民眾去年發起「不要再發放小提燈」i-Voting，歷經2周投票，「不再發放小提燈」獲得壓倒性勝利，超過1萬人贊成不再製作及發送小提燈。所以2019年沒有小提燈囉~

2019臺北燈節活動官網

文章來源：小妞的生活旅程 FB：小妞的生活旅程

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